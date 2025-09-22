Pi Network bị bán tháo

Giá đồng Pi sập mạnh trong chiều 22/9, lập mốc thấp nhất từng được ghi nhận.

Giá Pi vừa lập mốc thấp nhất lịch sử.

Chiều ngày 22/9, giá đồng Pi sập mạnh. Theo dữ liệu của CoinMarketCap, từ mức 0,34 USD , nó giảm xuống còn 0,22 USD chỉ trong vài phút. Mức sụt tương đương 32% vốn hóa dự án. Đây cũng là giá thấp nhất từng được ghi nhận từ khi đồng tiền số mở mạng, được niêm yết trên các sàn công khai.

Sau cú sập, Pi Network hồi phục về mức 0,29 USD với lực bán tăng mạnh, khối lượng giao dịch gấp 2-3 lần ngày thường. So với đỉnh từng ghi nhận hồi đầu năm tại 2,98 USD , coin nói trên mất giá đến 92,5%, chia 13 lần.

“Tôi mua lúc 0,35 USD và nghĩ đấy là mức thấp nhất và nó sẽ giữ được giá trị. Giờ nó chỉ còn 0,22- 0,29 USD ”, một người để lại bình luận ở CoinMarketCap. Số khác cố gắng kêu gọi cộng đồng vào mua để chống đỡ việc sập giá.

Giá Pi sập mạnh trong chiều 22/9. Ảnh: CoinMarketCap.

Từ khi lên sàn, nhà phát triển liên tục ra mắt sản phẩm, cung cấp các chức năng mới để thu hút người dùng. Tuy nhiên, những nỗ lực này không cho thấy hiệu quả, khác biệt với blockchain có mặt trên thị trường.

Cách vận hành khác thường của Pi Network cũng đặt dấu hỏi lớn về lượng cung hiện hành và cách phân bổ token. Dự án công bố có 7,71 tỷ Pi đang lưu hành. Nhưng lượng này có bao nhiêu phần được mở khóa, đội ngũ và sàn có bao nhiêu vẫn là dấu hỏi lớn. Mặt khác, nó luôn chịu áp lực bán tháo khi một lượng lớn tiền số được khai thác thêm mỗi ngày cùng số được “rã đông” sau thời gian bị đóng băng.

Theo dữ liệu từ nền tảng theo dõi chuỗi khối Piscan, có 163 nút mạng của nền tảng chuỗi khối Pi Network, nằm tại Việt Nam. Trong khi đó, dự án sở hữu 334 điểm xử lý trên toàn cầu. Điều này đồng nghĩa người dùng trong nước nắm giữ gần phân nửa, tương đương 49% nút xác thực của Pi.

Thông tin chuỗi khối xác định phân phối các nút ở Việt Nam với 75 máy ở khu vực phía Bắc, 34 điểm tại Trung bộ cùng 54 đơn vị miền Nam. Số này gấp nhiều lần những khu vực đông người đào Pi khác như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc hay châu Âu.

Ngoài nút theo dõi, máy xác thực là bộ phận quan trọng để quyết định một giao dịch có được thông qua. Hiện Pi Network chỉ có hai đơn vị như vậy trên toàn cầu. Nhưng chúng nằm dưới sự quản lý của đội ngũ phát triển dự án, tỷ lệ kiểm soát 100%. Vì vậy, tính phân tán của nền tảng blockchain bị nghi ngờ.

Sự tập trung của các nút giám sát theo địa lý tạo ra lo ngại về tính công bằng. Người dùng tại một quốc gia có quyền kiểm soát đáng kể hoạt động của toàn mạng lưới.

