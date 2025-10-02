Elon Musk đi vào lịch sử

Với sự phục hồi của cổ phiếu Tesla và định giá tăng vọt từ các startup khác, Elon Musk đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử đạt mốc tài sản ròng 500 tỷ USD.

Tỷ phú Elon Musk trở thành người đầu tiên trong lịch sử đạt mốc tài sản ròng 500 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Tính đến 3h sáng 2/10 (giờ Hà Nội), Elon Musk đã chính thức trở thành người đầu tiên trong lịch sử có khối tài sản ước tính khoảng 500,1 tỷ USD , theo Bloomberg Billionaires Index.

Trước đó, Larry Ellison - người sở hữu khoảng 40% Oracle - tạm thời vượt Elon Musk để trở thành người giàu nhất thế giới vào đầu tháng 9, với khối tài sản ước tính khoảng 363 tỷ USD .

Theo Reuters, sự phục hồi cổ phiếu công ty xe điện Tesla và định giá tăng vọt từ các startup công nghệ khác của Musk đã giúp thúc đẩy khối tài sản này.

Cụ thể, tài sản của Musk gắn liền chặt chẽ với Tesla, nơi ông nắm giữ hơn 12,4% cổ phần tính đến ngày 15/9. Cổ phiếu của công ty đã tăng hơn 14% kể từ đầu năm và đóng cửa tăng 3,3% trong phiên giao dịch gần nhất, bổ sung hơn 6 tỷ USD vào tài sản ròng của vị tỷ phú.

Trong khi đó, các startup khác của Elon Musk như xAI hay công ty tên lửa SpaceX cũng đã mở rộng định giá. Tính đến tháng 7, theo dữ liệu từ Pitchbook, xAI lần cuối được định giá là vào khoảng 75 tỷ USD . Hồi tháng 9, CNBC báo cáo công ty đang nhắm đến mức định giá 200 tỷ USD sau một đợt huy động vốn.

Song song, SpaceX cũng tăng trưởng thần tốc. Định giá doanh nghiệp này từ 36 tỷ USD vào tháng 3/2020 nay đã đạt 350 tỷ USD sau đợt bán cổ phần cuối 2024.

Chỉ trong 5 năm, giá trị tài sản của Musk tăng từ dưới 40 tỷ USD đầu năm 2020 lên 486 tỷ USD vào cuối 2024.

Nếu so với năm 2013, khi tài sản chỉ khoảng 5 tỷ USD , con số hiện tại đã tăng tới 75 lần. Động lực chính đến từ cú bứt phá của cổ phiếu Tesla, từ dưới 30 USD (giá đã chia tách) đầu 2020 lên gần 340 USD hiện tại, đưa giá trị công ty từ 76 tỷ USD lên hơn 1.000 tỷ USD .