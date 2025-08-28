Cách tìm gian hàng, hướng đi tại Triển lãm Thành tựu đất nước

Hệ thống bản đồ số 3D giúp khách tham quan dễ dàng định vị và tìm đường tại Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đang diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Đây là triển lãm lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam. Với quy mô rộng tới 260.000 m2, người tham quan có thể gặp khó nếu muốn đi hết triển lãm và xem mọi sản phẩm, dịch vụ được trưng bày.

Để tìm kiếm và định hướng dễ dàng hơn, người dùng có thể đưa điện thoại quét QR ở nhiều vị trí trong triển lãm, sau đó truy cập hệ thống bản đồ số 3D.

Người dùng quét mã QR để mở bản đồ tại Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Ảnh: Mạnh Hùng.

Sau khi quét mã QR, người dùng được dẫn tới website bản đồ toàn bộ trung tâm triển lãm. Khi cho phép truy cập vị trí, hệ thống sẽ hiển thị vị trí hiện tại của người dùng, từ đó giúp người dùng định vị điểm muốn đến và chỉ đường ngay trên bản đồ.

Bản đồ có 2 tùy chọn là hiển thị 2D hoặc 3D. Các khu vực trưng bày được chia theo màu sắc, có thông tin giới thiệu cùng hình ảnh thực tế của mỗi gian. Ngoài các đơn vị trưng bày, những vị trí hỗ trợ khác như thang máy, khu cafe, trạm y tế, nhà vệ sinh cũng được hiển thị.

"Chúng tôi mong muốn đem đến cho khách tham quan một hành trình trải nghiệm thật khác biệt: vừa dễ dàng trong tìm kiếm thông tin, định hướng rõ ràng, vừa được truyền cảm hứng bởi công nghệ tiên tiến và sự sáng tạo không ngừng", ông Trần Minh Long, Giám đốc Công ty Digitran, đơn vị phát triển bản đồ Digimap chia sẻ.

Ông Long cho biết dự án bản đồ triển làm thành tựu đất nước được thực hiện hoàn toàn chỉ trong 1 tháng, ngắn hơn nhiều so với thời gian 5-6 tháng cho một dự án thông thường. Do đó, dù đã có kinh nghiệm làm việc tại các dự án cho thị trường Nhật Bản, các nhân sự trong công ty vẫn phải làm việc song song để đảm bảo hoàn thành kịp tiến độ.

"Khó khăn lớn nhất là về mặt thời gian để đảm bảo tiến độ với ban tổ chức triển lãm. Chúng tôi phải làm kiểu 'cuốn chiếu', vừa số hóa bản đồ vừa cập nhật thông tin các gian hàng", ông Long chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Do chạy trên nền web, người dùng có thể truy cập bằng các thiết bị di động hoặc máy tính. Ảnh: Mạnh Hùng.

Đại diện công ty cũng tiết lộ hệ thống được triển khai trên dịch vụ đám mây Amazon AWS để đảm bảo ổn định khi có lượng truy cập lớn từ khách tham quan. Đây sẽ là yếu tố quan trọng, bởi ngay trong ngày đầu khai mạc, lượng khách lớn đã đổ tới triển lãm, đặc biệt là ở các gian hàng trải nghiệm lái máy bay, trò chuyện với robot, thực tế ảo.

Digitran cũng kỳ vọng mở rộng ứng dụng bản đồ số 3D cho nhiều không gian công cộng như trung tâm thương mại, tòa nhà, bệnh viện, sân bay, hỗ trợ cho các bảng chỉ dẫn truyền thống. Công ty hiện có quy mô 40 kỹ sư, tất cả đều là người Việt Nam.

Triển lãm thành tựu đất nước lấy chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” diễn ra từ ngày 28/8-5/9.