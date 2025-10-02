Tin xấu với Xiaomi sau khi vừa lập kỷ lục

Cổ phiếu Xiaomi đang lao dốc không phanh sau khi dòng sản phẩm Xiaomi 17 ra mắt. Dù vậy, hãng vẫn tự tin với doanh số ban đầu và đưa ra những giải thích chính thức.

Dù chỉ mới mở bán ở Trung Quốc, bộ 3 smartphone Xiaomi 17 đã lập kỷ lục về doanh số. Ảnh: CNET.

Cổ phiếu của Tập đoàn Xiaomi đã giảm mạnh 9,85% tính từ ngày ra mắt Xiaomi 17 Series (25/09) đến phiên giao dịch gần nhất vào 30/09.

Sau khi khảo sát thị trường, nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo cho rằng nguyên nhân của sự sụt giảm này có thể là do doanh số của dòng sản phẩm Mi 17 không đạt được kỳ vọng.

Cụ thể, ông Kuo cho hay tổng lô hàng của dòng Xiaomi 17 đã bị điều chỉnh giảm 20% so với mục tiêu ban đầu là 10 triệu chiếc. Ông Kuo nhận định nếu không có các chiến lược giá và marketing mạnh tay hơn, tổng doanh số của Mi 17 có thể còn thấp hơn con số 8 triệu chiếc của dòng Mi 15 tiền nhiệm.

Lý do chính cho sự điều chỉnh này là nhu cầu đối với phiên bản tiêu chuẩn Mi 17 thấp hơn nhiều so với dự kiến. Ban đầu, phiên bản này được kỳ vọng chiếm 50-55% tổng doanh số dòng Mi 17, nhưng thực tế chỉ đạt 15-20%. Dù lượng đặt hàng các phiên bản Pro Max và Pro tăng, chúng vẫn không đủ bù đắp sự sụt giảm của bản tiêu chuẩn.

Ông Kuo cũng chỉ ra rằng dòng Xiaomi 17 đang chịu áp lực cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ lớn như Apple và Huawei. Cụ thể, doanh số iPhone 17 bản tiêu chuẩn tại thị trường Trung Quốc đã vượt kỳ vọng. Không những vậy, Xiaomi 17 còn tiếp tục phải đối mặt với sức ép từ các mẫu iPhone mới ra mắt vào năm 2026.

Xiaomi 17 bản tiêu chuẩn được kỳ vọng chiếm 50-55% tổng doanh số, nhưng thực tế chỉ đạt 15-20%. Ảnh: Xiaomi.

Trong khi đó, nhu cầu đối với các mẫu máy cao cấp của Huawei thấp hơn dự kiến do vấn đề tương thích với hệ điều hành HarmonyOS. Tuy nhiên, tình hình này được dự đoán sẽ cải thiện vào năm 2026.

Ngay trong ngày ông Kuo công bố báo cáo, Chủ tịch Tập đoàn Xiaomi, ông Lu Weibing, đã đăng tải bài viết trên mạng xã hội, khẳng định doanh số dòng Mi 17 rất tốt dù chỉ mới ra mắt được hai ngày.

"Chúng tôi tin tưởng rằng dòng Mi 17 sẽ vượt trội hơn dòng Mi 15 tiền nhiệm về doanh số", ông Lu chia sẻ.

Ông cũng tiết lộ trong 3 mẫu, Mi 17 Pro Max là phiên bản bán chạy nhất, tiếp theo là Mi 17 Pro, cho thấy sự cải thiện đáng kể trong cơ cấu sản phẩm. Xiaomi đã ngay lập tức tăng đơn đặt hàng cho phiên bản Pro.

Ông Lu cũng giải thích về sự chậm trễ của phiên bản tiêu chuẩn 1TB. Doanh số thấp của phiên bản tương tự ở thế hệ trước đã khiến Xiaomi không ra mắt ngay từ đầu.

Tuy nhiên, trước phản hồi mạnh mẽ từ người dùng, hãng đã gấp rút sản xuất hàng loạt và bắt đầu giao hàng từ ngày 5/10, điều này cũng ít nhiều ảnh hưởng đến doanh số ban đầu của phiên bản tiêu chuẩn.

Cùng quan điểm, ông Wang Hua, Tổng giám đốc Bộ phận Quan hệ công chúng của Xiaomi, khẳng định hiện không có kế hoạch cắt giảm đơn đặt hàng.

"Với việc bổ sung phiên bản Xiaomi 17 tiêu chuẩn 16GB/1TB và tăng đơn hàng cho dòng 17 Pro, tổng đơn hàng sẽ tăng so với thế hệ trước”, ông cho biết.

Dòng Xiaomi Mi 17 chính thức ra mắt vào hôm 25/9. Trước khi ra mắt, cổ phiếu Xiaomi đã tăng hơn 4%. Tuy nhiên, sau sự kiện, cổ phiếu của hãng đã sụt giảm mạnh, giảm hơn 8% vào ngày 26/9.

Dù vậy, theo công bố chính thức từ Xiaomi, dòng Mi 17 đã phá vỡ kỷ lục doanh thu và doanh số bán hàng trong ngày đầu tiên của tất cả các dòng điện thoại nội địa ra mắt trong năm 2025 chỉ trong vòng 5 phút mở bán.