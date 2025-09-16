Tình cảnh trái ngược của những mẫu iPhone 17

iPhone 17 Pro Max gây sốt với thời gian giao hàng kéo dài tại thị trường Trung Quốc, trái ngược với iPhone Air.

iPhone 17 Pro Max tiếp tục hút khách tại thị trường Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Báo cáo mới nhất của Citigroup về ngày đầu tiên mở bán iPhone 17 cho thấy Apple tiếp tục duy trì sức hút ở phân khúc cao cấp, trong khi một số dòng sản phẩm mới lại chưa đạt được kỳ vọng.

Theo ghi nhận của nền tảng giao dịch thuộc Citigroup, iPhone 17 Pro Max, mẫu máy đắt nhất trong dòng sản phẩm năm nay, đang là lựa chọn được ưa chuộng nhất. Thời gian giao hàng cho phiên bản này cũng kéo dài nhất, theo sau là mẫu Pro.

Điều này cho thấy xu hướng người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cho những thiết bị có tính năng và hiệu suất vượt trội vẫn chưa hề suy giảm. Ngược lại, mẫu iPhone Air mới lại ít được quan tâm, một phần vì mức giá kém hấp dẫn so với cấu hình. Ngoài ra, iPhone Air cũng chỉ được trang bị eSIM, cấu hình chưa quen thuộc với người dùng Trung Quốc. Thời điểm Táo khuyết mở bán, iPhone Air còn chưa được lưu hành do hãng chưa làm việc xong với các đối tác viễn thông và cơ quan quản lý.

Một điểm nhấn quan trọng trong báo cáo là sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Tại Mỹ và Anh, thời gian chờ đợi iPhone 17 đã rút ngắn so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh nhu cầu đang hạ nhiệt.

Trong khi đó, ở Trung Quốc và Ấn Độ, người dùng lại phải chờ lâu hơn mới có thể nhận máy, cho thấy sức mua đang tăng mạnh. Trung Quốc đặc biệt gây chú ý khi thời gian giao hàng cho các mẫu iPhone 17 kéo dài hơn hẳn năm ngoái và dẫn đầu trong số 4 thị trường được theo dõi.

Giới phân tích nhận định một trong những nguyên nhân nằm ở chiến lược giá của Apple.

Mức khởi điểm 5.999 nhân dân tệ ( 842 USD ) của iPhone 17 trùng với ngưỡng trợ cấp tối đa 6.000 nhân dân tệ từ chính phủ Trung Quốc, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm hơn. Việc định giá “khớp” với chính sách ưu đãi tại địa phương đã mang lại lợi thế cạnh tranh cho Apple, đồng thời nhấn mạnh vai trò chiến lược của thị trường Trung Quốc trong kế hoạch tăng trưởng toàn cầu.

Song song với việc theo dõi nhu cầu đặt hàng, Citigroup cũng đưa ra đánh giá tích cực về triển vọng cổ phiếu Apple. Ngân hàng này đặt mục tiêu giá 245 USD , dựa trên tỷ lệ P/E 28 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu, cao hơn khoảng 8% so với mức trung bình lịch sử.

Theo Citigroup, nhà sản xuất iPhone có nhiều yếu tố để củng cố mức định giá này, bao gồm khả năng mở rộng biên lợi nhuận, tỷ trọng doanh thu dịch vụ ngày càng lớn, sự phát triển của Apple Intelligence cùng bảng cân đối tài chính vững mạnh.