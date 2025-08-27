Lịch nghỉ lễ 2/9 và những điều cần biết

Lịch nghỉ lễ 2/9 của người lao động là 4 ngày liên tục, bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ hàng tuần.

Lịch nghỉ lễ 2/9/2025 đối với người lao động được thực hiện theo Thông báo số 6150 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ).

Lịch nghỉ lễ 2/9

Theo thông báo số 6150, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (công chức, viên chức) được nghỉ dịp lễ Quốc khánh năm 2025 từ thứ Bảy ngày 30/8 đến hết thứ Ba ngày 2/9 Dương lịch. Đợt nghỉ này dài 4 ngày, bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ hàng tuần.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ theo thông báo thực hiện bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân, trong đó lưu ý cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian nghỉ lễ theo quy định.

Thông báo của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội cũng lưu ý, đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với người lao động không thuộc đối tượng quy định như nội dung trên của Thông báo, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ Quốc khánh thứ Ba ngày 2/9 Dương lịch và lựa chọn 1 trong 2 ngày: thứ Hai ngày 1/9 hoặc thứ Tư ngày 3/9 Dương lịch.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ Quốc khánh năm 2025 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức và yêu cầu các cơ quan, tổ chức thông báo phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2025 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Những điều người lao động cần biết

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 107 Bộ luật Lao động 2019 và khoản 1 Điều 59 Nghị định 145/2020, doanh nghiệp muốn sử dụng người lao động làm thêm giờ dịp lễ Quốc khánh phải được sự đồng ý của người lao động (trừ một số trường hợp công ty được điều động làm thêm giờ mà không cần người lao động đồng ý quy định tại Điều 108 Bộ luật Lao động 2019).

Nếu người lao động đồng ý làm việc trong dịp nghỉ lễ, mức lương được hưởng sẽ theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019. Cụ thể:

Trường hợp làm thêm dịp lễ Quốc khánh vào ban ngày: Được trả ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ đối với người lao động hưởng lương ngày (tổng cộng là 400%).

Trường hợp làm thêm dịp lễ Quốc khánh vào ban đêm: Được trả ít nhất bằng mức tiền lương làm thêm ban ngày + tiền lương trả thêm khi làm vào ban đêm + tiền lương trả thêm khi làm thêm giờ vào ban đêm của ngày nghỉ lễ. Trong đó:

Làm vào ban đêm được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Trường hợp làm thêm giờ vào ban đêm thì người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ.

Phần tiền làm thêm của người lao động được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Dịp lễ 2/9, cơ quan có bắt buộc phải thưởng người lao động?

Theo Điều 104 Bộ luật Lao động 2019, tiền thưởng nói chung và tiền thưởng cho người lao động dịp lễ Quốc khánh không mang tính bắt buộc mà do người sử dụng lao động quyết định dựa vào kết quả kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan quản lý lao động và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Trong trường hợp đơn vị quản lý lao động có quy định rõ điều kiện, quy chế thưởng hoặc có điều khoản cụ thể trong hợp đồng đối với người lao động, người lao động có thể xem xét đối chiếu.

Trường hợp người lao động đã thỏa mãn điều kiện thưởng thì công ty phải thưởng theo đúng quy định tại quy chế thưởng hoặc các điều khoản đã ký kết tại hợp đồng lao động.