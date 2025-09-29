CEO Nvidia: 'Trung Quốc chỉ còn cách nước Mỹ vài nano giây'

CEO Nvidia Jensen Huang khẳng định sự tiến bộ của Trung Quốc trong lĩnh vực chế tạo chip và tiềm năng sản xuất đã đưa nước này tiến rất gần đến Mỹ.

Jensen Huang, người sáng lập và CEO của nhà sản xuất chip Nvidia cảnh báo Trung Quốc sắp đuổi kịp nước Mỹ về chế tạo chip. Ảnh: Reuters.

Theo Jensen Huang, người sáng lập và CEO của nhà sản xuất chip Nvidia, Trung Quốc sắp đuổi kịp nước Mỹ về kinh tế và ảnh hưởng địa chính trị.

"Trung Quốc chỉ còn cách nước Mỹ vài nano giây. Do đó, chúng ta phải cạnh tranh", ông Huang nói. Nhận định này được CEO Nvidia đưa trong chương trình podcast BG2 do 2 nhà đầu tư công nghệ Brad Gerstner và Bill Gurley dẫn dắt.

Theo ông Huang, phía Mỹ nên cho phép ngành công nghệ cạnh tranh trên toàn cầu, bao gồm cả ở Trung Quốc, nhằm “phổ biến công nghệ trên toàn thế giới”.

Nhà sáng lập Nvidia lập luận việc cho phép các công ty như Nvidia bán sản phẩm vào Trung Quốc sẽ phục vụ lợi ích cho nước Mỹ với tư cách phổ biến công nghệ và mở rộng ảnh hưởng địa chính trị.

"Chúng ta đang phải đối mặt với một đối thủ cạnh tranh đáng gờm, sáng tạo, khao khát, nhanh nhạy và không bị ràng buộc", ông Huang nói, đề cập đến nguồn gốc của các kỹ sư Trung Quốc và văn hóa làm việc 996 gây tranh cãi.

Các đơn vị xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia được coi là xương sống của việc đào tạo và vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI). Điều này giúp vốn hóa thị trường của công ty đạt mức cao kỷ lục.

Tuy nhiên, doanh số bán hàng sang Trung Quốc, một trong những thị trường lớn nhất thế giới, đang bị gián đoạn bởi căng thẳng địa chính trị. Mới đây nhất, chính quyền Trung Quốc được cho là đã ngừng mua chip AI của Nvidia, bao gồm các dòng H20 và RTX Pro 6000D, khiến hãng tạm thời mất quyền tiếp cận thị trường, theo CNBC.

Nhận định về điều này, ông Huang cho biết bản thân hy vọng và tin rằng Trung Quốc sẽ vẫn mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài, nhấn mạnh thêm việc Bắc Kinh đã cam kết duy trì “một thị trường mở”.