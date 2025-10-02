Shark Bình chạy quảng cáo tố ‘thằng em phản bội’

Trang chính thức của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình liên tục bình luận, phản hồi ý kiến chỉ trích. Fanpage còn chạy quảng cáo bài đăng tố cáo nhân vật dính líu đến dự án AntEX.

Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình ở chương trình Shark Tank Việt Nam. Ảnh: FBNV.

Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội những ngày gần đây. Ông liên tục đăng bài, livestream và bình luận ở các nội dung công khai nhắc đến mình ở Facebook. Trái với phong cách thường thấy của các doanh nhân, chủ tịch Next Tech nhiều lần “tag tên” người bất đồng ý kiến, đòi tranh luận công khai, đối chất…

Trong diễn biến mới nhất, trang Facebook của người này còn trả tiền chạy quảng cáo bài đăng tố cáo cộng sự cũ phản bội. Bài tố cáo này đăng tải từ 29/9, phản hồi thông tin từ tài khoản ẩn danh, khẳng định ông Bình là người đứng sau toàn bộ dự án tiền số AntEX. Nhân vật tự xưng là “dev” (lập trình viên), làm theo lệnh chủ tịch Next Tech, bán tháo token.

Bài đăng được fanpage Shark Bình quảng cáo trên Facebook.

“Kẻ đó tên là LVL, nhân viên kỹ thuật lập trình được tôi nâng đỡ. Một ‘thằng đệ’ mà sau này chính nó nhiều lần nói ‘biết ơn’ anh Bình. Nhờ đó mà kiếm được rất nhiều nhờ làm thêm bên ngoài. Tức là một điển hình thể loại ‘Ngụy Diên’ lưu manh, vô ơn, phản chủ thời công nghệ 4.0”, ông Bình phản hồi trên Facebook chính chủ.

Bài đăng này còn được chủ tài khoản trả tiền, chạy quảng cáo trên mạng xã hội từ thời điểm đó đến nay.

Ngày 1/10, tài khoản ẩn danh tự xưng là cựu nhân viên Next Tech, AntEX tiếp tục đăng bài tố cáo Shark Bình lừa đảo, bán tháo tiền số từ 2019. Dự án được nhắc đến là VeriMe, gọi vốn thành công 11 triệu USD . Nhân vật giấu mặt này tung cả địa chỉ ví nhận tiền góp vốn của AntEX, VeriMe để cộng đồng điều tra, đối chiếu.

Tuy nhiên, hiện thông tin này chỉ được cung cấp một chiều, khó xác minh danh tính, nguồn tiền rút ra nếu chỉ dựa vào dữ liệu chuỗi khối.

Vụ việc liên quan đến Shark Nguyễn Hòa Bình và AntEX nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Nhiều nhà đầu tư vào tiền số nói trên lên tiếng đòi công bằng, muốn lấy lại tiền khi lập trình viên và nhà đầu tư chiến lược tố cáo nhau bán tháo làm sập giá. Do vậy, việc dự án đi xuống, đổi tên bị nghi ngờ không phải diễn biến tự nhiên của thị trường.

Trong đó, ông Nguyễn Hòa Bình là mục tiêu chỉ trích chính. Nhân vật này là người đứng tên “cố vấn”, quảng bá cho AntEX đến người dùng Việt Nam. Ông cũng bảo vệ dự án trong thời gian đầu lên sàn, bị rớt giá.

Tuy nhiên nhiều năm sau sự việc, chủ tịch Next Tech lại cho biết mình cũng là nạn nhân, bị mất tiền, danh tiếng vì AntEX. Phát ngôn này khiến những người mua token, thua lỗ bất bình.

Tri Thức - Znews đã liên hệ ông Nguyễn Hòa Bình để làm rõ các nghi vấn liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, vị này không phản hồi.