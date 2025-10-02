Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Elon Musk đi vào lịch sử

  • Thứ năm, 2/10/2025 07:15 (GMT+7)
Với sự phục hồi của cổ phiếu Tesla và định giá tăng vọt từ các startup khác, Elon Musk đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử đạt mốc tài sản ròng 500 tỷ USD.

Tỷ phú Elon Musk trở thành người đầu tiên trong lịch sử đạt mốc tài sản ròng 500 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Tính đến 3h sáng 2/10 (giờ Hà Nội), Elon Musk đã chính thức trở thành người đầu tiên trong lịch sử có khối tài sản ước tính khoảng 500,1 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index.

Trước đó, Larry Ellison - người sở hữu khoảng 40% Oracle - tạm thời vượt Elon Musk để trở thành người giàu nhất thế giới vào đầu tháng 9, với khối tài sản ước tính khoảng 363 tỷ USD.

Theo Reuters, sự phục hồi cổ phiếu công ty xe điện Tesla và định giá tăng vọt từ các startup công nghệ khác của Musk đã giúp thúc đẩy khối tài sản này.

Cụ thể, tài sản của Musk gắn liền chặt chẽ với Tesla, nơi ông nắm giữ hơn 12,4% cổ phần tính đến ngày 15/9. Cổ phiếu của công ty đã tăng hơn 14% kể từ đầu năm và đóng cửa tăng 3,3% trong phiên giao dịch gần nhất, bổ sung hơn 6 tỷ USD vào tài sản ròng của vị tỷ phú.

Trong khi đó, các startup khác của Elon Musk như xAI hay công ty tên lửa SpaceX cũng đã mở rộng định giá. Tính đến tháng 7, theo dữ liệu từ Pitchbook, xAI lần cuối được định giá là vào khoảng 75 tỷ USD. Hồi tháng 9, CNBC báo cáo công ty đang nhắm đến mức định giá 200 tỷ USD sau một đợt huy động vốn.

Song song, SpaceX cũng tăng trưởng thần tốc. Định giá doanh nghiệp này từ 36 tỷ USD vào tháng 3/2020 nay đã đạt 350 tỷ USD sau đợt bán cổ phần cuối 2024.

Chỉ trong 5 năm, giá trị tài sản của Musk tăng từ dưới 40 tỷ USD đầu năm 2020 lên 486 tỷ USD vào cuối 2024.

Nếu so với năm 2013, khi tài sản chỉ khoảng 5 tỷ USD, con số hiện tại đã tăng tới 75 lần. Động lực chính đến từ cú bứt phá của cổ phiếu Tesla, từ dưới 30 USD (giá đã chia tách) đầu 2020 lên gần 340 USD hiện tại, đưa giá trị công ty từ 76 tỷ USD lên hơn 1.000 tỷ USD.

Elon Musk: Tesla, SpaceX và sứ mệnh tìm kiếm một tương lai ngoài sức tưởng tượng

Tủ sách Công nghệ giới thiệu cuốn tiểu sử, kể câu chuyện cuộc đời của Elon Musk từ thời thơ ấu cho đến khi ông thực hiện Zip2, PayPal, rồi đến SpaceX, Tesla và SolarCity.

Vị thế mới của người chỉ giàu sau Elon Musk

Larry Ellison, nhà sáng lập Oracle, đang mở rộng tham vọng sang truyền thông với TikTok, CBS, Paramount và CNN, tạo nên đế chế quyền lực mới tại Mỹ.

07:22 26/9/2025

Anh Tuấn

  • Elon Musk

    Elon Musk

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

  • Larry Ellison

    Larry Ellison

    Lawrence Joseph "Larry" Ellison là nhà đồng sáng lập và giám đốc điều hành của tập đoàn Oracle, chuyên về phần mềm quản trị. Tháng 10/2018, theo định giá của tạp chí Forbes, Larry là người giàu thứ 5 trên thế giới với tổng giá trị tài sản khoảng 60,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 17/8/1944
    • Nơi sinh: Lower East Side, Manhattan, New York, Mỹ
    • Tài sản: 60,5 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: Adda Quinn (1967-1974), Nancy Wheeler Jenkins (1977-1978), Barbara Boothe (1983-1986), Melanie Craft (2003-2010)
    • Con: 2

