Vượt rào cản ngôn ngữ nhờ AI

Ứng dụng AI trong cuộc sống đã giúp nhiều bạn trẻ cải thiện nguồn thu nhập và nâng cao hiệu suất công việc.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành “trợ thủ” giúp người trẻ vượt qua các rào cản trong công việc và cân bằng cuộc sống. Từ lớp học trực tuyến nơi cô giáo trẻ tìm cách đưa tiếng Việt ra thế giới, đến văn phòng nơi những bản giấy tờ cần được hoàn thành trong từng phút giây, AI đang len lỏi vào từng cuộc trò chuyện, từng khung chat.

Chuyện nghề của cô giáo dạy tiếng Việt online

Sau một ngày làm việc ở văn phòng, Thanh Duyên (24 tuổi) mở laptop để bắt đầu công việc thứ hai - dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Đây vừa là đam mê, vừa là nghề tay trái giúp chị có thêm thu nhập. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất mà chị gặp phải không nằm ở kiến thức chuyên môn, mà ở chính rào cản ngôn ngữ khi trao đổi với học viên.

“Công việc của mình đòi hỏi phải vừa thành thạo cả 2 thứ tiếng. Nhưng đôi khi trong quá trình nhắn tin trao đổi với học sinh, tôi vẫn băn khoăn khi các bạn ấy sử dụng các từ tiếng Anh quá lạ, hoặc viết các từ lóng. Khi đó, tôi phải copy từng đoạn tin nhắn sang công cụ dịch, rồi quay lại để trả lời. Có lúc vừa dịch xong thì học viên đã gửi thêm câu hỏi mới, làm cuộc trò chuyện bị đứt quãng. Mất thời gian như vậy khiến buổi học online trở nên nặng nề,” chị nhớ lại.

Đã thử nhiều cách để khắc phục, nhưng với chị Duyên, phương pháp tối ưu và tiện lợi nhất đến hiện tại là nhắn tin qua Zalo rồi sử dụng tính năng dịch ngay trong khung chat.

“Giờ thì học viên gửi tin nhắn bằng tiếng Anh, tôi chỉ cần bấm nút, Zalo sẽ hiện ngay bản dịch tiếng Việt. Khi tôi trả lời, tôi cũng hướng dẫn học sinh để tin nhắn của họ cũng hiển thị song ngữ. Nhờ vậy, học viên hiểu nhanh, tôi cũng tiết kiệm thời gian và tập trung giảng dạy nhiều hơn,” chị Duyên chia sẻ.

Sự liền mạch trong giao tiếp khiến những giờ học trở nên sinh động và hiệu quả hơn. Đây không chỉ là công cụ dịch mà còn trở thành “trợ giảng” của chị. Việc học viên nhìn thấy song song tiếng Anh và tiếng Việt trong cùng đoạn chat giúp họ dễ dàng ghi nhớ từ vựng, nắm bắt cấu trúc câu trong ngữ cảnh thực tế. “Có em nói với tôi rằng chỉ cần trò chuyện qua Zalo vài buổi đã nhớ được kha khá mẫu câu thông dụng. Đó là cách học tự nhiên và thực tế nhất,” chị cười.

Câu chuyện của chị Duyên phản ánh một xu hướng đang ngày càng rõ nét: Nhu cầu trao đổi đa ngôn ngữ ngày càng gia tăng, cùng lúc đó công nghệ trở thành cầu nối không thể thiếu. Theo Bộ Nội vụ, tính đến cuối năm 2024, có gần 162.000 lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam. Trong bối cảnh đó, việc một ứng dụng bản địa như Zalo tích hợp tính năng dịch tự động ngay trong chat không chỉ hỗ trợ công việc giảng dạy tự do, mà còn giúp tiếng Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Với chị Duyên, giờ đây Zalo không chỉ còn là ứng dụng nhắn tin quen thuộc hàng ngày, mà giống như một lớp học di động, nơi công nghệ hỗ trợ chị giải quyết những trở ngại nhỏ để tập trung vào điều lớn hơn: Truyền tải ngôn ngữ và văn hóa Việt, trở thành cầu nối văn hóa, đồng hành cùng hành trình đưa tiếng Việt ra thế giới.

“Trò chuyện” với công việc - cách người trẻ cân bằng cuộc sống bận rộn

Là một nhân viên văn phòng làm trong lĩnh vực tài chính, Viết Sang (25 tuổi) luôn gắn liền với những bản nháp, phân tích số liệu và những đề xuất mới. Công việc đòi hỏi anh phải liên tục ghi chú, gửi góp ý nhanh cho đồng nghiệp hay đối tác. Tuy nhiên, khối lượng tin nhắn dày đặc cùng lịch trình di chuyển giữa các cuộc họp, sự kiện khiến anh nhiều lần rơi vào cảnh… ý tưởng thì có, nhưng đôi tay lại bận.

“Có những lúc đang di chuyển giữa hai cuộc hẹn, tôi nhận liên tục ba bốn tin nhắn từ đồng nghiệp gửi sang nhờ kiểm tra. Nếu ngồi gõ từng chữ trên điện thoại thì vừa lâu, vừa dễ bỏ sót ý. Nhưng nếu để đến khi rảnh rồi mới trả lời thì sợ trễ tiến độ, mọi người không kịp chỉnh sửa”, anh Sang kể.

Nhưng giờ đây, thay vì căng thẳng gõ từng chữ, anh Sang chỉ cần mở khung chat, nhấn nút ghi âm và nói tự nhiên như đang trò chuyện. Trong vài giây, toàn bộ nội dung được chuyển thành văn bản gọn gàng, có dấu câu và định dạng rõ ràng.

“Tôi chỉ cần đọc liền mạch ý mình muốn gửi. Tính năng AI Dictation Zalo sẽ tự động sắp xếp thành câu hoàn chỉnh. Vừa nhanh vừa chính xác”, Sang chia sẻ.

Nhờ AI Dictation, những khoảng thời gian “chết” như khi di chuyển, chờ đợi hay nghỉ ngắn giữa giờ họp lại trở thành lúc Sang xử lý công việc hiệu quả. Anh có thể vừa đi thang máy vừa gửi góp ý cho team, vừa đi bộ sang phòng họp vừa nhắn cho designer. Quan trọng hơn, sự liền mạch này giúp tiến độ công việc không bị ngắt quãng, đồng nghiệp cũng nhận phản hồi kịp thời để chỉnh sửa.

“Trước đây, tôi từng nghĩ phải ngồi trước laptop mới viết được một bản phương án rõ ràng. Nhưng giờ chỉ cần điện thoại với Zalo, tôi đã có thể hoàn thành ngay trong lúc di chuyển. Điều này giúp tôi giảm hẳn áp lực bị quá tải tin nhắn sau mỗi buổi họp”, anh Sang cho biết.

Thực tế, nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc ghi chú bằng giọng nói nhanh hơn nhiều so với gõ phím. Trong khi hầu hết mọi người có thể nói ở tốc độ khoảng 150 từ mỗi phút, tốc độ gõ trung bình chỉ rơi vào khoảng 38-40 từ mỗi phút. Một nghiên cứu của Đại học Stanford cho thấy tốc độ ghi chú bằng giọng nói nhanh gấp khoảng 3 lần so với gõ phím. Con số này lý giải Sang có thể “chạy” công việc nhanh hơn hẳn nhờ AI Dictation, bởi đơn giản, giọng nói chính là một bàn phím đắc lực.

Câu chuyện của anh Viết Sang phản ánh một nhu cầu ngày càng phổ biến của dân công sở: Làm việc đa nhiệm, quản lý thời gian linh hoạt và tận dụng công nghệ để duy trì nhịp độ. Trong bối cảnh đó, những tính năng như AI Dictation không chỉ đơn thuần là tiện ích, mà trở thành “trợ lý ảo” giúp người trẻ cân bằng giữa áp lực công việc và nhịp sống bận rộn.

Từ lớp học online kết nối thầy trò xuyên biên giới, đến môi trường công sở bận rộn cần hiệu quả từng phút giây, điều dễ thấy là công nghệ AI đang len lỏi vào từng chi tiết nhỏ nhất của đời sống người trẻ: Từ việc xóa bỏ rào cản ngôn ngữ cho đến tối ưu hóa tốc độ làm việc. Những tính năng được phát triển từ trí tuệ nhân tạo của Zalo không chỉ giúp người dùng giải quyết một nhu cầu cụ thể, mà còn phản ánh một chuyển động lớn hơn: Nơi con người có thể giao tiếp, học tập và làm việc theo cách tự nhiên nhất.

Trong dòng chảy toàn cầu hóa và chuyển đổi số, việc Zalo tiên phong tích hợp các tính năng AI bản địa hóa cho thấy năng lực công nghệ trong nước hoàn toàn có thể tạo ra những giá trị mang tầm quốc tế. Zalo đang chứng minh rằng công nghệ Việt không chỉ theo kịp xu hướng, mà còn đồng hành thiết thực trong từng hành trình của người Việt hôm nay.