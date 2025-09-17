Zalo vừa ra mắt ứng dụng Trợ lý Công dân số hỗ trợ hỏi đáp 24/7 thông tin về thủ tục hành chính và pháp lý, góp phần hiện thực hoá mục tiêu mỗi người dân đều có một “trợ lý” AI.

Phát triển AI đang là nhiệm vụ trọng tâm của cuộc cách mạng khoa học, công nghệ tại Việt Nam. Dự báo, AI sẽ đóng góp khoảng 80 tỷ USD - tương đương 12% GPD Việt Nam vào năm 2030 nếu được áp dụng rộng rãi. Theo kế hoạch, Việt Nam sẽ công bố cập nhật Chiến lược AI quốc gia vào cuối năm 2025 cùng với Luật AI đầu tiên.

Trong làn sóng AI tại Việt Nam, hướng tới mục tiêu mọi công dân đều có trợ lý ảo để được sử dụng thành quả của Trí tuệ nhân tạo (AI), Zalo mới đây vừa ra mắt Trợ lý Công dân số được tích hợp ngay trên nền tảng phục vụ hơn 78 triệu người dùng.

Ứng dụng này tiếp nối chuỗi các sản phẩm tích hợp công nghệ Trí tuệ nhân tạo thành công của Zalo đang phục vụ hàng triệu người dùng như Trợ lý trên ôtô Kiki Auto, Trợ lý hỏi đáp tổng hợp Kiki Info…

Thúc đẩy thành quả của ứng dụng AI cho toàn dân

Tại Hội nghị quốc tế về Trí tuệ nhân tạo và Bán dẫn (AISC) 2025 do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp Tổ chức Aitomatic (Mỹ) tổ chức ngày 14/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính thể hiện mong muốn mọi công dân đều có trợ lý ảo để được sử dụng thành quả của AI.

Góp phần thúc đẩy mục tiêu chung cũng như đồng hành cùng mọi người dân tiếp cận, thụ hưởng lợi ích từ những thành quả của AI, Zalo đã nghiên cứu phát triển Trợ lý Công dân số hỗ trợ người dân hỏi đáp 24/7 ngay trên nền tảng Zalo.

Trợ lý Công dân số tích hợp ngay trên nền tảng nhắn tin Zalo.

Đây là trợ lý được phát triển dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) do chính đội ngũ kỹ sư người Việt của Zalo huấn luyện và liên tục tối ưu từ năm 2023 đến nay. Với việc ứng dụng mô hình AI nội địa do chính người Việt phát triển dành cho người Việt, Trợ lý Công dân số có khả năng hiểu sâu rộng ngôn ngữ mẹ đẻ tiếng Việt và đưa ra phản hồi tự nhiên, nhanh chóng.

Được tích hợp ngay trên nền tảng Zalo, Trợ lý Công dân số đã đưa AI đến gần hơn với người dùng phổ thông; từ người trung niên, người cao tuổi cho đến người dân ở các khu vực xa xôi. So với những ứng dụng hay công nghệ AI khác đòi hỏi người dùng có kiến thức, kỹ năng sử dụng với nhiều quy trình rườm rà như đăng ký tài khoản, Trợ lý Công dân số đã tháo bỏ những rào cản tiếp cận AI cho người dân trên cả nước. Đây chính là yếu tố cần thiết để đảm bảo mục tiêu mỗi người dân đều có một trợ lý ảo.

Trợ lý Công dân số hỗ trợ hỏi đáp đa chủ đề về pháp lý và thủ tục hành chính.

Nguồn thông tin pháp luật uy tín, phản hồi nhanh và chính xác

Trợ lý Công dân số được Zalo xây dựng với nguồn dữ liệu tin cậy của các nguồn thông tin pháp luật uy tín hiện nay. Qua đó mang lại cho người dân những thông tin tra cứu về pháp lý và thủ tục hành chính một cách chính xác và nhanh chóng xoay quanh nhiều chủ đề đa dạng như đất đai, bằng lái xe, kết hôn, khai sinh, thừa kế, vận hành kinh doanh…

Để trải nghiệm và sử dụng Trợ lý Công dân số, người dân đang sử dụng Zalo chỉ cần truy cập vào tab Khám phá và bấm vào Trợ lý Công dân số để thực hiện hỏi đáp các vấn đề liên quan tới pháp lý và thủ tục hành chính.

Cách sử dụng Trợ lý Công dân số trên Zalo.

Với sự thấu hiểu người Việt thông qua cung cấp và liên tục tối ưu hệ sinh thái đa dạng các sản phẩm công nghệ tiên tiến, Zalo đang mang đến những giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế và có tính hiệu quả cao. Đây cũng là trọng tâm phát triển của Trợ lý Công dân số, một sản phẩm công nghệ mang tính giải pháp cho cuộc sống của người Việt thay vì công cụ hỏi đáp AI thông thường.