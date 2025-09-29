Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thảm họa IT Hàn Quốc

  • Thứ hai, 29/9/2025 20:49 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hỏa hoạn tại trung tâm dữ liệu chính phủ Hàn Quốc khiến hàng trăm dịch vụ công trực tuyến tê liệt. Dù cơ sở hạ tầng được sửa chữa, việc khôi phục hoàn toàn có thể mất nhiều tuần.

Lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và pháp y đã tiến vào NIRS để khám nghiệm hiện trường, 2 ngày sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: Yonhap.

Tối 27/9, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại Cục Dịch vụ Tài nguyên Thông tin Quốc gia Hàn Quốc (NIRS), cơ quan đóng vai trò cốt lõi trong việc cung cấp các dịch vụ công. Sự cố đã làm gián đoạn nghiêm trọng các dịch vụ công trực tuyến của chính phủ, bao gồm cả dịch vụ Bưu chính Hàn Quốc và ứng dụng ID di động.

Tại cuộc họp Nội các chiều 28/9, Tổng thống Lee Jae Myung đã gửi lời xin lỗi đến công chúng. Ông đã được báo cáo về vụ việc và các nỗ lực khắc phục. Đại diện các công ty dịch vụ đám mây của Hàn Quốc cũng tham dự.

NIRS tại thành phố Daejeon là nơi lưu trữ 647 hệ thống thông tin của chính phủ, trong đó 96 hệ thống đã bị hư hại trực tiếp do hỏa hoạn.

Theo Trụ sở Trung tâm Phòng chống Thiên tai địa phương, tính đến ngày 29/9, việc sửa chữa cơ sở hạ tầng cần thiết để khởi động lại các hệ thống đã hoàn tất. Công tác khôi phục mạng lưới, vốn tốn nhiều thời gian hơn, cũng đã được bắt đầu.

Tham hoa IT Han Quoc anh 1

Pin lithium-ion bị cháy được ngâm trong bồn nước tại hiện trường vụ hỏa hoạn xảy ra vào ngày 27/9 ở NIRS tại thành phố Daejeon. Ảnh: Yonhap.

Bộ Nội vụ cho biết việc khôi phục toàn bộ 96 hệ thống bị hư hại sẽ mất khoảng 2 tuần, dù thời gian chính xác chưa được xác định. Trong thời gian này, chính phủ sẽ ưu tiên khôi phục các hệ thống không bị ảnh hưởng để giảm thiểu sự gián đoạn.

“Các cơ quan chính phủ đang nỗ lực khôi phục các dịch vụ hành chính nhanh nhất có thể. Chúng tôi sẽ tiếp tục công khai minh bạch tiến độ khắc phục và kết quả điều tra”, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Kim Gwan-yong phát biểu.

Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Kang Yu-jung cho biết Tổng thống Lee đã cam kết "giảm thiểu tối đa sự gián đoạn" cho người dân.

"Thông qua việc khôi phục và tái kích hoạt hệ thống nhanh chóng, chúng tôi sẽ giảm thiểu bất tiện cho công chúng", bà Kang dẫn lời Tổng thống Lee tại một cuộc họp khẩn cấp.

Tính đến sáng 29/9, hơn 50% thiết bị mạng bị ảnh hưởng và 763/767 thiết bị an ninh quan trọng đã hoạt động trở lại.

Theo chính phủ, một bộ phận làm mát và hút ẩm đã được khôi phục lúc 5h30 sáng (giờ địa phương). Toàn bộ 384 pin lithium-ion bị phá hủy đã được dọn khỏi hiện trường vào đêm 28/9.

Trong một báo cáo tình hình, Bộ Nội vụ cho biết họ đặt mục tiêu kiểm tra toàn bộ 551 hệ thống bị ảnh hưởng trong ngày 29/9 và sẽ đưa chúng hoạt động trở lại theo từng giai đoạn sau khi cơ sở hạ tầng truyền thông và an ninh được ổn định.

Vào 20h20 ngày 27/9 (giờ địa phương), lực lượng cứu hỏa nhận tin báo về vụ cháy pin lithium-ion tại phòng máy chủ NIRS. Nguồn cháy sau đó được xác định là một bộ pin của hệ thống cấp nguồn liên tục (UPS) đã bị ngắt kết nối để di chuyển.

Bộ Nội vụ cho biết pin UPS đã được lắp đặt từ tháng 8/2014, tức là đã hết hạn sử dụng khuyến nghị. Trong khi Bộ khẳng định pin đã được kiểm tra định kỳ không có vấn đề, một số chuyên gia cho rằng các công nhân có thể đã tháo dây trước khi ngắt điện, dẫn đến đoản mạch.

Cảnh sát đã thành lập một tổ đặc nhiệm 20 người để điều tra nguyên nhân vụ cháy. Cuộc điều tra sẽ làm rõ liệu sự cố có liên quan đến linh kiện quá hạn, lỗi xử lý trong quá trình di dời hay thiếu sót trong giám sát.

Hàng năm, tỷ phú Bill Gates đều chia sẻ những cuốn sách thú vị ông đã đọc gần đây. Tỷ phú cho biết ông đọc khoảng 50 cuốn sách mỗi năm. Những cuốn sách được Gates chia sẻ cho hè 2024 mang nhiều chủ đề, từ tiểu thuyết, trí tuệ nhân tạo tới tâm lý.

Việt Anh

Thảm họa IT Hàn Quốc Pin lithium-ion Hàn Quốc Dịch vụ công NIRS Kang Yu-jung Tổng Thống Lee Jae Myung

