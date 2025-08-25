Nvidia nhận 'đòn giáng' từ Trung Quốc

Trung Quốc đã hạn chế doanh nghiệp trong nước mua chip NVIDIA H20 sau phát ngôn gây tranh cãi của quan chức Mỹ, đồng thời thúc đẩy dùng chip nội địa.

Nvidia lại gặp tin xấu tại thị trường Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Trung Quốc được cho đang tìm cách hạn chế việc mua chip AI của NVIDIA sau những phát biểu có phần “xúc phạm” từ phía quan chức Mỹ. Theo Financial Times, các cơ quan quản lý tại Bắc Kinh, gồm Cục Quản lý Không gian mạng (CAC), Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) và Bộ Công nghiệp - Công nghệ Thông tin (MIIT), đã phối hợp để thúc đẩy doanh nghiệp trong nước chuyển sang dùng chip nội địa thay vì tiếp tục phụ thuộc vào sản phẩm của Mỹ.

Nguyên nhân xuất phát từ phát biểu của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick trong một cuộc phỏng vấn với CNBC. Ông cho biết Mỹ “không bán cho Trung Quốc sản phẩm tốt nhất, không phải sản phẩm tốt thứ hai hay thứ ba, mà chỉ từ sản phẩm thứ tư trở đi”. Lutnick cho rằng chiến lược của Washington là để Bắc Kinh phụ thuộc vào công nghệ Mỹ, đồng thời khẳng định Trung Quốc hoàn toàn có khả năng tự sản xuất chip.

Trước đó, chính quyền Mỹ đã chặn NVIDIA bán chip H20 sang Trung Quốc vào tháng 4 với lý do lo ngại quân đội của quốc gia Đông Á có thể tận dụng cho phát triển AI. Đến tháng 7, Washington đảo ngược quyết định và cho phép NVIDIA nối lại xuất khẩu. Financial Times từng đưa tin sự thay đổi này đi kèm thỏa thuận công ty phải chia sẻ 15% lợi nhuận.

Để phản ứng với phát ngôn của Bộ trưởng Howard Lutnick, các cơ quan Trung Quốc đã ra thông báo không chính thức nhằm ngăn chặn các tập đoàn công nghệ lớn như ByteDance hay Alibaba tiếp tục đặt hàng chip H20. CAC dường như yêu cầu các doanh nghiệp tạm dừng mua chip của NVIDIA cho đến khi hoàn tất quá trình đánh giá an ninh quốc gia.

Việc không tuân thủ có thể dẫn đến mức phạt đáng kể. Song song, NDRC cũng khuyến nghị doanh nghiệp trong nước hạn chế mua chip từ nhà sản xuất Mỹ.

Trong bối cảnh đó, Reuters cho biết NVIDIA đang phát triển một dòng chip mới dành riêng cho thị trường Trung Quốc, mạnh hơn H20 và dựa trên kiến trúc Blackwell. Tuy vậy, hiệu năng của sản phẩm này chỉ bằng khoảng một nửa GPU Blackwell Ultra. Khả năng được chấp thuận để xuất khẩu vẫn chưa chắc chắn.