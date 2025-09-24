Huawei đặt mục tiêu vượt Nvidia

Huawei vừa công bố kế hoạch 3 năm nhằm thách thức Nvidia trong lĩnh vực chip AI, đặt cược vào sức mạnh xử lý, hạ tầng mạng và hỗ trợ chính sách từ Bắc Kinh.

Huawei vừa công bố kế hoạch 3 năm nhằm thách thức vị thế thống trị của Nvidia trên thị trường chip AI. Đây là động thái hiếm hoi cho thấy sự tự tin và tham vọng của tập đoàn công nghệ lớn nhất Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng công nghệ với Mỹ ngày càng gia tăng.

Tại sự kiện Huawei Connect 2025 diễn ra ở Thâm Quyến, Chủ tịch luân phiên Eric Xu đã giới thiệu thế hệ chip AI mới cùng hệ thống SuperPod nâng cấp, được thiết kế để kết nối tới 15.488 chip Ascend bằng giao thức UnifiedBus do Huawei tự phát triển. Theo đó, công nghệ này có thể tăng tốc độ truyền dữ liệu giữa các chip nhanh hơn tới 62 lần so với chuẩn NVLink144 sắp ra mắt của Nvidia.

Huawei khẳng định điểm mạnh của hệ thống trên nằm ở khả năng xử lý, hạ tầng mạng và hỗ trợ chính sách từ chính phủ. Chiến lược này được ví như cách “lấy số lượng áp đảo chất lượng” nhằm thu hẹp khoảng cách về hiệu năng so với đối thủ từ Mỹ.

Các nhà phân tích của Bernstein nhận định việc Huawei công khai lộ trình AI là tín hiệu cho thấy công ty đã củng cố được năng lực sản xuất trong nước, tạo nền tảng cho tham vọng xây dựng hệ sinh thái bán dẫn tự chủ.

Kế hoạch của Huawei diễn ra trong bối cảnh hàng loạt tập đoàn Trung Quốc, từ Alibaba đến Baidu, đồng loạt công bố tiến bộ về chip AI. Đây là sự thay đổi đáng chú ý, bởi trong nhiều năm, phần lớn doanh nghiệp trong nước giữ kín công nghệ nhằm tránh sự giám sát từ Washington. Trung Quốc hiện coi ngành chip là trọng tâm trong các cuộc đàm phán với Mỹ, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp nội địa “leo lên chuỗi giá trị”.

Về mặt kỹ thuật, các chip Ascend vẫn còn kém xa Nvidia và AMD. Một số nhà phân tích ước tính hiệu suất của Ascend 950 thế hệ tiếp theo chỉ bằng khoảng 6% siêu chip VR200 của Nvidia. Tuy nhiên, Huawei cho rằng việc liên kết hàng triệu chip trong các “siêu cụm” có thể bù đắp khoảng cách này. Công ty cũng giới thiệu kiến trúc bộ nhớ băng thông cao tự phát triển và tốc độ kết nối chip dự kiến đạt 4 terabit/giây vào năm 2028, so với mức 1,8 terabit/giây hiện tại của Nvidia.

Hệ thống SuperPod của Huawei giúp tăng tốc độ truyền dữ liệu giữa các chip. Ảnh: Bloomberg.

Trong khi đó, lãnh đạo Huawei cũng thể hiện quyết tâm mạnh mẽ. Ông Xu cho biết công ty tin rằng chỉ với “SuperPod” và công nghệ cụm, công ty có thể vượt qua hạn chế trong sản xuất chip và cung cấp nền tảng điện toán phục vụ phát triển AI của Trung Quốc.

Trong khi đó, Nvidia tiếp tục duy trì vị thế thống trị, ngay cả AMD và Intel cũng chưa thể cạnh tranh sòng phẳng với công ty trong lĩnh vực AI. Với lợi thế về công nghệ, chuỗi cung ứng toàn cầu và quan hệ chặt chẽ với TSMC, Nvidia vẫn giữ khoảng cách đáng kể so với mọi đối thủ, bao gồm cả Huawei.