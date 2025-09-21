Người dùng sắp phải xem quảng cáo trên tủ lạnh

Samsung bắt đầu thử nghiệm hiển thị quảng cáo trên màn hình tủ lạnh Family Hub tại Mỹ, khiến người dùng lo ngại về trải nghiệm với thiết bị cao cấp.

Family Hub là dòng tủ lạnh thông minh cao cấp của Samsung. Ảnh: CNET.

Người dùng dòng tủ lạnh thông minh Family Hub của Samsung tại Mỹ sẽ bắt đầu thấy quảng cáo xuất hiện trên màn hình sau bản cập nhật phần mềm mới.

Theo Android Authority, Samsung xác nhận đây là một chương trình thí điểm nhằm “nâng cao giá trị hàng ngày cho khách hàng sử dụng thiết bị gia dụng”. Quảng cáo và chương trình khuyến mãi sẽ hiển thị khi màn hình của tủ lạnh ở chế độ chờ, thay vì để trống như trước đây.

Ông lớn công nghệ Hàn Quốc cho biết quảng cáo sẽ không xuất hiện khi người dùng kích hoạt các chế độ khác như Art Mode hoặc trình chiếu album ảnh. Ngoài ra, một số quảng cáo cụ thể có thể được ẩn đi và sẽ không xuất hiện lại trong thời gian chiến dịch đang diễn ra.

Điều gây chú ý là tuyên bố của Samsung không đề cập đến việc người dùng có thể tắt hoàn toàn quảng cáo. Đây là chi tiết khiến nhiều người tiêu dùng băn khoăn, bởi giá bán của tủ lạnh Family Hub không hề rẻ, dao động từ 1.800- 3.500 USD . Hiện tại, chưa rõ liệu tất cả các mẫu Family Hub đều tham gia thử nghiệm hay chỉ một số dòng sản phẩm nhất định.

Động thái này cũng gây bất ngờ khi so sánh với phát biểu trước đó của lãnh đạo Samsung. Hồi tháng 4, ông Jeong Seung Moon, Giám đốc bộ phận nghiên cứu và phát triển thiết bị kỹ thuật số của công ty, từng chia sẻ với The Verge rằng Samsung không có kế hoạch tích hợp quảng cáo vào màn hình các thiết bị gia đình thông minh. Tuy nhiên, với Family Hub, hãng dường như đã thay đổi quan điểm trong thời gian ngắn.

Family Hub là dòng tủ lạnh thông minh cao cấp của Samsung, tích hợp màn hình cảm ứng lớn, cho phép người dùng truy cập Internet, quản lý thực phẩm, nghe nhạc, xem video hoặc kết nối với các thiết bị trong hệ sinh thái nhà thông minh. Trong nhiều năm qua, sản phẩm được định vị như trung tâm giải trí và quản lý tiện ích ngôi nhà ngay trong nhà bếp.

Việc Samsung thử nghiệm quảng cáo trên tủ lạnh đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa tính năng tiện ích và trải nghiệm người dùng. Dù hãng gọi đây là cách để “mang lại giá trị”, nhiều người lo ngại rằng các thiết bị gia dụng có giá hàng nghìn USD nay lại trở thành kênh quảng cáo ngoài ý muốn.

Hiện Samsung chưa công bố thời gian kết thúc thử nghiệm cũng như kế hoạch triển khai rộng rãi hơn.