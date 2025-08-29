Ở nhà vẫn có thể xem diễu binh 2/9

Phần mềm OpenMap do người Việt phát triển, có công cụ xem trực tiếp tổng duyệt diễu binh với độ nét cao, người dùng chủ động được góc máy.

Giao diện website OpenMap A80. Ảnh: Xuân Sang.

Các đợt tập luyện diễu binh, diễu hành A80 tại TP Hà Nội nhận được sự quan tâm lớn của người dân cả nước. Tuy nhiên, không phải ai cũng có cơ hội hiện diện trực tiếp tại khu vực xung quanh trung tâm thành phố để tận mắt chứng kiến đoàn đi qua. Ngoài ra, việc tìm cho mình một vị trí đẹp để theo dõi cũng không dễ dàng.

Gần đây, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội phối hợp với HUB Network và 44+ Technologies ra mắt ứng dụng A80 OpenMap.vn. Giải pháp cung cấp trọn gói các chức năng theo dõi tuyến đường đoàn diễu binh đi qua. Kèm với đó là những điểm cấp nước, hỗ trợ y tế, nhà vệ sinh công cộng cho người dân.

Giao diện phần mềm xem phố 360 độ. Ảnh: OpenMap.vn.

Đặc biệt, phần mềm cung cấp luồng phát sóng trực tiếp, độ phân giải siêu cao để khán giả theo dõi tại nhà. Ứng dụng công nghệ truyền phát chất lượng cao, camera 360 độ, âm thanh chân thực, giải pháp của OpenMap.vn giúp tái hiện phần nào cảm giác như đang xếp hàng chờ xem đoàn diễu binh thật sự.

Ứng dụng này cho phép người dùng chọn góc máy ở các góc đường Hàng Khay, Nguyễn Thái Học, Hùng Vương cùng khu vực trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và tòa nhà Vincom Metropolis. Đây đều là các vị trí đẹp, có thể theo dõi hầu hết thành phần của đoàn diễu binh, diễu hành như Khối Nghi trượng, Khối quần chúng nhân dân, Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn xe bánh lốp, quân đội nước ngoài…

Ngoài ra, mỗi khán giả cũng được quyền chỉnh góc máy mình muốn xem sao cho phù hợp, theo dõi hoạt động ở đường phố, người dân xung quanh. Đây là tính ưu việt của loại camera 360 độ, 12K.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, để đảm bảo tốc độ đường truyền, các góc máy này đều được đặt gần những điểm phát sóng 5G tốc độ cao, được các nhà mạng lắp đặt gần đây để phục vụ người dân xem diễu binh.

Hiện giải pháp này tương đối hoàn thiện, giao diện dễ dùng. Tuy nhiên, tốc độ tải ban đầu của các video độ phân giải 12K vẫn khá lâu. Trong quá trình xem, đôi khi xảy giật lag khung hình.