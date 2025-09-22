Nano Banana gây sốt

Chỉ mới ra mắt hơn vài tuần, công cụ chỉnh ảnh bằng AI Nano Banana đã giúp Gemini lên top tìm kiếm nhờ các ứng dụng độc đáo.

Nano Banana, công cụ chỉnh ảnh mới của Google. Ảnh: TimesofIndia.

Gemini, nền tảng AI của Google, ghi nhận mức độ phổ biến trên di động tăng vọt kể từ khi ra mắt ứng dụng chỉnh sửa ảnh Nano Banana vào tháng 8. Công cụ này nhận được nhiều đánh giá tích cực, đặc biệt từ người dùng cho biết họ có thể dễ dàng thực hiện các chỉnh sửa phức tạp và tạo ra hình ảnh chân thực hơn.

Ứng dụng đã nhanh chóng leo lên vị trí hàng đầu trên bảng xếp hạng các cửa hàng ứng dụng toàn cầu, đạt 12,6 triệu lượt trong tháng 9, theo dữ liệu mới từ công ty phân tích ứng dụng Appfigures. Con số này tăng 45%, so với 8,7 triệu lượt trong tháng 8.

Trước đó, Gemini chỉ đạt cao nhất là vị trí số 3 trên App Store của Mỹ vào ngày 28/1. Ngay sau khi Nano Banana ra mắt, Gemini đã đạt vị trí số hai, và đến ngày 12/9 vươn lên số một. Hiện tại, không có ứng dụng AI chuyên biệt nào khác góp mặt trong top 10 trên App Store.

Tại Việt Nam, Gemini chứng kiến lượt tìm kiếm tăng trưởng mạnh. Trong vòng 11 tiếng kể từ ngày 17/9, nền tảng đã nhận được hơn 2.000 lượt tìm kiếm, và nằm tại vị trí thứ nhất trên Google.

Lượt tìm kiếm của Nano Banana tăng mạnh tại Việt Nam.

Nano Banana được thiết kế để giữ độ nhất quán tối đa của hình ảnh và có thể được dùng cho nhiều mục đích. Nhiều người dùng đã ứng dụng và sáng tạo nhiều câu lệnh độc đáo, từ thử phong cách với trang phục mới cho đến thay thế các vật thể trong ảnh. Quá trình thực hiện rất đơn giản và hoạt động dựa trên cách nhập lệnh văn bản truyền thống.

Ngoài việc tạo ảnh từ đầu, người dùng cũng có thể tải lên ảnh của chính mình để Nano Banana chỉnh sửa. Cho đến nay, nhiều người đã dùng công cụ này để biến mình thành mô hình nhân vật hành động hoặc để hoàn thiện ảnh selfie, và các công dụng khác.

Công cụ chỉnh ảnh hiển thị ngay trang chủ Gemini.

Để sử dụng công cụ này, người dùng chỉ cần đăng nhập vào Gemini trên website hoặc ứng dụng điện thoại bằng tài khoản Gmail. Khi vào màn hình chính, tính năng sẽ hiển thị ngay trên khung nhập lệnh, với hình quả chuối màu vàng.

Nếu chưa có hình ảnh cần chỉnh sửa, người dùng có thể nhờ chatbot tạo mới bằng cách nhập lệnh đơn giản. Kết quả có thể được chỉnh sửa theo ý muốn, nhưng cần cụ thể câu lệnh để đạt sát với mong muốn.

Điểm mạnh lớn nhất của Nano Banana vẫn là khả năng chỉnh sửa ảnh. Không cần phải am hiểu thuật ngữ nhiếp ảnh, người dùng chỉ cần mô tả những gì muốn thay đổi. Các tính năng khác được ưa chuộng bởi người dùng bao gồm tạo ảnh từ nhiều ảnh ban đầu, tạo mô hình người chân thật và đặt chúng trong phông nền bất kỳ.

Tạo hình ảnh và chỉnh sửa ngay trong chatbot chỉ bằng vài câu lệnh.

Google cho biết Nano Banana được xây dựng trên mô hình Gemini 2.5 Flash Image, nổi bật với tốc độ cao trong việc tạo và chỉnh sửa hình ảnh. Nhờ được tích hợp trực tiếp vào ứng dụng Gemini, người dùng chỉ cần một bức ảnh ban đầu để có thể khám phá vô số biến thể sáng tạo.

Theo giới phân tích, Nano Banana không chỉ dừng lại ở một trào lưu mang tính giải trí. Sự thành công của công cụ này đang giúp Google củng cố vị thế trong mảng AI hướng đến người tiêu dùng, tạo sức ép cạnh tranh rõ rệt với các đối thủ như OpenAI hay MidJourney. Với khả năng sáng tạo, cá nhân hóa và dễ lan tỏa trên mạng xã hội, Nano Banana được dự đoán sẽ tiếp tục duy trì sức hút toàn cầu trong thời gian tới.