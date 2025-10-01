Zalo AI và Viện Khoa học & Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST) giới thiệu phiên bản mới của VMLU, thúc đẩy cộng đồng AI Việt hoàn thiện các mô hình LLM bậc cao.

Được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2023, VMLU (Vietnamese Multitask Language Understanding) đã trở thành bộ tiêu chuẩn “Make in Vietnam” tiên phong, tạo động lực cho nhiều nhóm nghiên cứu trong nước cải tiến chất lượng của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tiếng Việt.

Theo thống kê, trong năm 2024, VMLU đã công bố 45 LLM trên bảng xếp hạng, tiếp nhận yêu cầu đánh giá của hơn 155 tổ chức & cá nhân, tổng kết 691 lượt tải bộ tiêu chuẩn đánh giá và 3.729 lượt đánh giá LLM từ nền tảng. Bộ tiêu chuẩn được nhiều tổ chức trong và ngoài nước sử dụng như VinBigData, VNPT AI, Viettel Solutions, trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM, UONLP x Ontocord - trường ĐH Oregon (Mỹ), DAMO Academy - Alibaba Group, SDSRV teams - Samsung…

Zalo AI và Viện JAIST giới thiệu phiên bản mới của VMLU.

Trong bối cảnh các mô hình AI ngày càng trở nên thông minh, phiên bản VMLU được nâng cấp để đánh giá sâu hơn những năng lực phức tạp. Cụ thể, bộ tiêu chuẩn mở rộng đánh giá 3 kỹ năng cốt lõi của một LLM hiện đại, bao gồm:

Đọc hiểu (ViSQuAD): 3.310 câu hỏi đánh giá khả năng hiểu sâu văn bản, xử lý các câu hỏi phức tạp dựa trên đặc thù ngôn ngữ và ngữ cảnh tiếng Việt.

Suy luận (ViDrop): 3.090 câu hỏi thách thức khả năng suy luận logic của LLM qua các tác vụ như so sánh, đếm và tính toán số học.

Tương tác (ViDialog): 210 hội thoại đánh giá sự mạch lạc, khả năng hiểu ngữ cảnh và vận dụng kiến thức đa lĩnh vực (lịch sử, địa lý, logic) trong đối thoại.

Điểm nổi bật của bộ tiêu chuẩn mới là phương pháp đánh giá tiên tiến, kết hợp đa dạng hình thức từ trắc nghiệm, câu hỏi mở đến yêu cầu suy luận từng bước. Đặc biệt, VMLU áp dụng phương pháp “LLM as a judge” (dùng LLM để đánh giá LLM) - một xu hướng đang được cộng đồng AI toàn cầu áp dụng để có kết quả khách quan và quy mô hơn.

Với 10.880 câu hỏi trắc nghiệm, thuộc 58 chủ đề, được chia theo nhiều cấp độ, phiên bản 2023 đã tập trung vào đánh giá kiến thức nền tảng của LLM. Trong khi đó, bộ tiêu chuẩn mới tiến một bước xa hơn, đo lường khả năng suy luận và tương tác của LLM trong những ngữ cảnh thực tế. Sự nâng cấp này không chỉ giúp các nhà phát triển đánh giá mô hình toàn diện hơn, mà còn thúc đẩy LLM tạo ra những giá trị hữu ích cho người dùng cuối.

Bộ tiêu chuẩn mở rộng đánh giá 3 kỹ năng cốt lõi của một LLM hiện đại.

“Thế giới hiện có hàng trăm bộ tiêu chuẩn khác nhau để đánh giá năng lực của các mô hình ngôn ngữ lớn. Tuy nhiên, số lượng các bộ tiêu chuẩn đánh giá phục vụ riêng cho tiếng Việt lại rất hạn chế. Với việc ra mắt các bộ tiêu chuẩn vào năm 2023 và 2025, chúng tôi mong muốn đa dạng hóa các phương diện đánh giá”, TS Châu Thành Đức, Giám đốc Nghiên cứu & Phát triển Trí tuệ nhân tạo tại Zalo AI cho biết.

Bộ tiêu chuẩn mới đã được ra mắt trên website VMLU https://vmlu.ai/ để các cá nhân và nhóm nghiên cứu thực hiện đánh giá mô hình của mình.

Bộ tiêu chuẩn mới đã được ra mắt trên website VMLU.

Với sự hợp tác của các chuyên gia đầu ngành tại Zalo AI và Viện JAIST, VMLU sẽ tiếp tục nghiên cứu xây dựng các bộ tiêu chuẩn đánh giá đa dạng hơn về lĩnh vực cũng như độ khó. Trong tương lai, VMLU cũng hướng tới phát triển các bộ tiêu chuẩn đánh giá tính an toàn và trung thực, đảm bảo các mô hình LLM được phát triển một cách có trách nhiệm.