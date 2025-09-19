Nhằm giúp người bệnh quản lý thông tin cá nhân, thông tin liên quan trong quá trình điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh, nhiều bệnh viện trên cả nước đã tiến hành đa dạng dịch vụ y tế trực tuyến trên Zalo.

Nhằm giúp người bệnh có thể quản lý thông tin cá nhân, kết quả khám bệnh, quá trình chẩn đoán, điều trị, chăm sóc và những thông tin khác có liên quan trong quá trình điều trị bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh, nhiều bệnh viện trên cả nước đã và đang tiến hành trả kết quả bệnh án điện tử cùng đa dạng dịch vụ y tế trực tuyến trên Zalo.

Việc triển khai bệnh án điện tử đang là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác chuyển đổi số ngành y tế tại Việt Nam, không chỉ với Bộ Y tế mà còn với lãnh đạo các địa phương. Theo ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, theo yêu cầu của Chính phủ, đến ngày 30/9 tất cả bệnh viện trên cả nước phải triển khai bệnh án điện tử. Số liệu tính đến ngày 19/9 cho biết có khoảng trên 566/1.700 bệnh viện đã hoàn thành việc triển khai bệnh án điện tử.

Triển khai bệnh án điện tử mang lại nhiều lợi ích cho cả người bệnh và bệnh viện. Người bệnh có thể dễ dàng kiểm tra thông tin khám bệnh ngay trên điện thoại thông qua các ứng dụng được bệnh viện lựa chọn, cũng như không cần mang hồ sơ giấy khi đi tái khám. Kết quả thường được trả sớm hơn so với hồ sơ giấy, giảm thiểu thời gian đi lại của người bệnh. Với các bệnh viện, hồ sơ bệnh án điện tử cũng giảm các chi phí in ấn, chi phí vận hành lưu trữ, chi phí nhân sự….

Đón đầu làn sóng chuyển đổi số y tế nói chung và xây dựng hồ sơ bệnh án điện tử nói riêng, nhiều bệnh viện trên cả nước đã sớm tích hợp mô hình bệnh án điện tử nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa Phú Xuyên là một trong những đơn vị xây dựng Zalo Mini App - ứng dụng con trên nền tảng Zalo, nhằm hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số tại bệnh viện. Được triển khai phát triển từ tháng 12/2024, Zalo Mini App Bệnh viện Đa khoa Phú Xuyên hỗ trợ người bệnh trong việc đặt lịch hẹn, trả kết quả khám bệnh, hồ sơ người bệnh, hỏi thông tin từ bác sĩ…

Giao diện Zalo Mini App của Bệnh viện Đa khoa Phú Xuyên.

Chị Đào Thị Nga, Tổ trưởng Tổ Công nghệ thông tin, Bệnh viện Đa khoa Phú Xuyên, chia sẻ: “Trước đây, bệnh nhân phải chờ đợi, xếp hàng từ sớm, nhiều khi 3-4h đã xếp hàng dù 7h bệnh viện mới làm việc. Từ khi bệnh viện triển khai nhiều dịch vụ hỗ trợ trên nền tảng Zalo Mini App, bệnh nhân chỉ cần đặt khám trực tuyến từ nhà và đến hẹn trước 15 phút. Nhờ vậy, chúng tôi cũng không cần nhiều nhân viên túc trực để phân luồng hay giải quyết lượng bệnh nhân dồn tới quá đông trong buổi sáng”.

Một số bệnh viện, trung tâm y tế trên cả nước cũng đã triển khai hình thức trả bệnh án điện tử (trả kết quả khám bệnh trực tuyến) trên nền tảng Zalo như Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, Trung tâm y tế Lục Nam, Bệnh viện Minh An… Trong năm 2024, tỷ lệ đặt khám trực tuyến đạt 6% tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức (1.431 lượt online/tổng 23.981 lượt khám). Con số này đã tăng lên 10% trong 2 tháng đầu năm 2025 (844 lượt online/tổng 8.434 lượt khám).

Nhiều bệnh viện, trung tâm y tế trên cả nước cũng đã triển khai hình thức trả bệnh án điện tử trên nền tảng Zalo.

Tính đến tháng 8/2025, có khoảng 253 đơn vị y tế đã triển khai xây dựng Zalo Mini App trên Zalo, mang đến nhiều dịch vụ hữu ích cho người bệnh, như dịch vụ đặt lịch khám trực tuyến, trả hồ sơ bệnh án điện tử, phản ánh - góp ý, tư vấn y tế từ xa.

Với những đóng góp thiết thực trong việc thúc đẩy chuyển đổi số ngành y tế, Zalo đã khẳng định vai trò của mình không chỉ là một nền tảng công nghệ phổ biến, mà còn là đối tác tin cậy đồng hành cùng ngành y tế trong nỗ lực đưa các dịch vụ y tế trực tuyến đến gần với người dân. Trong thời gian tới, Zalo sẽ tiếp tục mở rộng các giải pháp số, góp phần xây dựng một hệ thống y tế hiện đại, thông minh và lấy người bệnh làm trung tâm.