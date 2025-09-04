8 triệu hình ảnh AI được tạo trên Zalo mừng ngày Quốc khánh 2/9

Chiến dịch “Tự hào Việt Nam” chào mừng Quốc khánh 2/9 với hoạt động cập nhật bộ giao diện trang cá nhân, hình đại diện AI thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng trên Zalo.

Nhân dịp lễ Kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Chiến dịch “Tự hào Việt Nam” với hoạt động cập nhật bộ giao diện trang cá nhân và hình đại diện AI đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dùng trên Zalo.

Hoạt động cập nhật giao diện mừng Đại lễ trên Zalo.

Tính đến ngày 3/9, tổng cộng có 3,5 triệu người dùng Zalo đã cập nhật bộ giao diện tự hào Việt Nam trên trang cá nhân. Bên cạnh đó, khoảng 7,9 triệu bức hình AI đã được người dùng Zalo tạo ra trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch.

Không chỉ xuống đường hòa mình vào không khí yêu nước trên khắp mọi miền Tổ quốc trong dịp lễ Quốc khánh, người dùng Zalo còn hưởng ứng phong trào “phủ đỏ” không gian mạng với bộ giao diện trang cá nhân “Tự hào Việt Nam”, thể hiện 15 hình ảnh về vẻ đẹp văn hoá và con người Việt Nam, phong cảnh vùng trời Tổ quốc, lá quốc kỳ mang niềm tự hào của Dân tộc, bức tranh cuộc sống Việt Nam thời hiện đại…

Những bộ giao diện thể hiện hình ảnh về vẻ đẹp văn hóa và con người Việt Nam.

Chiến dịch của Zalo đã hòa cùng làn sóng truyền thông “Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng” do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử khởi xướng. Hoạt động nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lan tỏa hình ảnh đất nước trên cả không gian mạng trong và ngoài nước. Trên khắp các nền tảng số, người dân Việt Nam đồng loạt treo hình ảnh cờ đỏ sao vàng, gửi gắm những nội dung mang thông điệp yêu nước theo nhiều hình thức. Bên cạnh ứng dụng nhắn tin Zalo, nhiều sản phẩm thuộc hệ sinh thái như Zing MP3, Zalo Video cũng tham gia với các hoạt động như ra mắt playlist âm nhạc yêu nước, quảng bá video về chủ đề Quốc khánh.

Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - cho biết đây là lần đầu tiên Zalo và các công ty game Việt Nam đồng lòng triển khai một hoạt động quy mô lớn, thống nhất để chào mừng Quốc khánh 2/9, không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn cầu. Chiến dịch không chỉ nhận được sự hưởng ứng của người dân, mà còn được ghi nhận bởi các cơ quan Nhà nước, khẳng định sức mạnh của công nghệ Việt nói chung và các nền tảng số nói riêng trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, quảng bá hình ảnh đất nước một cách sáng tạo.

Hình ảnh người dùng cập nhật giao diện thể hiện tinh thần hướng về Tổ quốc.

Với 78,3 triệu người dùng thường xuyên mỗi tháng, Zalo luôn nỗ lực thúc đẩy sự gắn kết của cộng đồng người dùng thông qua nhiều hoạt động kỷ niệm và chào mừng những ngày lễ lớn trong năm, từ đó hướng tới mục tiêu xây dựng một không gian mạng tích cực, giàu giá trị nhân văn.

Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2025), chiến dịch “Tự hào Việt Nam” đã xác lập kỷ lục trên Zalo khi cán mốc 5 triệu người dùng hưởng ứng và tham gia, chính thức trở thành sự kiện cộng đồng có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất trên nền tảng từ trước đến nay. Làn sóng yêu nước trên không gian số cộng hưởng tích cực cùng làn sóng yêu nước của người dân tràn ngập khắp mọi nẻo đường của đất nước đã kết thành những khoảnh khắc đẹp không thể nào quên trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

Tự hào là nền tảng nhắn tin “Make in Việt Nam” phổ biến nhất, Zalo sẽ luôn đồng hành cùng người dùng Việt trong các hoạt động cộng đồng cũng như thúc đẩy phát triển xã hội và tiến trình chuyển đổi số. Với quyết tâm của Đảng và Chính phủ trong việc định hình và thúc đẩy kỷ nguyên phát triển công nghệ của đất nước, thể hiện thông qua Nghị quyết 57-NQ/TW về Đột phá phát triển Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị định 147/2024/NĐ-CP về Kiến tạo không gian mạng xã hội minh bạch, an toàn, trách nhiệm, hiện Zalo tích cực khẳng định vai trò tiên phong, góp phần quan trọng trong công cuộc đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế số tại Việt Nam.