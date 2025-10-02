Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Bố già' AI cảnh báo nguy cơ tuyệt chủng

  • Thứ năm, 2/10/2025 10:38 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Giáo sư Yoshua Bengio kêu gọi các chính phủ và công ty nên chậm lại hoặc sẽ có nguy cơ đối mặt với những hậu quả thảm khốc tiềm tàng từ cuộc đua vũ trang AI.

Yoshua Bengio, một trong những nhà khoa học đầu tiên đã đặt nền móng cho sự bùng nổ AI hiện đại. Ảnh: Tuấn Anh.

Trả lời The Wall Street Journal, một trong những nhà tiên phong về trí tuệ nhân tạo, Yoshua Bengio đưa ra thông điệp rằng các cỗ máy AI đang trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

“Thật nguy hiểm nếu chúng ta chế tạo ra những cỗ máy thông minh hơn con người rất nhiều và có mục tiêu tự bảo vệ riêng. Nó giống như tạo ra một đối thủ cạnh tranh với nhân loại và thông minh hơn chúng ta”, ông Bengio nói.

Bengio, nhà khoa học nghiên cứu người Canada, với những nghiên cứu ban đầu về học sâu và mạng nơ-ron đã đặt nền móng cho sự bùng nổ AI hiện đại. Ông được coi là một trong những "cha đẻ của AI" cùng với Geoffrey Hinton và Yann LeCun.

Giống như Hinton, Bengio đã cảnh báo về những tác hại tiềm tàng của AI và kêu gọi hành động tập thể để giảm thiểu các rủi ro.

Vị Giáo sư tại Đại học Montreal cho rằng các sản phẩm AI hiện đã có thể phát triển khả năng lừa dối người dùng để theo đuổi mục tiêu riêng, giống như nhân vật phản diện siêu máy tính có tri giác trong các bộ phim viễn tưởng.

Để đối phó, ông Bengio nhấn mạnh sự cần thiết của các “bên thứ 3 độc lập” để xem xét cơ chế an toàn nội bộ từ các công ty AI. Ngoài ra, "Bố già" AI này cũng yêu cầu các công ty phải cung cấp bằng chứng "các hệ thống AI mà họ đang triển khai hoặc sử dụng là đáng tin cậy”.

Nếu các biện pháp an toàn không được thực hiện, Bengio dự đoán các rủi ro lớn về AI là điều không thể tránh khỏi trong 10-15 năm tới, thậm chí trong trường hợp xấu nhất là chỉ còn 3 năm trước khi xảy ra một hiểm họa tiềm tàng.

Những câu hỏi chúng ta phải đối mặt trong thế giới AI

Chúng ta có rất nhiều câu hỏi về thế giới AI, mà đó đều là những nghi hoặc không dễ có ngay đáp án.

Cuốn sách Thời đại AI - Và tương lai loài người chúng ta trình bày cách AI làm thay đổi mối quan hệ của chúng ta với tri thức, chính trị và xã hội. Mục tiêu tối thượng của cuốn sách này là giải thích về AI và cung cấp cho độc giả những câu hỏi mà chúng ta sẽ phải đối mặt trong những năm tới lẫn bộ công cụ để bắt đầu trả lời chúng.

Đây là cách ghép ảnh AI với người thân đã mất

Với khả năng tạo ảnh ngày càng chân thực của chatbot, nhiều người đã ứng dụng để tái hiện lại những khoảnh khắc cũ, hoặc với người thân.

08:35 28/9/2025

Anh Tuấn

AI Yoshua Bengio AI tuyệt chủng

