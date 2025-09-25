Tin buồn với người sắp mua thiết bị điện tử

Ngành bán dẫn toàn cầu có thể bước vào chu kỳ tăng giá mới khi TSMC, Samsung và SK Hynix đồng loạt nâng giá chip do chi phí cao đi cùng sự bùng nổ nhu cầu chip AI.

Linh kiện bán dẫn tăng mạnh có thể khiến giá cả các thiết bị điện tử tăng giá theo. Ảnh: Nikkei Asia.

Ngành công nghiệp bán dẫn đang chứng kiến đợt tăng giá mạnh, khi cả các nhà sản xuất chip xử lý lẫn chip nhớ đồng loạt điều chỉnh chiến lược định giá.

Theo các phương tiện truyền thông quốc tế, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) dự kiến tăng giá chip dựa trên tiến trình 2 nm thêm ít nhất 50% so với chip tiến trình 3 nm. Trước đó, giá CPU sản xuất bằng công nghệ 3 nm đã tăng khoảng 20% so với thế hệ trước.

Ngoài ra, các tập đoàn chip nhớ lớn như Samsung và SK Hynix cũng đi đầu trong việc tăng giá sản phẩm, khiến xu hướng tăng giá lan rộng toàn ngành.

Nguồn tin trong ngành cho biết TSMC sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt chip 2 nm trong quý này. Do chi phí vốn khổng lồ cho các quy trình tiên tiến, công ty không có kế hoạch hạ giá hoặc đàm phán linh hoạt với khách hàng. Ước tính từ chuỗi cung ứng cho thấy giá thành đơn vị của chip flagship 2 nm có thể lên tới 280 USD .

Trước thông tin này, cổ phiếu TSMC đã tăng hơn 3% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa tại Mỹ ngày 23/9, tiến sát mức kỷ lục mới.

Về phía các khách hàng, Apple tiếp tục là đối tác lớn nhất, chiếm 22% doanh thu của TSMC trong năm 2024, tương đương 19,4 tỷ USD . Theo Economic News Daily, Táo khuyết đã tăng thị phần đặt hàng trước chip tiến trình 2 nm lên hơn 50%. Chip A19 trong dòng iPhone 17 vẫn dùng tiến trình 3 nm N3P, nhưng thế hệ A20 sẽ đánh dấu bước chuyển sang 2 nm.

Việc đặt hàng khối lượng lớn giúp Apple giữ lợi thế trong phân bổ công suất, đồng thời gây áp lực cạnh tranh với Qualcomm và MediaTek, 2 công ty dự kiến ra mắt chip 2 nm đầu tiên vào năm 2026.

Song song đó, thị trường chip nhớ cũng đối mặt biến động giá. Tuần này, Samsung nâng giá DRAM lên tới 30% và NAND flash thêm 5–10%, trong bối cảnh nhu cầu tăng mạnh từ trung tâm dữ liệu AI và nguồn cung hạn chế. Thời gian giao hàng kéo dài từ một tháng lên hơn 6 tháng. Các đối thủ như Micron và SanDisk cũng tăng giá, với mức điều chỉnh của Micron lên tới 20–30% và tạm ngừng nhận đơn hàng mới.

Các chuyên gia đánh giá làn sóng tăng giá hiện nay phản ánh tác động sâu sắc từ sự bùng nổ AI đối với chuỗi cung ứng bán dẫn. Việc xây dựng hàng loạt trung tâm dữ liệu đã thúc đẩy nhu cầu bộ nhớ, nâng cao quyền "mặc cả" của nhà sản xuất và tạo thêm áp lực chi phí cho các ông lớn công nghệ toàn cầu.