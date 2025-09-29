Chuỗi Hnam Mobile đóng cửa

Sau gần 20 năm hoạt động, chuỗi Hnam Mobile tuyên bố dừng hoạt động từ đầu tháng 10. Diễn biến phản ánh mức độ cạnh tranh ngày càng cao của ngành bán lẻ điện tử.

Hệ thống bán lẻ đóng cửa sau gần 20 năm hoạt động. Ảnh: Hnam.

Sáng 29/9, trang Facebook chính thức và website chuỗi cửa hàng bán lẻ di động, phụ kiện Hnam Mobile đăng bài thông báo ngừng hoạt động từ 1/10. “Sau chặng đường 20 năm gắn bó, Hnam Mobile xin thông báo sẽ chính thức dừng hoạt động bán lẻ. Đây là hoạt động rất khó khăn. Nhưng trong bối cảnh thị trường không thuận lợi, chúng tôi buộc phải khép lại hành trình này”, phía đại lý cho biết.

Công ty này cũng cho biết sẽ tiếp tục nhận và xử lý yêu cầu bảo hành từ khách mua tại điểm bán trên đường Lê Hồng Phong, TP.HCM.

Hnam Mobile ra đời từ 2006, từ một cửa hàng nhỏ trên “phố di động” Trần Quang Khải, TP.HCM. Trong giai đoạn mở rộng lớn nhất vào 2015-2017, chuỗi này có khoảng 18 điểm bán, chủ yếu tập trung ở các tỉnh thành phía Nam. Đây là một trong những hệ thống nổi tiếng, có lượng khách ổn định trong thập kỷ trước ở TP.HCM.

Thông báo của Hnam Mobile. Ảnh: Hnam.

Hnam cũng là đối tác bán hàng chính thức cho các thương hiệu di động như Samsung, Oppo, Lenovo… Họ từng vận hành cả dạng cửa hàng trải nghiệm, được Samsung đầu tư thí điểm tại các trung tâm thương mại lớn ở Việt Nam.

Tuy nhiên những năm gần đây, trước sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường bán lẻ di động, các chuỗi lớn dần đi lên, mở rộng và chuyên nghiệp hóa, Hnam Mobile không theo kịp xu hướng này. Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, lãnh đạo doanh nghiệp này cũng có nhiều lần xáo trộn. Ông Hoàng Phú Nam, người sáng lập cửa hàng đầu tiên, từ lâu không còn quản lý trực tiếp. Doanh nhân này chuyển sang mảng F&B, bất động sản.

Trước lúc dừng hoạt động, Hnam Mobile chỉ còn duy trì 3 điểm bán, kiêm luôn trách nhiệm bảo hành, giảm mạnh so với giai đoạn trước.

Thị trường bán lẻ di động Việt Nam hiện phân hóa rõ nét. Những ông lớn như Thế Giới Di Động, FPT Shop, Viettel Store có mạng lưới cửa hàng phủ rộng, chiếm thị phần áp đảo. Nhóm tầm trung có những cái tên như Hoàng Hà Mobile, CellphoneS với 100-200 điểm bán, phủ đến những đô thị ở tỉnh lẻ. Trong khi đó, các đại lý tập trung ở thành phố lớn dần co lại về quy mô. Ngoài ra, các kênh bán trực tuyến như Shopee, Lazada cũng trở thành đối thủ mới trong mảng bán lẻ di động nhờ lợi thế giá.