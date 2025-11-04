Quán Phở anh Hai lên Google Maps, trăm người vào khen ngon

Quán "PhỞ aNH HAI" và địa chỉ "số 10 Đan Phượng" vốn là địa điểm hư cấu, thu hút sự quan tâm, leo top tìm kiếm Google và ứng dụng gọi đồ ăn.

Hình ảnh hài hước được người dùng tạo bằng AI cho quán "phở anh Hai". Ảnh: Google Maps.

Sau sự quan tâm dành cho trò chơi indie Việt, một quán phở mang tên "PhỞ aNH HAI" được thêm vào ứng dụng bản đồ Google Maps. Đây vốn không phải vị trí thật, được tạo để ăn theo sự kiện. Tiếp diễn trò đùa từ tựa game, hàng trăm người vào đánh giá, bình luận về nhà hàng như thật.

Tuy nhiên từ trào lưu vui vẻ, sự việc biến tướng khi hàng chục quán phở tên anh Hai, anh Hải được thêm vào bản đồ, gây sai lệch thông tin và hiểu nhầm cho người dùng.

Check in quán phở ảo

Cụ thể, địa điểm "PhỞ aNH HAI" được tạo trên Google Maps vào khoảng sáng ngày 3/11, nhanh chóng trở thành một hiện tượng mạng xã hội. Tính đến đêm cùng ngày, quán ăn hư cấu này đã nhận được hơn 500 lượt đánh giá, đạt mức điểm trung bình 4,7 sao.

Đáng chú ý hơn, bên cạnh những lời bình luận mang tính chất trêu đùa, địa điểm ảo này còn được đính kèm hơn 160 ảnh review với đủ các chủ đề vui nhộn.

Từ ảnh chụp quán phở được tạo bằng AI (trí tuệ nhân tạo), ảnh check-in hài hước tại một địa điểm ngẫu nhiên, cho đến những bình luận "có tâm" về hương vị phở hay thái độ phục vụ của "Anh Hai".

Tựa game Brother Hai's Pho Restaurant với cách thiết kế mang đậm phong cách Việt Nam. Ảnh: Marisa0704.

Thực chất, sự xuất hiện và nổi tiếng chớp nhoáng của "Phở Anh Hai" trên Google Maps là kết quả trực tiếp của hiệu ứng lan truyền từ tựa game đang "gây sốt" trên mạng xã hội mang tên Brother Hai's Pho Restaurant (Tiệm Phở của Anh Hai).

Brother Hai's Pho Restaurant là một tựa game kinh dị kết hợp yếu tố mô phỏng, do một lập trình viên Việt Nam với biệt danh "Marisa0704" phát triển. Game lấy bối cảnh một quán phở nhỏ tại làng quê Việt Nam, nơi người chơi vào vai nhân vật vừa phục vụ khách, vừa khám phá nhiều bí ẩn kỳ lạ.

Tựa game đã nhanh chóng thu hút sự tò mò của hàng trăm nghìn người dùng, nhanh chóng trở thành một đề tài nóng trên khắp các diễn đàn và nền tảng mạng xã hội.

Nhiều quán phở Anh Hai được thêm vào bản đồ. Ảnh: GG Maps.

Tuy nhiên đến sáng 4/11, địa điểm trên không còn xuất hiện ở khu vực Đan Phượng, Hà Nội. Tuy nhiên trên cùng vùng này, nhiều quán phở hư cấu mang tên "Anh Hai" khác được thêm vào. Trước đó, không có nhà hàng nào ở Việt Nam xuất hiện trên nền tảng với nhận diện này.

Việc thêm địa điểm mới theo trò chơi có thể là một trò đùa. Tuy nhiên, nó có thể gây loạn, nhầm lẫn thông tin ở ứng dụng chỉ đường như Google Maps. Từng có giai đoạn bản đồ này bị phá hoại chỉ để thêm vị trí cho game Pokemon Go!.

Hiện tượng mạng độc lạ

Sức hấp dẫn lớn của game nằm ở khả năng tái hiện tỉ mỉ và chân thực bối cảnh đời thường tại Việt Nam. Mọi chi tiết trong game đều được thiết kế để gợi lên sự quen thuộc tại các quán ăn bình dân ngoài đời thực.

Đó là nền gạch hoa văn cũ, bức tường sơn màu xanh lá mạ đặc trưng, ghế nhựa xanh, lọ đũa, ớt tươi, cùng biển hiệu vàng chữ đỏ. Đặc biệt, trên tường còn xuất hiện đầy đủ các "đặc sản thị giác" quen thuộc như tờ rơi khoan cắt bê tông và những khẩu hiệu phòng chống tệ nạn xã hội - tạo nên một không gian đậm chất Việt Nam.

Chính sự gần gũi và tính giải trí cao này đã thúc đẩy người hâm mộ biến "quán phở" thành một địa điểm check-in... ảo trên Google Maps.

Quán đồ nướng "thơm lây" vì sở hữu chú chó giống nhân vật "Cậu Vàng" trong game. Ảnh: Quán nướng trong ngõ.

Hiệu ứng từ tựa game không chỉ dừng lại ở quán phở ảo trên Google Maps. Cộng đồng mạng còn nhanh chóng phát hiện ra một quán đồ nướng tại Hà Nội sở hữu chú chó có ngoại hình tương đồng với nhân vật "Cậu Vàng" (Mr.Gold) trong game.

Chú chó Bull này đã vô tình trở thành một "nhân vật" được săn đón ngoài đời thực. Bất chấp thời tiết thủ đô mưa và rét kéo dài, nhiều thực khách đã tìm đến quán chỉ để gặp mặt và chụp ảnh với chú chó.

Trước sự quan tâm lớn từ dư luận và nhiều tin đồn lan truyền trên mạng xã hội, tác giả Marisa0704 khẳng định chắc chắn rằng tựa game này là một dự án phát triển độc lập, xuất phát từ đam mê và ý tưởng cá nhân, chứ không phải là Đồ án Tốt nghiệp như một số thông tin đã đồn đoán trước đó.