Game hành động Việt được Apple giới thiệu

Nhiều tựa game có yếu tố kinh dị từ Đông Nam Á được Táo khuyết lựa chọn để giới thiệu dành riêng cho mùa Halloween.

Thợ Săn Linh Hồn là một trong 4 game từ các quốc gia Đông Nam Á được Apple giới thiệu trong dịp Halloween. Ảnh: Minh Khôi.

Giống như truyền thống hàng năm, tới những dịp đặc biệt Apple lại giới thiệu các ứng dụng, game được bản địa hóa đáng chú ý. Năm nay, hãng nhắc tới 4 tựa game tới từ Đông Nam Á, với những bản cập nhật nội dung mới trong tháng 10 để đưa văn hóa địa phương vào những câu chuyện kinh dị.

Đại diện từ Việt Nam được Táo khuyết giới thiệu là game Thợ Săn Linh Hồn (Soul Huntress) của Panthera Studio, có trụ sở tại phường Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là tựa game hành động đi cảnh đồ họa 2D, vừa được ra mắt vào tháng 6.

Thợ Săn Linh Hồn vừa cập nhật sự kiện "The Phantom Howl Event", với nhiệm vụ dành cho người chơi là giải cứu em bé ma khỏi hầm ngục và đối đầu với Quỷ cẩu (chó đội nón). Ngoài Quỷ cẩu, đội ngũ phát triển cũng giới thiệu những nhân vật kinh dị khác đến từ các câu chuyện truyền miệng như Ma Da hoặc Quỷ Nhi.

“Những câu chuyện này rất nổi tiếng ở Việt Nam, chứa đựng những yếu tố siêu nhiên mang lại cảm giác vừa rùng rợn vừa nghịch ngợm. Chủ đề u tối và bí ẩn này hoàn toàn phù hợp với không khí vừa ma mị vừa vui nhộn của Halloween — lý do vì sao chúng tôi chọn chúng cho sự kiện”, nhóm phát triển Thợ Săn Linh Hồn chia sẻ trong bài giới thiệu của Apple.

Ngoài Thợ Săn Linh Hồn, Apple giới thiệu các tựa game khác đến như Tsuki Tea House: Idle Journey (The Carrot Studio, Singapore), SNAKE.IO (Kooapps, Philippines) và Selera Nusantara: Chef Story (Gambir Studio, Indonesia). Đây đều là những tựa game nhẹ nhàng, với hình thức giải đố đơn giản, nhưng được lồng ghép những yếu tố kinh dị mang bản sắc địa phương hoặc huyền thoại đô thị.