Người mất tiền tỷ vì ‘coin Shark Bình’

  • Thứ tư, 1/10/2025 15:46 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nhiều người thua lỗ vì đầu tư tiền số AntEX tìm cách “đòi công bằng”, lấy lại tài sản bị thiệt hại sau khi Shark Bình và đội ngũ phát triển đấu tố nhau trên Internet.

Ông Nguyễn Hòa Bình vướng vào tranh cãi vì AntEX.

Những ngày gần đây, Shark Bình (doanh nhân Nguyễn Hòa Bình) và dự án tiền số AntEx trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng nhà đầu tư trong nước. Từ phát biểu của ông Bình cho biết mình cũng là “nạn nhân”, mất tiền, danh tiếng vì tiền số, vụ việc có nhiều diễn biến phức tạp.

Tài khoản cá nhân có dấu xác minh chính chủ của ông Nguyễn Hòa Bình liên tục xuất hiện ở các bài đăng nhắc đến AntEX và vị này trên mạng xã hội. Chủ tịch công ty NextTech cũng “tag tên” những nhân vật nêu ý kiến trái chiều, sẵn sàng livestream đối chất. Từ đây, vấn đề với dự án AntEX được đào lại. Những người từng thiệt hại vì đồng tiền số lên tiếng đòi quyền lợi khi sự sập giá bị nghi ngờ không phải diễn biến tự nhiên của thị trường.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Phạm Hoàng Anh, ngụ tại TP.HCM, cho biết mình là nhà đầu tư thiệt hại hàng tỷ đồng vì AntEX. Hiện người dùng này vẫn còn giữ lượng lớn tiền số từ dự án này.

“Tôi biết đến và quyết định mua AntEX sau khi thấy bài đăng của Shark Bình vào tháng 11/2021. Tôi giữ toàn bộ token đến tháng 8/2022, bị ép chuyển sang Rabbit, công ty hủy ví VNDT Wallet và đưa dự án sang Singapore”, ông Hoàng Anh nói. Người này cung cấp bằng chứng giao dịch hơn 1 tỷ đồng qua cổng Nganluong.vn, để chuyển thành tiền số ở ví VNDT. Ngoài ra, vị này còn mua thêm AntEX qua các nguồn khác. Tổng thiệt hại ước tính vào khoảng 6 tỷ đồng khi giá trị token AntEX/Rabbit về gần bằng 0.

Shark Binh AntEX anh 1

Một trong hàng trăm ví đang còn giữ ANTEX và RAB của ông Phạm Hoàng Anh.

Trên Facebook, nhiều nhà đầu tư mất tiền vì dự án tiền số nói trên cũng kêu gọi tập hợp, gom bằng chứng để gửi tố cáo lên cơ quan chức năng về vụ việc, mong lấy lại tiền. Theo ông Hoàng Anh, sau khi người này lên tiếng, một số nạn nhân khác cũng liên hệ để gửi đơn thư.

“Đầu tư thắng thua là chuyện bình thường. Tôi quyết định gửi tố cáo khi các tài khoản ẩn danh của lập trình viên lên tiếng việc Shark Bình bán tháo AntEX. Khó xác minh phát biểu của cả ông Bình và đội lập trình viên, nhưng tôi mong cơ quan chức năng sẽ vào cuộc điều tra để làm rõ vụ việc”, ông Phạm Hoàng Anh nói.

Trên Facebook, một tài khoản ẩn danh, tự xưng là người trực tiếp phát triển dự án AntEX, tố ông Nguyễn Hòa Bình là người đứng sau thao túng, bán tháo thu lợi hàng triệu USD bất chính. Thông tin cung cấp và thân phận đứng sau trang nói trên hiện chưa thể xác minh.

Tuy nhiên, chính Shark Bình công bố rằng người tố cáo mình chính là L.V.L., cựu CTO NextTech, AntEX. Doanh nhân cho biết chính người này đã “phản bội rồi biến mất”.

“Sau này khi xâu chuỗi nhiều sự kiện như backdoor vào kho token của lập trình viên, rug-pull lên các nhà đầu tư, ví blockchain bị hack… và kết hợp với một số hành vi đáng ngờ, tập thể cổ đông đều chung một nhận định chính hắn đứng sau mọi việc khiến nhà đầu tư thiệt hại. Còn các cổ đông như tôi thì bị mang tiếng oan ức suốt nhiều năm qua”, ông Nguyễn Hòa Bình viết trên trang Facebook.

Tri Thức - Znews đã liên hệ ông Bình để trao đổi về sự việc, nhưng hiện vẫn chưa có phản hồi chính thức.

