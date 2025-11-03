Ngôi vương Liên Quân Mobile Việt Nam đổi chủ

Sau 4 năm, FPT x Flash chính thức trở lại đỉnh cao khi đánh bại Saigon Phantom, giành chức vô địch Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2025 đầy thuyết phục.

FPT x Flash giành ngôi vương Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2025. Ảnh: AOG.

Ngày 2/11, Cung điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội) phủ kín khán đài với hàng nghìn cổ động viên, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt trong loạt trận Playoff 3 của Đấu Trường Danh Vọng (ĐTDV) Mùa Đông 2025.

Sau 4 năm nhiều biến động, từng phải bước lên từ vòng Thăng hạng và chịu không ít hoài nghi, FPT x Flash đã chính thức trở lại đỉnh cao. Tại đây, đội tuyển Tia chớp cam đánh bại Saigon Phantom (SGP) với tỷ số 4-2, lên ngôi vô địch Đấu Trường Danh Vọng (ĐTDV) Mùa Đông 2025. Đây cũng sẽ là đại diện Việt Nam ở SEA Games trên đất Thái Lan.

Thắng dễ 1S

Khởi đầu trận đấu của vòng Playoff 3, cả FPT x Flash và One Star Esports đều lựa chọn đội hình thiên về giao tranh tổng. Tuy nhiên, con bài Annette trong tay tuyển thủ Maris tỏ ra hiệu quả hơn khi liên tục khống chế chủ lực đối phương, giúp Tia chớp cam giành chiến thắng ván đầu sau 13 phút thi đấu.

Sang ván 2, FPT x Flash tiếp tục kiểm soát thế trận với lối chơi dồn sát thương và những pha xử lý xuất sắc của tuyển thủ Bé Trọc cùng quân bài Hayate, nâng tỷ số lên 2-0.

Ở ván 3, phong độ hủy diệt của FPT được thể hiện rõ rệt khi Yutan với quân bài Krizzix tạo ra áp lực lớn lên đội hình One Star. Đại diện nhà FPT kiểm soát hoàn toàn bản đồ, nhanh chóng khép lại ván đấu sau 15 phút để vươn lên dẫn 3-0.

FPT x Flash thắng dễ One Star Esports để tiến vào chung kết tổng.

Không chấp nhận bị "quét trắng", các tuyển thủ Ngôi sao đỏ vùng lên mạnh mẽ trong ván 4. Với bộ đôi Ryoma-Nakroth, họ chiếm ưu thế ở nửa trên bản đồ và rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Dù vậy, FPT x Flash vẫn giữ được sự bình tĩnh trong ván 5 quyết định.

Sau hơn 35 phút thi đấu căng thẳng với 21 điểm hạ gục, Maris cùng đồng đội giành chiến thắng nhờ pha giao tranh quyết định dù mất Caesar Bạo chúa trước đó.

Kết quả 4-1 giúp FPT x Flash góp mặt ở chung kết tổng Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2025, tiếp tục hành trình tìm lại ngôi vương. Đối thủ của họ tại đây là Saigon Phantom (SGP), nhà đương kim vô địch và cũng là đội tuyển đã thống trị đấu trường Liên Quân Mobile Việt Nam suốt nhiều mùa giải gần đây.

Ngôi vương đổi chủ

Khởi đầu đầy khí thế sau chiến thắng trước One Star Esports ở bán kết, FPT x Flash nhập cuộc trận chung kết tổng với phong độ cao. Họ áp đảo hoàn toàn trong ván mở màn, giành 3 đường lính siêu cấp và kết liễu SGP chỉ sau 10 phút thi đấu.

Sang ván 2, Saigon Phantom phản công mạnh mẽ khi sử dụng Rouie, quân bài tủ của Maris để hóa giải lối đánh điều lính khó chịu từ đối thủ. Đại diện Sài Thành nhanh chóng cân bằng tỷ số 1-1. Tuy nhiên, FPT x Flash sớm lấy lại thế trận, tận dụng các pha giao tranh then chốt để vươn lên dẫn 2-1 trong ván 3.

Maris được bình chọn là Tuyển thủ số một của giải đấu (FMVP). Ảnh: AOG.

Không dễ buông ngôi vương, Saigon Phantom thể hiện bản lĩnh của đội tuyển giàu truyền thống bằng chiến thắng thuyết phục ở ván 4, đưa trận đấu về thế cân bằng. Song ở thời điểm quyết định, FPT x Flash chứng minh lý do họ từng là biểu tượng của Liên Quân Mobile Việt Nam.

Với phong độ chói sáng của Gray trong quân bài Nakroth, Tia chớp cam giành chiến thắng bản lề ở ván 5 trước khi khép lại trận đấu bằng màn trình diễn ấn tượng của Bé Trọc cùng quân bài Elsu trong ván quyết định.

Chiến thắng 4-2 giúp FPT x Flash chính thức đăng quang ngôi vô địch Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2025, chấm dứt chuỗi thống trị của Saigon Phantom. Với phong độ ổn định và khả năng dẫn dắt đồng đội, Maris được bình chọn là Tuyển thủ số một của giải đấu (FMVP). Danh hiệu này khép lại mùa giải trọn vẹn cho cá nhân anh và tập thể FPT x Flash.

Ngay sau trận chung kết, lễ bốc thăm giải quốc tế AIC 2025 cũng diễn ra. Theo kết quả, FPT x Flash, hạt giống số 1 khu vực AOG nằm ở bảng A, trong khi Saigon Phantom, One Star Esports và SuperNova sẽ góp mặt tại bảng B.

Chiến thắng tại ĐTDV Mùa Đông 2025 không chỉ giúp FPT x Flash trở lại vị thế ông lớn mà còn mở ra hành trình mới cho đại diện Việt Nam trên đấu trường quốc tế sắp tới.