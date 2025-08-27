Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, hướng về đất liền nước ta

  • Thứ tư, 27/8/2025 11:43 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo nhận định của chuyên gia, áp thấp nhiệt đới vừa hình thành trên Biển Đông đang di chuyển hướng vào đất liền nước ta, Hà Nội có thể hứng mưa trong ngày 1-2/9.

Sáng nay (27/8), vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Như vậy, chỉ sau một ngày bão số 5 đi sang Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan, Biển Đông lại đón áp thấp nhiệt đới mới.

Ap thap moi bien Dong anh 1

Dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Nguồn: NCHMF.

Theo nhận định của chuyên gia, áp thấp nhiệt đới có thể hướng về đất liền nước ta.

Lúc 10h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15 km/h.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 410 km về phía Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km, khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Dự báo đến 10h ngày 29/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển đặc khu Hoàng Sa, đổi hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15 km.

Tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2-4 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Nhận định về thời tiết Hà Nội những ngày đầu tháng 9, cơ quan khí tượng cho biết, ngày 1-2/9, dịp diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, khu vực này khả năng có mưa.

Cụ thể, trong ngày 1/9, lúc 7-13h, Hà Nội mưa vừa và dông, xác suất mưa 60-70%, nhiệt độ 26-28°C. 13-19h, khu vực này mưa rào, xác suất mưa 50-55%, nhiệt độ 27-29°C. Từ 19h ngày 1/9 đến 7h ngày 2/9, Hà Nội mưa vừa và dông, xác suất mưa 60-70%, nhiệt độ 24-26°C.

Ngày 2/9, lúc 7-13h, Hà Nội mưa rào và dông, xác suất mưa 50-55%, nhiệt độ 26-29°C. 13-19h, thời tiết Hà Nội thuận lợi hơn khi dự báo trời không mưa, xác suất mưa chỉ khoảng 30-40%, nhiệt độ 27-30°C. Từ 19h ngày 2/9 đến 7h ngày 3/9, khu vực này mưa rào và dông, xác suất mưa 50-60%, nhiệt độ 24-26°C.

Sau bão số 5: Xuất hiện một vùng áp thấp gần biển Đông

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, xuất hiện một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines.

16 giờ trước

Vì sao bão Kajiki đổ bộ miền Trung nhưng gây mưa lớn tại Hà Nội?

Chuyên gia về khí tượng, thời tiết lý giải nguyên nhân khu vực Hà Nội lại có cường độ mưa lớn hơn so với khu vực miền Trung - nơi bão số 5 đổ bộ.

21 giờ trước

Cầu phao Phong Châu dừng hoạt động

Do ảnh hưởng của bão số 5, để bảo đảm an toàn cho nhân dân, Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) đã chủ động cắt cầu phao và tạm dừng giao thông qua khu vực này.

24 giờ trước

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://vtcnews.vn/ap-thap-nhiet-doi-hinh-thanh-tren-bien-dong-huong-ve-dat-lien-nuoc-ta-ar962131.html

Huệ Nguyễn/VTC News

Áp thấp mới biển Đông Hà Nội Áp thấp nhiệt đới Áp thấp biển Đông Áp thấp nhiệt đới Bão số 5 Bão Kajiki

  • Áp thấp nhiệt đới

    Áp thấp nhiệt đới ("tropical depression") là tên gọi một hiện tượng thời tiết phức hợp diễn ra trên diện rộng trên biển hoặc đất liền khi có hiện tượng gió xoáy tập trung quanh một vùng áp thấp nhưng chưa đủ mạnh để gọi là bão nhiệt đới (khi áp thấp nhiệt đới đủ mạnh vì liên tục phát triển đủ năng lượng để thu hút gió và hơi nước mạnh lên sẽ hình thành bão nhiệt đới). Để một áp thấp hình thành phải có đủ các điều kiện thuận lợi của bề mặt khí quyển như khí áp, nhiệt độ, gió... Vì vậy, những vùng có khí hậu nóng của vùng nhiệt đới, trên đại dương hoặc trên biển nhiệt đới thường hay xuất hiện hiện tượng này.

    Bạn có biết: Trung bình hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển Việt Nam. Khi chưa hình thành bão, nếu tốc độ của gió còn dưới 63 km/giờ, thì gọi là áp thấp nhiệt đới.

    • Hà Nội

      • Diện tích: 3.358,9 km²
      • Dân số: 7.328.400 người (2016)
      • Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã
      • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
      • Mã điện thoại: 24
      • Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý