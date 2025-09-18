'Thái tử' Samsung nhập ngũ, từ bỏ quốc tịch Mỹ

Con trai Chủ tịch Samsung, Lee Ji-ho chính thức nhập ngũ làm học viên sĩ quan tại Học viện Hải quân Hàn Quốc, thu hút sự chú ý với quyết định quan trọng.

Lee Ji-ho, con trai cả của Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong chính thức nhập ngũ tại Hàn Quốc. Ảnh: Hankyoreh.

Ngày 15/9, Lee Ji-ho, con trai cả của Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, chính thức nhập ngũ tại Hàn Quốc, bắt đầu chương trình huấn luyện sĩ quan hải quân tại Học viện Hải quân ở quận Jinhae, tỉnh Nam Gyeongsang. Đây là bước đầu tiên trong nghĩa vụ quân sự kéo dài, nơi anh sẽ trải qua quá trình huấn luyện gian khổ để trở thành một sĩ quan trong lực lượng hải quân.

Lee Ji-ho được biết đến là người thừa kế của tập đoàn Samsung, đã hoàn tất thủ tục nhập ngũ. Anh di chuyển đến Học viện Hải quân trên chiếc xe gia đình và phải trải qua 2 lần xác minh danh tính tại cổng vào căn cứ quân sự.

Xe đưa Lee Ji-ho và người nhà đén trung tâm huấn luyện. Ảnh: ChosunDaily.

Theo thông tin từ Hải quân Hàn Quốc, Lee Ji-ho nhập ngũ với tư cách học viên sĩ quan khóa 139, dành cho những người đã tốt nghiệp đại học. Trong vòng 11 tuần huấn luyện tại học viện, anh sẽ được huấn luyện và hoàn thiện kỹ năng quân sự, trước khi được phong hàm thiếu úy vào ngày 1/12. Tổng thời gian phục vụ trong quân đội sẽ bao gồm 3 tháng đào tạo cơ bản, dự kiến kéo dài 39 tháng.

Lee Ji-ho sinh năm 2000 tại Mỹ và là con trai của Chủ tịch Lee Jae-yong và bà Lim Se-ryeong, Phó chủ tịch Tập đoàn Daesang. Anh đã tốt nghiệp Đại học Columbia, sở hữu 2 quốc tịch Hàn Quốc và Mỹ.

Tuy nhiên, theo quy định của Hàn Quốc, những công dân có 2 quốc tịch sẽ phải từ bỏ quốc tịch nước ngoài nếu muốn tham gia quân đội với tư cách sĩ quan. Vì vậy, Lee Ji-ho đã tự nguyện từ bỏ quốc tịch Mỹ để đủ điều kiện nhập ngũ và trở thành học viên sĩ quan trong đợt này.

Việc Lee Ji-ho quyết định từ bỏ quốc tịch Mỹ và chọn con đường phục vụ trong quân ngũ được truyền thông Hàn Quốc đánh giá là một quyết định hiếm hoi. Hàng năm, chỉ có khoảng 100 công dân Mỹ gốc Hàn hoặc người Hàn Quốc mang quốc tịch Mỹ tự nguyện nhập ngũ tại quê nhà. Quyết định này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm mà còn phản ánh sự tôn trọng đối với các quy định và truyền thống quân đội của Hàn Quốc.

Samsung không đưa ra bất kỳ bình luận nào về kế hoạch tương lai của Lee Ji-ho sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Trước đó, Chủ tịch Lee Jae-yong đã tuyên bố công khai rằng ông không có ý định truyền lại quyền quản lý tập đoàn cho các con, điều này khiến nhiều người chú ý đến tương lai của Lee Ji-ho.