Xuất khẩu văn hóa như tài sản số của Việt Nam

Điện ảnh và văn hóa đang nổi lên như một hướng đi tiềm năng để vừa bảo tồn bản sắc, cũng như mở rộng giá trị trong kỷ nguyên blockchain và Web3.

Ông Phan Hữu Hiếu chia sẻ tại buổi lễ.

Trong kỷ nguyên mới của đất nước, những khái niệm như Web3, Blockchain đã trở thành chìa khóa để Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế số quốc tế.

Từ Chỉ thị 05, yêu cầu các bộ, ngành hoàn thiện khung pháp lý về tiền số, tài sản số, đến Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về thí điểm thị trường tiền mã hóa tại Việt Nam đều hướng đến thúc đẩy dạng tài sản này.

Thông thường, tài sản số thường được nhắc đến dưới góc độ tài chính hay công nghệ. Trong khi, một trong những tiềm năng lớn của Việt Nam lại nằm ở văn hóa. Những thành công gần đây của nền điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật nước nhà đã trở thành một loại hình tài sản số có thể lan tỏa, mang lại lợi ích kinh tế.

Một năm thúc đẩy văn hóa Việt

Trong năm 2025, điện ảnh Việt Nam đang chứng kiến một bước ngoặt đáng kể về cả doanh thu lẫn ảnh hưởng xã hội. Các bộ phim của đạo diễn trong nước liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng.

Trong đó, bộ phim Mưa Đỏ đã vượt mốc 650 tỷ đồng doanh thu phòng vé, trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử tính đến thời điểm này. Sức hút của bộ phim cho thấy khán giả trong nước, đặc biệt thế hệ trẻ, đang tìm đến những tác phẩm có giá trị lịch sử, đề tài chiến tranh cách mạng, được đầu tư nghiêm túc về nội dung, hình ảnh và trải nghiệm điện ảnh.

Còn theo Box Office Mojo, Mưa Đỏ (tựa quốc tế: Red Rain) đang giữ vị trí thứ 67 trong top phim có doanh thu phòng vé cao nhất thế giới năm 2025. Những thành công này một phần đến từ việc giá trị nội dung, trải nghiệm được chia sẻ rộng rãi hơn qua mạng xã hội, để có cơ hội lan tỏa đến bạn bè quốc tế.

Mưa đỏ đạt cột mốc doanh thu 600 tỷ đồng . Ảnh: Box Office Vietnam.

Nắm bắt xu hướng này, OMedia, một trong những công ty truyền thông & giải trí lớn nhất Việt Nam, đã có buổi lễ công bố nền tảng giải trí Enterise tại Đà Nẵng ngày 18/9. Đây là nền tảng giải trí số tiên phong, nơi khán giả ngoài xem phim còn có thể tham gia, đồng hành và sở hữu giá trị điện ảnh.

Nhận định về thị trường giải trí số, ông Phan Hữu Hiếu, CEO của OMedia và là đại diện dự án Enterise, cho rằng Việt Nam và Đông Nam Á là các khu vực có tốc độ phát triển nhanh nhất. Sự tăng trưởng này cũng đi kèm chuyển dịch trong xu hướng tiêu thụ nội dung của người trẻ.

Thế hệ này mong muốn được tham gia sâu hơn, từ góp ý, tương tác cho đến đồng hành cùng sự phát triển của sản phẩm giải trí. Các mô hình “xem và đồng hành” kết hợp giữa nội dung, công nghệ và trải nghiệm cộng đồng trở thành xu hướng tất yếu.

“Với Việt Nam, đây còn là cơ hội để khán giả trẻ trực tiếp góp phần lan tỏa văn hóa Việt ra thế giới, đưa những giá trị bản địa đến gần hơn với bạn bè toàn cầu”, ông Hiếu cho biết.

Vai trò của văn hóa số trong chiến lược công nghệ

Theo Chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối (blockchain) được Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký ban hành, mục tiêu là đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu trong khu vực về nghiên cứu, triển khai, ứng dụng và khai thác công nghệ chuỗi khối. Trong đó, văn hóa đóng vai trò rất quan trọng.

Theo TS. Nguyễn Sĩ Dũng, ngay cả văn hóa và nghệ thuật cũng đang bước vào thời đại tài sản số. Các nghệ sĩ Việt có thể bán tranh, nhạc, video trên thị trường toàn cầu với quyền sở hữu được xác lập rõ ràng. “Đây là cách để bảo vệ sở hữu trí tuệ, nâng cao thu nhập cho giới sáng tạo và đưa văn hóa Việt lan tỏa toàn cầu”, ông viết.

Chia sẻ của ông Hồ Anh Tuấn tại sự kiện.

Tại Việt Nam có nhiều tác phẩm từ phim ngắn, phim độc lập cho đến nội dung số sáng tạo, có khả năng lan tỏa văn hóa cao. Ông Hiếu cho biết trong giai đoạn 2025-2030, nền tảng của mình sẽ tập trung vào sản xuất, phát hành, phân phối và quảng bá các dạng phim này, để hướng đến minh bạch hóa quyền lợi và giá trị của sản phẩm giải trí.

Phát biểu tại buổi lễ công bố nền tảng, Ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, chia sẻ rằng sự phát triển của công nghệ phải luôn song hành với những giá trị văn hóa tốt đẹp. “Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp không chỉ là một phong trào, mà đã trở thành giá trị cốt lõi quyết định sự thành bại”, ông nói.

Thế mạnh của Việt Nam nằm ở nguồn nhân lực trẻ, năng động, am hiểu công nghệ, cùng một thị trường số đang phát triển nhanh chóng. Qua đó, ông Phan Hữu Hiếu nhấn mạnh niềm tin rằng điện ảnh và giải trí Việt Nam có thể trở thành một phần quan trọng trên bản đồ toàn cầu.