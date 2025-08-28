Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm 80 năm thành tựu của đất nước

  • Thứ năm, 28/8/2025 14:11 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn.

trien lam quoc gia anh 1

Sáng 28/8, tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khai mạc triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Cùng dự có nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, địa phương, đại diện các doanh nghiệp tham gia triển lãm...
trien lam quoc gia anh 2

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh triển lãm là điểm nhấn đặc biệt, không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình; đồng thời khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.
trien lam quoc gia anh 3

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức bấm nút khai mạc.
trien lam quoc gia anh 4

Ngay sau khi kết thúc lễ khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cùng các vị khách mời đã tham quan triển lãm.
trien lam quoc gia anh 5

Khu vực trung tâm triển lãm với chủ đề "95 năm cờ Đảng soi đường" tái hiện những sự kiện lớn, những mốc son trong lịch sử Việt Nam hiện đại. Cùng với đó là những thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ…
trien lam quoc gia anh 6

Triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng.

trien lam quoc gia anh 7

Các khu vực giới thiệu, trưng bày thành tựu của các lĩnh vực trọng điểm như công nghiệp - công nghệ; đầu tư - thương mại; nông nghiệp - nông thôn; an ninh - quốc phòng; đối ngoại; y tế, giáo dục; văn hóa, thể thao và du lịch.
trien lam quoc gia anh 8

Ngoài ra, triển lãm giới thiệu văn hóa Việt Nam với truyền thống hàng nghìn năm lịch sử, các ngành công nghiệp xanh, công nghiệp hàng không và vũ trụ, công nghiệp an ninh - quốc phòng và 12 ngành công nghiệp văn hóa…
trien lam quoc gia anh 9

Bố cục trưng bày tại triển lãm được yêu cầu đảm bảo tính phong phú, đa dạng, toàn diện; nội dung chân thực, lôi cuốn, thuyết phục. Cùng với đó, cách thể hiện phải hấp dẫn, ấn tượng thông qua nhiều hình thức như hiện vật, hình ảnh, tài liệu được trình chiếu dưới công nghệ hiện đại (3D, thực tế ảo, nghe nhìn đa phương tiện, trí tuệ nhân tạo…). Điều này giúp khách tham quan cảm nhận tính thực tiễn, chân thực về chiều sâu văn hóa dân tộc.

trien lam quoc gia anh 10

Triển lãm diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9, tổng diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia khoảng 250.000 m2. Đây là dịp để công chúng nhìn lại một chặng đường lịch sử gian khổ nhưng đầy vinh quang, từ đó củng cố niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Việt Linh - Việt Hà - Ngọc Bích

