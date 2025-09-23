Vì sao logo nhà cái biến mất khỏi MV của Ưng Hoàng Phúc?

Tính năng mới của YouTube cho phép người đăng xóa đoạn phim khỏi video mà không cần gỡ hoàn toàn.

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Ảnh: FBNV.

Ngày 21/9, phim ngắn Anh em trước sau như một của nhóm Ngũ hổ tướng được đăng tải trên kênh YouTube của thành viên. Ngay sau đó, hình ảnh nhà cái M*** xuất hiện trong nhiều phân cảnh gây chú ý, khiến người xem phẫn nộ. Trên mạng xã hội, khán giả bày tỏ thất vọng khi ca sĩ kỳ cựu bị nghi ngờ quảng cáo cho cá độ phi pháp.

Tuy nhiên chỉ vài giờ sau, phân cảnh có logo của trang phi pháp M*** biến mất khỏi 4 video của các ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Lưu Hưng, Khánh Phương, Dương Ngọc Thái. Khi kiểm tra, nhiều người dùng bất ngờ khi video không giống như những hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội.

Thực tế, YouTube có chức năng cắt video sau khi đã đăng. Chủ kênh có quyền chỉnh sửa mà không cần phải gỡ bỏ nội dung, tải lên lại. Cụ thể từ năm 2020, nền tảng chia sẻ video lớn nhất thế giới cho phép người dùng cắt bỏ video đã đăng, kể cả khi nội dung được phát hành rồi.

YouTube có chức năng cắt nội dung đã đăng mà không cần gỡ video. Ảnh: YouTube.

Trong YouTube Studio, chủ kênh chọn vào video cần sửa, sang mục Editor. Ở đây, họ có thể bấm vào “Trim” để tách dòng thời gian của nội dung, xóa đi phần không mong muốn. Tuy nhiên, nền tảng giới hạn tỉ lệ có thể loại bỏ. Đồng thời, có thể tốn nhiều thời gian để YouTube hậu kỳ.

Với các video Anh em trước sau như một, hình ảnh nhà cái xuất hiện thoáng chốc trên màn hình điện thoại, ly nước, áo nhân viên. Do vậy, chủ kênh có thể dễ dàng hậu kỳ, cắt đi mà không bị phát hiện.

Trên YouTube, MV của kênh Ưng Hoàng Phúc hiện có 360.000 lượt xem sau hai ngày đăng tải. Tuy nhiên, video nhận phải hơn 1.900 dislike. Bên dưới phần bình luận, người xem bày tỏ thái độ bức xúc, phản đối việc nghệ sĩ để xuất hiện hình ảnh nhà cái phi pháp.

Tới trưa 22/9, Ưng Hoàng Phúc lên tiếng, phủ nhận việc quảng bá cho trang web trên. “Về câu chuyện ồn ào từ hôm qua đến hôm nay, Phúc xin chia sẻ là Phúc không quảng cáo cho thương hiệu này. MV ra mắt lúc 19h ngày 18/9 trên các nền tảng của Phúc cũng không có hình ảnh liên quan đến thương hiệu đó", thông báo phủ nhận trên fanpage của nam ca sĩ.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện của Ưng Hoàng Phúc cho biết đã nhận được giấy triệu tập từ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP.HCM. Sáng 23/9, nam ca sĩ có mặt tại trụ sở công an TP.HCM để làm việc với cơ quan chức năng.