Cầu phao Phong Châu dừng hoạt động

Do ảnh hưởng của bão số 5, để bảo đảm an toàn cho nhân dân, Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) đã chủ động cắt cầu phao và tạm dừng giao thông qua khu vực này.

Nước lũ trên sông Hồng lên cao, cầu phao Phong Châu tạm dừng hoạt động.

Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn Binh chủng Công binh, cho biết 7 giờ sáng nay, tại bến Phong Châu, lưu tốc dòng chảy đo được 2,2 m/s, vượt ngưỡng an toàn để vận hành cầu phao. Bên cạnh đó, lượng rác từ thượng nguồn đổ về cũng gây nguy cơ mất an toàn cho phương tiện lưu thông.

Trước tình hình đó, từ 8 giờ, sáng 26/8, Lữ đoàn 249 đã chủ động cắt cầu tạm dừng giao thông qua cầu phao Phong Châu.

Người dân có nhu cầu đi lại được khuyến nghị di chuyển theo hướng cầu Ngọc Tháp hoặc cầu Văn Lang để bảo đảm an toàn.

Đại tá Nguyễn Đăng Chiến cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình thời tiết, thủy văn và lưu tốc dòng chảy khu vực cầu Phong Châu. Khi điều kiện an toàn được đảm bảo (lưu tốc dòng chảy giảm xuống dưới 2 m/s), đơn vị sẽ nối lại cầu phao hoặc bố trí phà quân sự và sẽ thông báo kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng.

“Việc cắt cầu phao là biện pháp cần thiết, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và phương tiện. Đề nghị bà con nghiêm túc chấp hành hướng dẫn, chủ động đi theo các tuyến cầu Ngọc Tháp hoặc cầu Văn Lang để an toàn khi đi lại trong điều kiện mưa lũ”, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến nhấn mạnh.