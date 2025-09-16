iPhone 17 bản Mỹ vẫn khác biệt

Chỉ có phiên bản Mỹ của iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max mới hỗ trợ kết nối 5G sóng milimet. Ở các quốc gia khác, sản phẩm vẫn giới hạn ở 5G băng tần 6 GHz.

Các mẫu iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max phiên bản Mỹ mới hỗ trợ 5G mmWave. Ảnh: Gizmodo.

Công nghệ 5G sóng milimet (mmWave) đã là “độc quyền” trên phiên bản iPhone Mỹ kể từ khi Apple ra mắt vào năm 2020. 5G mmWave cũng đang dần trở nên phổ biến hơn ở các nước như Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và một số nước châu Âu. Nhưng các phiên bản iPhone ngoài Mỹ vẫn chưa được cập nhật phần cứng cho chuẩn kết nối này.

Lý do có thể là băng tần mmWave không thực dụng bằng các băng tần thấp hơn, dạng 5G đang được triển khai phổ biến hơn trên khắp thế giới. Nó cũng đòi hỏi chi phí cao đối với cả nhà mạng và nhà sản xuất thiết bị đầu cuối.

5G mmWave sử dụng băng tần rất cao, từ 24 GHz trở lên, có bước sóng ngắn. Do đó, nó mang lại tốc độ truyền dữ liệu nhanh, độ trễ thấp và khả năng kết nối nhiều thiết bị cùng lúc.

Tuy nhiên, bước sóng ngắn có độ phủ tương đối kém và khó xuyên vật cản. Các bức tường, kính, thậm chí cả cây cối hoặc cơ thể người cũng có thể làm giảm chất lượng kết nối.

Do đó, mmWave yêu cầu mật độ trạm cao để thiết bị đầu cuối có “tầm nhìn” thẳng đến trạm phát sóng, kéo theo chi phí đầu tư lớn cho các nhà mạng. Các hãng sản xuất điện thoại như Apple cũng sẽ phải tốn nhiều chi phí hơn để tích hợp phần cứng hỗ trợ mmWave.

Các nhà mạng không muốn triển khai 5G mmWave nếu không nhiều thiết bị đầu cuối hỗ trợ. Apple cũng không thấy cần thiết đưa mmWave vào các thị trường có mức độ sử dụng thấp.

Thực tế hiện nay 5G sử dụng băng tần dưới 6 GHz là phổ biến vì hoạt động tốt ở cả thành thị, ngoại ô lẫn vùng nông thôn. Ở hầu hết thị trường trong đó có Việt Nam, iPhone có khả năng tương thích 5G mmWave cũng không đem lại lợi ích cho người dùng do hạ tầng viễn thông không hỗ trợ.

Trừ khi có thay đổi lớn trong việc triển khai 5G trên thế giới, khả năng Apple thay đổi quan điểm về mmWave là rất thấp. Đến nay, các mẫu iPad Pro M4 đã loại bỏ hoàn toàn hỗ trợ 5G mmWave, chỉ dùng modem 5G cho băng tần dưới 6 GHz.

Tương tự, iPhone Air với modem C1X do Apple tự thiết kế cũng không hỗ trợ 5G mmWave. Giống như C1, modem C1X chỉ tương thích với 5G dưới 6 GHz.

Ngoài ra, iPhone 17 series cũng hỗ trợ chuẩn Wi-Fi7 mới nhất, trong khi nhiều model flagship chỉ cung cấp đến 6e. Tại Việt Nam, người dùng cũng có thể trải nghiệm Wi-Fi7 do nhà mạng FPT cung cấp, tốc độ tối đa 10 Gbps.