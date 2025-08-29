Đà Nẵng ký hợp tác chiến lược với Bybit, Verichains và ADBC

UBND TP Đà Nẵng đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với ba đối tác là Sàn giao dịch tài sản số Bybit, Công ty bảo mật Verichains và Trung tâm Blockchain Abu Dhabi (ADBC).

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh xây dựng khung pháp lý cho Trung tâm Tài chính Quốc tế theo Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội, UBND TP Đà Nẵng đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với sàn giao dịch tài sản số Bybit, công ty bảo mật Verichains và Trung Tâm Blockchain Abu Dhabi (ADBC). Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy Trung Tâm Tài Chính Quốc Tế và hệ sinh thái kinh tế số tại Đà Nẵng, tập trung vào ứng dụng blockchain trong cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), với sự tham gia của lãnh đạo thành phố và đại diện các đối tác quốc tế.

Đà Nẵng đang khẳng định vị thế tiên phong trong đổi mới số với chuỗi hoạt động sôi nổi, tổ chức Tuần lễ Blockchain & AI “Super Vietnam 2025". Sự kiện thu hút hàng nghìn đại biểu, các phiên thảo luận về sandbox FinTech, hoàn thiện hạ tầng Công viên Phần mềm số 2 với tòa nhà công nghệ thông tin chuyên dụng, và khai trương chuỗi sự kiện Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2025.

Trong khuôn khổ sự kiện, UBND TP Đà Nẵng đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với ba đối tác là Sàn giao dịch tài sản số Bybit, Công ty bảo mật Verichains và Trung tâm Blockchain Abu Dhabi (ADBC). Sự hợp tác chiến lược này sẽ mang lại 3 yếu tố cốt lõi cho Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng gồm thanh khoản giao dịch tài sản số, kết nối hệ sinh thái toàn cầu và an toàn hạ tầng công nghệ. Đây là “mắt xích” hiện thực hóa định hướng quốc gia thành hành động địa phương, vừa bảo đảm tính “mở” về chính sách của Trung tâm Tài chính, nhưng đồng thời kiểm soát được rủi ro và hạn chế nguy cơ thiệt hại từ các cuộc tấn công vào hệ sinh thái tài sản số.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng ký kết Biên bản hợp tác chiến lược với CEO sàn Bybit Helen Liu, CEO công ty Verichains Nguyễn Lê Thành và CEO ADBC Abdulla Al Dhaheri.

Sự kiện ký kết hợp tác chiến lược diễn ra trong bối cảnh Việt Nam ban hành chủ trương quốc gia về Trung tâm Tài chính Quốc tế, mở ra “đường băng” pháp lý để các địa phương như Đà Nẵng bứt phá. Theo báo cáo Chainalysis 2025, Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia dẫn đầu về chỉ số áp dụng tài sản số, với giá trị giao dịch blockchain vượt 100 tỷ USD trong năm 2024, song cũng đối mặt với rủi ro an ninh mạng lớn khi thiệt hại từ hack toàn cầu lên đến hơn 2 tỷ USD chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025. Với vị trí chiến lược và hạ tầng số hiện đại, Đà Nẵng đang tận dụng cơ hội này để phát triển hệ sinh thái blockchain an toàn và minh bạch..

Hợp tác kết nối Đà Nẵng với 3 đối tác quốc tế hàng đầu, mang lại giá trị từ kinh nghiệm toàn cầu. Bybit là sàn giao dịch tài sản số lớn thứ hai thế giới. Trong vụ tấn công ví lạnh đầu năm 2025, Bybit đã duy trì thanh khoản, tăng cường minh bạch và phục hồi nhanh chóng, chứng minh khả năng quản trị rủi ro ở quy mô lớn. Bybit sẽ hỗ trợ Đà Nẵng trong việc thúc đẩy hệ sinh thái Blockchain và xây dựng chính sách thử nghiệm có giám sát phù hợp với Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Đà Nẵng trong thời kỳ chuyển đổi số.

Trung tâm Blockchain Abu Dhabi là đơn vị thúc đẩy đổi mới và ứng dụng Blockchain tại Abu Dhabi, cung cấp hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp và giới nghiên cứu thông qua ươm tạo, đầu tư mạo hiểm, đào tạo, tư vấn và các sự kiện cộng đồng. ADBC định vị UAE trở thành điểm đến hàng đầu về phát triển blockchain và xây dựng hệ sinh thái tài sản số bền vững tại khu vực Trung Đông. Với kinh nghiệm từ môi trường pháp lý tiến bộ của UAE, ADBC sẽ hỗ trợ Đà Nẵng tham khảo thông lệ quốc tế về chính sách, quản trị, giám sát và cũng như kết nối Đà Nẵng với hệ sinh thái số và trung tâm tài chính tại UAE.

Verichains là công ty Việt Nam đã khẳng định uy tín toàn cầu với các giải pháp bảo mật cho cả tài chính ngân hàng truyền thống và tài chính phi tập trung (Web3/Blockchain) với hơn 200 khách hàng toàn cầu, gồm nhiều sàn giao dịch lớn, quỹ quản lý tài sản, ngân hàng và tổ chức tài chính. Verichains cũng là đơn vị điều tra, ứng phó các vụ tấn công tiền số lớn nhất trong lịch sử như Bybit ( 1,4 tỷ USD ), Binance/BNB (600 triệu) và Ronin Network (600 triệu). Với kinh nghiệm bảo mật tài chính toàn cầu, Verichains sẽ hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, thử nghiệm sandbox, kiểm định và giám sát an ninh, góp phần nâng cao “độ an toàn mặc định” cho các sản phẩm tài chính số tại Đà Nẵng.

Bản ký kết hợp tác chiến lược khẳng định cam kết Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục cho các đối tác đầu tư, mở văn phòng và tham gia vào Trung tâm Tài chính. Ngược lại, Bybit, Verichains và ADBC sẽ tham gia tư vấn cơ chế chính sách về tài sản số và công nghệ chuỗi khối, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, đồng thời cam kết đồng hành cùng chính quyền Đà Nẵng trong việc xây dựng khuôn khổ pháp lý tiên tiến, thúc đẩy ứng dụng công nghệ moi thong qua cơ chế sandbox và các chính sách thử nghiệm đổi mới. Cách tiếp cận này đảm bảo tính đồng bộ từ thể chế đến nguồn lực, kết nối Trung ương và địa phương, cũng như Việt Nam với các trung tâm tài chính quốc tế như UAE và Singapore.

Đà Nẵng đang khẳng định định vị “mở” về chính sách, dữ liệu và hợp tác nhằm thử nghiệm, đo lường và nhân rộng mô hình tài chính số phục vụ người dân, doanh nghiệp và du khách. Trong giai đoạn tới, các bên sẽ xây dựng chương trình làm việc chi tiết gồm tư vấn chính sách, đào tạo nhân lực, thí điểm blockchain trong thanh toán du lịch và giám sát Trung tâm Tài chính, bảo đảm tuân thủ pháp luật Việt Nam và tiệm cận chuẩn mực toàn cầu. Đây không chỉ là bước tiến của Đà Nẵng mà còn góp phần vào mục tiêu quốc gia xây dựng nền kinh tế số an toàn, bền vững.