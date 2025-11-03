Điện thoại 'lắp ghép' của Google bất ngờ xuất hiện

|
Ba nguyên mẫu của Project Ara - dự án điện thoại "lắp ghép" đầy tham vọng nhưng đã bị Google khai tử vừa bất ngờ xuất hiện trở lại trên mạng xã hội, khơi dậy sự tò mò trong cộng đồng công nghệ. Ảnh: Racoondetectionsquad.
|
Tài khoản TikTok có tên “Racoondetectionsquad” gần đây đã thu hút sự chú ý khi đăng tải hàng loạt video và hình ảnh về ba nguyên mẫu điện thoại Project Ara mà người này đang sở hữu. Đáng ngạc nhiên, dù dự án đã bị “khai tử” từ năm 2016, những thiết bị này vẫn có thể bật lên và hoạt động hoàn toàn bình thường. Ảnh: Racoondetectionsquad.
Các video đã ghi lại chi tiết thiết kế độc đáo của Project Ara, bao gồm một bộ khung chính cùng các khe cắm (slot) để gắn những mô-đun chức năng khác nhau như camera, loa hay pin phụ. Ảnh: Racoondetectionsquad.
|
Điểm nổi bật là cơ chế tháo lắp mô-đun linh kiện. Người dùng có thể tháo các khối bằng cách dùng que chọc SIM tác động vào một lẫy cơ học, hoặc trực tiếp ra lệnh “đẩy ra” (eject) từ một trình quản lý trong phần mềm của máy, tương tự thao tác tháo USB an toàn trên máy tính. Ảnh: Racoondetectionsquad.
Các thiết bị này thậm chí vẫn có thể khởi động thành công hệ điều hành, hiển thị đầy đủ giao diện màn hình chính và truy cập ngăn chứa ứng dụng của Android. Ảnh: Racoondetectionsquad.
Project Ara là một trong những dự án phần cứng tham vọng nhất của Google, được công bố lần đầu năm 2013. Ý tưởng cốt lõi là tạo ra một chiếc điện thoại “lắp ghép” cho phép người dùng tự do tùy biến và nâng cấp bằng cách tháo lắp mô-đun. Google từng trình diễn nguyên mẫu đầu tiên tại sự kiện Google I/O 2014, tạo ra sự quan tâm lớn trong cộng đồng đam mê công nghệ. Ảnh: Racoondetectionsquad.
Tuy nhiên, vào năm 2016, Google bất ngờ tuyên bố dừng dự án nhằm mục đích tinh gọn các sáng kiến phần cứng của công ty. Sự kết thúc của Project Ara đã gây nhiều tiếc nuối trong cộng đồng công nghệ. Việc các nguyên mẫu này bất ngờ hoạt động trở lại một lần nữa khơi gợi sự tò mò về một trong những ý tưởng độc đáo nhưng "yểu mệnh" nhất lịch sử smartphone. Ảnh: Racoondetectionsquad.
Sự tái xuất của Project Ara nhắc nhở về một loạt dự án phần cứng đột phá nhưng yểu mệnh khác của Google. Nổi bật là Google Glass (Trái), mẫu kính thông minh thất bại do rào cản quyền riêng tư và giá thành. Tiếp theo là nền tảng Google Daydream (giữa) bị khai tử năm 2019 vì thị trường VR (thực tế ảo) di động không phát triển như kỳ vọng. Cuối cùng là Nexus Q (phải), một thiết bị giải trí gia đình có thiết kế hình cầu lạ mắt nhưng quá đắt đỏ và thiếu tính năng. Việc những nguyên mẫu như Ara vẫn hoạt động khiến giới công nghệ đặt câu hỏi về sự cần thiết của việc kiên trì với những ý tưởng cách mạng và liệu mô hình điện thoại lắp ghép có cơ hội "tái sinh" hay không. Ảnh: Wired/Google.