Ảnh hưởng của bão Bualoi gây mưa ngập và sạt lở tại nhiều khu vực từ miền Bắc tới miền Trung, tiềm ẩn nhiều rủi ro và thiệt hại về người và của.

Sinh sống trên địa bàn phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, gia đình chị Thuỳ Linh đã chuẩn bị ứng phó với bão từ khi có thông tin của bão số 9, tiếp đến bão số 10. Khu vực phường Yên Bái từng bị ảnh hưởng bởi ngập lụt trong đợt bão Yagi năm 2024 nên gia đình chị Linh không hề chủ quan, thường xuyên cập nhật tình hình từ cơ quan chính quyền để có kế hoạch di dời khi cần thiết.

Tuy bão Bualoi không quét trực tiếp qua địa bàn phường Yên Bái, nhưng hoàn lưu bão gây mưa lớn, dẫn đến tình trạng ngập lụt tại nhiều tuyến đường. Mực nước sông Hồng tiếp tục tăng cao trong sáng 30/9, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt và sạt lở tại nhiều địa phương.

“Tôi thấy nhiều tuyến đường quanh nhà bắt đầu ngập. Hy vọng mức nước không tăng quá cao như đợt bão Yagi 2024”, chị Linh chia sẻ.

Sáng ngày 30/9, thành phố Hà Nội và nhiều tỉnh thành phía Bắc đều ghi nhận mưa lớn. Mức nước sông tại nhiều tỉnh thành tăng cao, tình trạng ngập xảy ra tại nhiều địa phương cùng nguy cơ sạt lở tăng cao. Để hỗ trợ người dân cập nhật tình hình và liên lạc cứu trợ khẩn cấp, Zalo đã mở tính năng SOS với người dùng tại 17 tỉnh thành, bao gồm Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lai Châu, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh.

Zalo đã mở tính năng SOS với người dùng tại 17 tỉnh thành bị ảnh hưởng trực tiếp của bão Bualoi.

Ngay trên cửa sổ Tin nhắn, người dùng Zalo có thể thấy tính năng Zalo SOS với dòng chữ “Bạn có đang an toàn không?”. Khi nhấn vào thông báo hiển thị, người dùng có hai lựa chọn “Chia sẻ tình trạng" và “Yêu cầu hỗ trợ".

Với lựa chọn “Chia sẻ tình trạng", người dân ở các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão lũ có thể đăng trạng thái tình hình với hai lựa chọn “Tôi an toàn" và “Tôi đang khó khăn" cùng việc chia sẻ tình hình cụ thể để người thân, gia đình yên tâm trong bối cảnh liên lạc có thể gặp giai đoạn giữa thời điểm bão lũ.

Chỉ sau 2 ngày 28 và 29/9, có khoảng 131.000 người đã đăng trạng thái “Tôi an toàn” trên Zalo. Đáng chú ý, khoảng 18.000 người đăng trạng thái “Tôi đang khó khăn”.

Hơn 100.000 người dùng đã sử dụng tính năng SOS để cập nhật tình hình trong bão lũ.

Với tính năng “Yêu cầu hỗ trợ", người dùng có thể liên lạc trực tiếp tới tổng đài 112 khi cần hỗ trợ. Tổng đài 112 được thiết lập theo Quyết định số 2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm tiếp nhận thông tin về các sự cố thiên tai, thảm họa và những nguy cơ xảy ra, hoạt động từ ngày 15/9/2025. Đây là số điện thoại duy nhất, thống nhất trên phạm vi toàn quốc, tiếp nhận 24/7 các thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa, tai nạn và những tình huống nguy cấp cần trợ giúp.

Là một ứng dụng nhắn tin phổ biến tại Việt Nam với 78,3 triệu người dùng, Zalo được đông đảo người dân sử dụng, từ thành thị đến nông thôn. So với nhiều nền tảng công nghệ khác, Zalo dễ dàng sử dụng, thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản. Đây là những yếu tố cần thiết để công nghệ có thể thực sự phổ cập tới người dân khắp mọi miền Tổ quốc theo định hướng bình dân học vụ số. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh bão lũ thiên tại khi công nghệ có thể hỗ trợ người dân theo nhiều cách khác nhau.

Trong năm 2024, thời điểm bão Yagi diễn ra gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh thành phía Bắc, đã có 72.000 người kết nối cứu trợ và 36.400 người liên hệ khẩn cấp. Số liệu thống kê đến ngày 10/9/2024 cũng ghi nhận 586.000 người đăng trạng thái an toàn trong siêu bão Yagi. Nhờ tính năng Zalo SOS, hơn nửa triệu người dân tại các tỉnh thành phía Bắc chịu ảnh hưởng bởi siêu bão Yagi có thể cập nhật tình hình để người thân và gia đình yên tâm.