Người làm việc ở Apple lâu nhất

Chris Espinosa gia nhập Apple khi mới 14 tuổi, trở thành nhân viên thứ 8 và vẫn gắn bó với Táo khuyết sau gần nửa thế kỷ.

Chris Espinosa đã cống hiến gần 50 năm cho Apple. Ảnh: Hasanahmad.

Chris Espinosa là một trong những nhân viên đầu tiên của Apple, gia nhập công ty từ năm 1977 khi mới 14 tuổi. Sau gần nửa thế kỷ, ông vẫn tiếp tục làm việc tại tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới.

Espinosa đến với Apple trong bối cảnh công ty còn là một dự án khởi nghiệp nhỏ, hoạt động trong gara nhà cha mẹ Steve Jobs. Khi đó, giáo viên khoa học ở trường trung học từng khuyên Espinosa không nên tham gia vì lo ngại tính bất quy tắc của hai nhà sáng lập Steve Jobs và Steve Wozniak. Tuy nhiên, ông đã bỏ ngoài tai lời cảnh báo để bắt đầu hành trình kéo dài gần 50 năm với Apple.

Là nhân viên thứ 8 trong lịch sử công ty, Espinosa sớm đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển phần mềm. Những năm sau đó, ông góp phần tạo nên hàng loạt sản phẩm cốt lõi, từ Mac OS, HyperCard, AppleScript cho đến Xcode, bộ công cụ quen thuộc với lập trình viên iOS và macOS ngày nay.

Trong quá trình gắn bó, Espinosa từng rời Apple một thời gian ngắn để theo học tại Đại học California, Berkeley. Sau khi tốt nghiệp, ông quay trở lại và tiếp tục đảm nhiệm nhiều vị trí ở các phòng ban khác nhau. Đồng nghiệp cho rằng ông là minh chứng cho sự kiên định và trung thành hiếm có trong ngành công nghệ.

Trong một cuộc phỏng vấn, Espinosa từng gọi Steve Jobs là “thiên tài điên rồ”, cho thấy mối quan hệ phức tạp nhưng cũng đầy cảm hứng giữa các nhân vật gắn liền với giai đoạn đầu của Apple. Bất chấp khác biệt, ông vẫn cùng Jobs và Wozniak đặt nền móng cho nhiều sản phẩm biểu tượng, góp phần đưa Táo khuyết từ một gara nhỏ bé thành đế chế công nghệ toàn cầu.

Hơn 45 năm sau ngày đầu tiên đặt chân vào công ty, Espinosa vẫn tiếp tục làm việc tại Apple. Dù không tiết lộ kế hoạch trong tương lai, ông đã để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử phát triển của công ty, trở thành biểu tượng về sự trung thành và cống hiến lâu dài.