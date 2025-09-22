Nâng cấp đắt giá trên Galaxy S26 Ultra

Màn hình trên Galaxy S26 Ultra có thể sở hữu khả năng tự động tối lại ở các góc nghiêng giống như kính cường lực chống nhìn trộm, mà không ảnh hưởng đến chất lượng hiển thị.

Nhờ công nghệ màn hình mới, người dùng sẽ không phải hy sinh chất lượng hiển thị để đảm bảo sự riêng tư. Ảnh: Andy Boxall/Digital Trends.

Gần đây, kính cường lựu chống nhìn trộm đang ngày càng trở nên phổ biến. So với miếng dán trong suốt thông thường, loại này giúp màn hình tối lại khi nhìn từ góc nghiêng, ngăn chặn người khác đọc trộm nội dung hiển thị trên điện thoại.

Samsung có thể sẽ trang bị tính năng chống nhìn trộm trực tiếp trên màn hình của mẫu smartphone Galaxy S26 Ultra, loại bỏ nhu cầu sử dụng miếng dán bảo vệ cho người dùng.

Theo trang tin công nghệ Android Authority, tính năng có tên Private Display (Màn hình Riêng tư) đã được phát hiện trong mã nguồn của giao diện One UI. Đoạn mã này mô tả chức năng của tính năng: "Tự động sử dụng Màn hình Riêng tư khi bạn dùng các ứng dụng nhạy cảm và ở những nơi đông người."

Bên cạnh đó, bộ phận sản xuất màn hình của Samsung gần đây cũng đã đăng ký nhãn hiệu cho công nghệ này với tên gọi "Flex Magic Pixel". Một tờ báo Hàn Quốc cho biết tính năng này sẽ lần đầu tiên xuất hiện trên mẫu flagship tiếp theo của Samsung, dự kiến ra mắt vào đầu năm sau.

Kính cường lực chống nhìn trộm (trái) khiến màn hình điện thoại tối hơn đáng kể. Ảnh: Daniel About Tech/YouTube.

Samsung đã giới thiệu chi tiết về công nghệ này từ năm 2024. Theo giải thích của công ty, đây là "công nghệ điều chỉnh góc nhìn của màn hình để người bên cạnh không thể thấy. Khi kết hợp với công nghệ AI phù hợp, nó có thể được dùng để tăng cường bảo mật cho các thiết bị thông minh".

Các báo cáo cho biết công nghệ bảo mật dựa trên màn hình này sẽ sử dụng AI để phát hiện khi người dùng thực hiện một tác vụ nhạy cảm trong ứng dụng. Dựa trên thông tin đầu vào, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh ánh sáng từ các điểm ảnh OLED để người nhìn từ góc nghiêng không thể nhìn thấy nội dung trên màn hình điện thoại.

Lợi ích lớn nhất của công nghệ Flex Magic Pixel là người dùng sẽ không phải tốn thêm chi phí cho các loại kính cường lực chống nhìn trộm. Trên thị trường, các loại kính này có giá thành tương đối cao, lên tới 200.000 - 400.000 đồng.

Ngoài ra, những miếng dán này còn khiến màn hình hiển thị bị rỗ, làm giảm độ sáng, độ nét và màu sắc, gây khó khăn khi xem nội dung từ các góc nhìn khác nhau, ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng và có thể gây mỏi mắt.

Với công nghệ màn hình mới này, người dùng Galaxy S26 Ultra sẽ không phải hy sinh chất lượng hiển thị để đảm bảo sự riêng tư. Đây là tính năng chưa từng xuất hiện trên bất kỳ mẫu smartphone phổ thông nào.