Điều Xiaomi 17 Pro Max chứng minh

Xiaomi 17 Pro và Pro Max hé lộ thiết kế với màn hình phụ độc đáo ở mặt lưng. Thiết kế cho thấy một khung hiển thị đang dần không đủ với điện thoại đời mới.

Xiaomi 17 Pro sở hữu màn hình phụ ở mặt sau. Ảnh: Xiaomi.

Xiaomi vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên của dòng Xiaomi 17, dự kiến trình làng vào cuối tháng 9 tại Trung Quốc. Trong số đó, 2 phiên bản cao cấp 17 Pro và 17 Pro Max nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ sở hữu “màn hình mặt sau ma thuật”, chi tiết được kỳ vọng sẽ tạo nên khác biệt so với loạt flagship hiện nay.

Không chỉ gây chú ý bởi màn hình phụ, dòng sản phẩm mới còn đánh dấu bước nhảy có chủ đích trong chiến lược đặt tên của Xiaomi. Hãng quyết định bỏ qua dòng 16 để tiến thẳng lên 17, động thái được giới phân tích xem như cách đối đầu trực diện với Apple, vốn vừa giới thiệu iPhone 17 trong cùng thời điểm.

Thay đổi này cho thấy tham vọng của Xiaomi trong việc khẳng định vị thế ở phân khúc cao cấp, nơi cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Thiết kế của Xiaomi 17 Pro thoạt nhìn khá giống iPhone 17 Pro với cụm camera hình chữ nhật chiếm gần trọn phần lưng. Tuy nhiên, điểm nhấn lại nằm ở màn hình phụ tích hợp ngay trong cụm này.

Đoạn teaser ngắn cho thấy màn hình có thể hiển thị nhiều kiểu đồng hồ khác nhau, hỗ trợ chụp ảnh selfie bằng camera chính, đồng thời cung cấp thông báo ứng dụng hoặc các hiệu ứng đồ họa sinh động. Đây được xem là sự nâng cấp đáng kể so với Mi 11 Ultra ra mắt năm 2021, vốn chỉ có màn hình AMOLED nhỏ 1,1 inch với chức năng khá hạn chế.

Với cách đặt tên “màn hình mặt sau ma thuật”, Xiaomi dường như muốn gợi mở rằng đây không chỉ là một tính năng phụ trợ, mà còn là trải nghiệm mới mẻ trong quá trình sử dụng. Dù vậy, hãng chưa tiết lộ toàn bộ khả năng của công nghệ này. Giới quan sát cho rằng Xiaomi vẫn giữ lại một số tính năng bí mật để tạo bất ngờ trong sự kiện ra mắt chính thức.

Trang bị cho thấy xu hướng của điện thoại hiện đại là có nhiều màn hình hơn. Chiến lược kéo dãn kích thước dần đến cực hạn, buộc các nhà sản xuất tạo ra nhiều không gian hiển thị mới. Những mẫu smartphone gập nhiều màn hình đang rất được ưa chuộng vài năm gần đây.

Bên cạnh thiết kế, cấu hình phần cứng cũng khiến dòng máy mới được chú ý. Xiaomi 17 series nhiều khả năng sẽ trở thành smartphone đầu tiên trên thế giới sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 của Qualcomm. Đây là vi xử lý được kỳ vọng mang lại hiệu năng vượt trội, đồng thời tối ưu khả năng xử lý AI.

Ngoài ra, bản tiêu chuẩn sẽ sở hữu viên pin 7.000 mAh, trong khi Pro Max có thể đạt tới 7.500 mAh, cao hơn nhiều so với mức trung bình của các flagship hiện tại.

Những thay đổi này phản ánh rõ định hướng chiến lược của Xiaomi khi kết hợp thiết kế khác biệt với phần cứng mạnh mẽ để nâng tầm thương hiệu. Trong bối cảnh các mẫu điện thoại cao cấp ngày càng giống nhau, một màn hình phụ hữu ích có thể trở thành điểm cộng lớn, vừa mang lại sự tiện lợi, vừa tạo cảm giác mới lạ cho người dùng.