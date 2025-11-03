Điện thoại 'lắp ghép' của Google bất ngờ xuất hiện

Sự tái xuất của Project Ara nhắc nhở về một loạt dự án phần cứng đột phá nhưng yểu mệnh khác của Google. Nổi bật là Google Glass (Trái), mẫu kính thông minh thất bại do rào cản quyền riêng tư và giá thành. Tiếp theo là nền tảng Google Daydream (giữa) bị khai tử năm 2019 vì thị trường VR (thực tế ảo) di động không phát triển như kỳ vọng. Cuối cùng là Nexus Q (phải), một thiết bị giải trí gia đình có thiết kế hình cầu lạ mắt nhưng quá đắt đỏ và thiếu tính năng. Việc những nguyên mẫu như Ara vẫn hoạt động khiến giới công nghệ đặt câu hỏi về sự cần thiết của việc kiên trì với những ý tưởng cách mạng và liệu mô hình điện thoại lắp ghép có cơ hội "tái sinh" hay không. Ảnh: Wired/Google.