CEO Xiaomi thách thức Apple

Lei Jun khẳng định cạnh tranh với Apple là hành trình dài và gian nan, đồng thời kêu gọi người dùng trải nghiệm sản phẩm cao cấp mới của Xiaomi.

Lei Jun có chia sẻ về hành trình của Xiaomi sau khi ra mắt dòng smartphone cao cấp mới. Ảnh: Bloomberg.

Tuần qua, sau buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới, CEO Lei Jun đã có cuộc trò chuyện dài với giới truyền thông. Ông nhìn lại chặng đường 5 năm qua và chia sẻ về mục tiêu đưa Xiaomi trở thành đối thủ cạnh tranh trực diện của Apple.

Lei Jun thừa nhận rằng cạnh tranh với Apple không hề dễ dàng. Ông nhiều lần nhắc đến sự ngưỡng mộ dành cho ông lớn công nghệ Mỹ, coi Apple là “một công ty tuyệt vời mà bất kỳ ai cũng cần học hỏi”, sau buổi họp báo ngày 26/9.

Tuy vậy, theo ông, chính sự khác biệt mới tạo nên cơ hội. Thông điệp này vừa nhằm mục đích gửi tới người dùng Xiaomi, vừa thách thức đến cả cộng đồng người dùng iPhone. “Bạn đã dùng nhiều thế hệ iPhone, hãy thử một lần trải nghiệm Xiaomi và cảm nhận sức hút riêng của chúng tôi”, Lei Jun nói.

Để nuôi dưỡng tham vọng đó, Xiaomi đang rót nguồn lực lớn vào nghiên cứu và phát triển (R&D). Trong giai đoạn 5 năm vừa qua, tập đoàn đã chi hơn 100 tỷ nhân dân tệ ( 14 tỷ USD ), thậm chí còn vượt kế hoạch. Ở chặng tiếp theo, Lei Jun cho biết con số này sẽ được tăng gấp đôi, lên tới 200 tỷ nhân dân tệ ( 28 tỷ USD ).

Riêng năm nay, chi phí R&D của Xiaomi đã vượt 30 tỷ nhân dân tệ ( 4,2 tỷ USD ), khoản đầu tư mà CEO công ty khẳng định cần thiết để xây dựng hệ sinh thái sản phẩm toàn diện.

Kết quả của quá trình bền bỉ ấy là sự ra đời của Xiaomi 17, mẫu smartphone được định vị cạnh tranh trực diện với iPhone. Việc đổi tên từ Xiaomi 16 sang 17 mang đậm tính chiến lược truyền thông, trong khi vẫn thể hiện mong muốn phá vỡ định kiến lâu nay về một thương hiệu “giá rẻ”.

Sản phẩm được mở bán sáng 27/9. Theo thông tin đăng tải trên Weibo, chỉ trong vòng 5 phút, dòng Xiaomi 17 đã lập kỷ lục doanh số mới trong lịch sử các dòng điện thoại cao cấp của hãng. Dù chưa công bố số liệu cụ thể, ông lớn công nghệ Trung Quốc khẳng định thành tích này vượt qua mọi thế hệ trước đó, cho thấy sức hút mạnh mẽ của bộ 3 chiếc flagship.

Nhìn lại 5 năm trước, Lei Jun không ngần ngại nhắc đến những giai đoạn khó khăn, khi cả áp lực bên ngoài lẫn hoang mang nội bộ buộc công ty phải tái định vị. Doanh thu từng sụt giảm 15% trong năm 2022 và tiếp tục giảm nhẹ vào năm 2023. Tuy nhiên, chính những biến động ấy lại khiến Xiaomi kiên định hơn với chiến lược cao cấp, coi đó là con đường duy nhất để thoát khỏi cái bóng “thương hiệu giá rẻ” và vươn lên tầm quốc tế.