Đây là cách ghép ảnh AI với người thân đã mất

Với khả năng tạo ảnh ngày càng chân thực của chatbot, nhiều người đã ứng dụng để tái hiện lại những khoảnh khắc cũ, hoặc với người thân.

Xu hướng tạo ảnh cùng người thân với AI gây sốt.

Từ đầu năm nay, các chatbot đã gây sốt với tính năng tạo ảnh hoạt hình, mô hình đồ chơi từ bức ảnh ban đầu. Đến gần đây, khả năng tạo ảnh của AI đã ngày càng chân thực, có thể tái hiện hình ảnh con người một cách sống động.

Những thao tác sử dụng cũng rất đơn giản, phù hợp với đại chúng, kể cả khi không biết gì về kỹ thuật chỉnh ảnh. Do đó, rất nhiều người dùng, đặc biệt là người trẻ, đã ứng dụng chatbot và tạo ra các kiểu ảnh khác nhau, thành một trào lưu trên mạng xã hội gần đây.

Nhiều bạn dùng AI để tạo khoảnh khắc thân mật với thần tượng. Số khác sử dụng công nghệ để ghép bản thân với những điều mình đã bỏ lỡ, như phiên bản lúc nhỏ, hay một người thân đã mất.

Người dùng chỉ cần tải lên hai bức ảnh của cá nhân và người mong muốn được ghép cùng lên Gemini AI. Sau đó, nhập một câu lệnh có sẵn và hệ thống sẽ tự động xử lý ảnh, dựng nên những khung hình như đang chụp cùng nhau ngoài đời.

Cách tạo ảnh ghép với người thân trên Gemini AI

Bước 1: Truy cập website của Gemini AI trên máy tính hoặc tải ứng dụng nếu sử dụng điện thoại (iOS hoặc Android). Sau đó, đăng nhập vào bằng tài khoản Gmail có sẵn.

Bước 2: Chuẩn bị và tải ảnh

Chuẩn bị một bức ảnh cá nhân của bạn và của người thân muốn ghép chung. Theo các chuyên gia, khuyết điểm lớn của AI vẫn nằm ở khả năng xác định rõ đường nét, thần thái và diện mạo của người thật.

Do đó, người dùng cần đảm bảo ảnh chính diện, khuôn mặt rõ nét với ảnh sáng tốt để cho ra kết quả như mong muốn. Các ảnh chụp quá gần, bị cắt xén hoặc ánh sáng không đều màu sẽ dễ tạo ảnh bị biến dạng, méo mó.

Sau đó, ấn ký hiệu dấu cộng trên giao diện và tải các ảnh lên.

Các bước chọn ảnh trên Gemini AI. Ảnh: TikTok/chu.hi.ch.gii.p.

Bước 3: Nhập câu lệnh và chờ kết quả

Hiện tại, mạng xã hội đã lan truyền rất nhiều phiên bản khác nhau của các câu lệnh. Người dùng cần chọn tùy theo mục đích sử dụng của mình và thêm mô tả theo ý muốn.

Câu lệnh để tạo ảnh cùng người thân trên Gemini AI: Kết hợp hai bức ảnh này và tạo thành một bức ảnh giống như được chụp bằng máy ảnh Polaroid. Ảnh phải theo chiều ngang, rõ ràng và chân thực, không làm nổi bật đạo cụ hay chủ thể nào một cách gượng ép. Thêm hiệu ứng mờ nhẹ và ánh sáng đồng nhất, giống như ánh đèn flash trong căn phòng tối, lan đều khắp bức ảnh. Giữ nguyên gương mặt các nhân vật, không thay đổi nhìn vẫn nhận ra nét mặt của họ. thay rèm sọc phía sau bằng rèm trắng. Hai người tự nhiên chụp phong cách thân thiết vui vẻ với nhau.

Theo nhiều chuyên gia khác nhau, bao gồm cha đẻ ChatGPT, Sam Altman, việc giải thích càng rõ ràng với chatbot sẽ giúp đưa ra kết quả sát với mong muốn. Vì thế, người dùng có thể tinh chỉnh, yêu cầu chatbot tạo các hoạt động, bối cảnh khác nhau bằng cách ghi chi tiết mô tả của mình.

Gemini AI sẽ mất vài phút để tạo ảnh. Sau khi hoàn thành có thể tải ảnh xuống bằng cách giữ lâu hoặc nhấn chuột phải vào ảnh trên máy tính. Nếu chưa hài lòng, người dùng vẫn có thể yêu cầu chỉnh sửa dựa trên phiên bản vừa tạo.

Khi kết quả không giống ảnh ban đầu, hãy thử chọn ảnh khác. Ví dụ ảnh chụp ở xa thấy cả thân người sau đó chọn phóng to lên thành chân dung, nhưng vẫn nên chú ý độ nét. Hoặc nếu muốn làm phong cách cười, ảnh ban đầu được chọn cũng nên thể hiện biểu cảm tương tự.

Một số lưu ý nên chọn ảnh khuôn mặt đặc thù chụp bằng camera sau, tránh chọn ảnh selfie hoặc đã chỉnh sửa. Khi nhập câu lệnh, người dùng cũng nên nhấn mạnh cho chatbot giữ nguyên khuôn mặt trong ảnh ban đầu.