CEO Xiaomi lên tiếng sau khi lập kỷ lục

Xiaomi 17 Pro Max nhanh chóng cháy hàng sau khi mở bán, CEO Lei Jun phải khuyên người dùng chuyển sang phiên bản 17 Pro để trải nghiệm hiệu năng tương đương.

Xiaomi 17 Pro Max tạo nên sức hút lớn tại Trung Quốc. Ảnh: MyWishList BuyPower.

Ngày 28/9, nhà sáng lập kiêm CEO Xiaomi, ông Lei Jun chia sẻ trên Weibo rằng mẫu Xiaomi 17 Pro Max đang rơi vào tình trạng khan hiếm tại nhiều cửa hàng. Ông khuyên người dùng có thể lựa chọn phiên bản Xiaomi 17 Pro, với trải nghiệm được đánh giá “rất tuyệt vời”.

Trước đó, vào sáng 27/9, toàn bộ dòng Xiaomi 17 được chính thức mở bán. Chỉ trong 5 phút, sản phẩm đã lập kỷ lục mới về doanh số trong ngày đầu đối với các mẫu điện thoại nội địa ở mọi phân khúc giá năm 2025.

Đáng chú ý, phiên bản Xiaomi 17 Pro Max chiếm hơn 50% tổng doanh số của thế hệ flagship mới. Thiết bị này đồng thời phá vỡ kỷ lục về doanh số trong ngày đầu tiên của tất cả dòng smartphone nội địa ra mắt trong năm nay. Thành tích này cho thấy sức hút đặc biệt của mẫu cao cấp nhất trong thế hệ smartphone mới.

Trước nhu cầu vượt ngoài dự đoán, phía Xiaomi đã phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất. Lu Weibing, Chủ tịch Xiaomi cho biết hãng đang thúc đẩy việc sản xuất để tránh tình trạng khan hàng trong nước.

“Trong lần ra mắt đầu tiên của dòng Xiaomi 17 Pro Max, nhu cầu của người dùng đã vượt xa kỳ vọng ban đầu, điều mà chúng tôi đã đánh giá quá thấp. Việc sản xuất đang được đẩy nhanh để đáp ứng thị trường”, Lu Weibing nói.

Việc Xiaomi 17 Pro Max cháy hàng phản ánh xu hướng tiêu dùng ngày càng nghiêng về các dòng máy cao cấp. Tuy nhiên, CEO Lei Jun nhấn mạnh trải nghiệm trên phiên bản Xiaomi 17 Pro cũng mang lại sự hài lòng, hướng đến nhóm khách hàng không thể mua được bản Pro Max trong giai đoạn đầu mở bán.

Thế hệ Xiaomi 17 được đánh giá là bước tiến quan trọng của thương hiệu Trung Quốc trong cuộc đua smartphone năm 2025, cạnh tranh trực tiếp với các tên tuổi lớn trên thị trường như Apple và Samsung.