Samsung vẫn vượt trội ở 'sân nhà'

Bất chấp áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ Apple và các đối thủ Android, smartphone Samsung vẫn chiếm ưu thế tại thị trường Hàn Quốc nhờ vào chiến lược đặc biệt.

AI là một yếu tố quan trọng giúp Samsung giữ vững 'sân nhà'. Ảnh: Sam Mobile.

Theo trang tin nội địa MoneyS, thị trường smartphone Hàn Quốc nửa đầu năm 2025 chứng kiến sự áp đảo của dòng smartphone Galaxy với 80% thị phần. Yếu tố then chốt mang lại thành công này chính là AI.

Samsung là một trong những hãng đầu tiên đón đầu xu hướng AI di động với dòng Galaxy S24 vào năm ngoái. Hãng giới thiệu bộ Galaxy AI, cung cấp nhiều tính năng hỗ trợ trí tuệ nhân tạo, từ dịch thuật theo thời gian thực đến tóm tắt nội dung.

Kể từ đó, Galaxy AI ngày càng phát triển mạnh mẽ. Công ty cải thiện đáng kể khả năng của Galaxy AI trên dòng Galaxy S25. Các tính năng mới trong việc chỉnh sửa, sáng tạo hình ảnh thu hút sự quan tâm lớn từ khách hàng, bao gồm tính năng xóa đối tượng không mong muốn khỏi hình ảnh, được đón nhận rất nồng nhiệt.

Các tính năng AI bảo vệ quyền riêng tư của người dùng cũng được tích hợp. Voice Phishing Suspected Call Alert (cảnh báo cuộc gọi nghi ngờ lừa đảo bằng giọng nói) xác định loại cuộc trò chuyện và cảnh báo người dùng khi gọi đến một số điện thoại lạ. Phương pháp tiếp cận 2 bước của tính năng này, cảnh báo và nghi ngờ, giúp giảm thiểu rủi ro bằng cách thông báo cho người dùng.

Các dịch vụ tùy chỉnh cũng cung cấp thông tin được cá nhân hóa. Đặc biệt, tính năng Now Brief cung cấp thông tin liên quan chặt chẽ đến cuộc sống hàng ngày của người dùng, chẳng hạn như thời tiết và lịch trình hiện tại.

Việc Samsung tập trung vào cải tiến phần cứng cũng mang lại thành quả. Khách hàng đánh giá cao Galaxy S25 Edge mỏng nhẹ và thanh mảnh, trong khi Galaxy Z Fold 7, chiếc điện thoại màn hình gập mỏng nhất thế giới, bán chạy cả trong nội địa Hàn Quốc và thị trường quốc tế.

Công ty có thể tiếp tục chiến lược này trong tương lai. One UI 8.5 dự kiến ​​mang đến nhiều tính năng AI mới. Việc chú trọng cải tiến phần cứng của Samsung cũng sẽ thể hiện rõ trên dòng Galaxy S26 ra mắt vào năm 2026. Tất cả yếu tố này hứa hẹn giúp Samsung duy trì vị thế áp đảo trên quê hương Hàn Quốc.