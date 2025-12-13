T1 ‘diễn xiếc’, vào chung kết Kespa Cup tái đấu HLE

Ở chung kết nhánh thua Kespa Cup 2025, T1 trình diễn bộ mặt bất ổn như thường lệ. Tuy nhiên, kết quả vẫn là thắng lợi cho nhà vua Liên Minh Huyền Thoại.

Đội hình T1 2026. Ảnh: T1.

Chiều ngày 13/12, T1 gặp DK ở nhánh thua của Kespa Cup. Đội đợi sẵn ở nhánh này sau trận thua HLE. Tương tự, DK cũng rơi xuống sau thất bại trước Gumayusi và đồng đội. Tổng thể, T1 vẫn được đánh giá cao hơn nhờ thành tích lịch sử, cùng việc giữ được 4/5 vị trí sau chiến thắng ở chung kết thế giới. Tuy nhiên tính riêng ở Kespa Cup, ShowMaker và đồng đội lại trình diễn bộ mặt thuyết phục hơn.

Nhận định nhanh chóng phản ánh bằng 2 ván dẫn trước trong cặp BO3, đẩy T1 vào thế chân tường. Đến lúc này, đội hình T1 mới bừng tỉnh và giành lại 3 ván thắng ngoạn mục, loại DK khỏi giải. Trang Daily Esports của Hàn Quốc gọi cặp trận của Faker và đồng đội là “diễn xiếc” khi thi đấu mạo hiểm vàthiếu ổn định.

Là nhà vô địch thế giới 3 lần liên tiếp, nhưng T1 chưa bao giờ làm người hâm mộ của họ hài lòng. Nhiều năm qua, họ không thể vô địch LCK khi liên tục bị loại bởi GenG, HLE ở đấu trường quốc nội. Thành công của đội tuyển chủ yếu đến từ giải đấu quan trọng nhất trong năm.

T1 sẽ tái đấu HLE ở chung kết. Ảnh: Kespa.

Điểm mạnh lớn nhất của tổ chức này là tâm lý thi đấu của các tuyển thủ chủ chốt. Đến với những sự kiện quan trọng, đội lại càng đánh hay. Nhất là ở những chuỗi BO5 căng não, đối thủ dễ mất bình tĩnh, T1 lại càng có lợi thế.

Ở kỳ chuyển nhượng vừa qua, T1 mất đi sự phục vụ của Gumayusi, xạ thủ gắn liền với nhiều chiến tích của đội. Thay vào đó, họ giành được chữ ký từ Peyz, tuyển thủ trẻ nhiều lần đánh bại đội khi còn khoác áo GenG. Xạ thủ này nhanh chóng thể hiện sự hòa nhập khi thi đấu ổn định, gánh đội khi cần thiết và phối hợp tốt với hỗ trợ Keria.

Đối thủ của T1 ở chung kết là HLE. Ngoài Gumayusi, đường trên Zeus cũng là người có 3 năm khoác màu áo đỏ. Đội thể hiện phong độ hủy diệt, tiến thẳng vào chung kết tổng.

Kespa Cup không nằm trong hệ thống tính điểm của Riot Games, được tổ chức bởi Hiệp hội Thể thao Điện tử Hàn Quốc. Đây là nơi các đội thử nghiệm, lắp ráp đội hình trước thềm mùa giải mới. Những năm gần đây, tầm quan trọng của sự kiện tăng lên khi chỉ phong độ ở Kespa Cup được xem là một trong những tiêu chí để lựa chọn tuyển thủ đưa vào đội quốc gia Hàn Quốc.

Faker, Zeus, Kanavi, Ruler, Chovy và Keria từng đại diện nước này giành huy chương vàng ở Asiad 2022. Qua đó, 5 tuyển thủ không còn phải mất 2 năm nghĩa vụ quân sự bắt buộc, kéo dài sự nghiệp thi đấu.