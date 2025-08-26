Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cầu phao Phong Châu dừng hoạt động

  • Thứ ba, 26/8/2025 13:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Do ảnh hưởng của bão số 5, để bảo đảm an toàn cho nhân dân, Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) đã chủ động cắt cầu phao và tạm dừng giao thông qua khu vực này.

Bao Kajiki cau Phong Chau anh 1

Nước lũ trên sông Hồng lên cao, cầu phao Phong Châu tạm dừng hoạt động.

Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn Binh chủng Công binh, cho biết 7 giờ sáng nay, tại bến Phong Châu, lưu tốc dòng chảy đo được 2,2 m/s, vượt ngưỡng an toàn để vận hành cầu phao. Bên cạnh đó, lượng rác từ thượng nguồn đổ về cũng gây nguy cơ mất an toàn cho phương tiện lưu thông.

Trước tình hình đó, từ 8 giờ, sáng 26/8, Lữ đoàn 249 đã chủ động cắt cầu tạm dừng giao thông qua cầu phao Phong Châu.

Người dân có nhu cầu đi lại được khuyến nghị di chuyển theo hướng cầu Ngọc Tháp hoặc cầu Văn Lang để bảo đảm an toàn.

Đại tá Nguyễn Đăng Chiến cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình thời tiết, thủy văn và lưu tốc dòng chảy khu vực cầu Phong Châu. Khi điều kiện an toàn được đảm bảo (lưu tốc dòng chảy giảm xuống dưới 2 m/s), đơn vị sẽ nối lại cầu phao hoặc bố trí phà quân sự và sẽ thông báo kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng.

“Việc cắt cầu phao là biện pháp cần thiết, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và phương tiện. Đề nghị bà con nghiêm túc chấp hành hướng dẫn, chủ động đi theo các tuyến cầu Ngọc Tháp hoặc cầu Văn Lang để an toàn khi đi lại trong điều kiện mưa lũ”, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến nhấn mạnh.

Cây xanh bật gốc, đè trúng hai ôtô tại ngã tư Hà Nội

Trong trận mưa lớn do ảnh hưởng bão số 5, một cây xanh lớn bất ngờ đổ sập, đè trúng hai ôtô đang chạy trên phố Trần Phú.

3 giờ trước

Dị thường như bão số 5

Di chuyển “thần tốc” và thẳng đường trên Biển Đông nhưng khi đổ bộ đất liền, bão đi rất chậm, có lúc đứng yên và di chuyển lòng vòng, vào bờ 12 giờ đồng hồ vẫn mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

7 giờ trước

Mưa lớn xuyên đêm, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu trong biển nước

Ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki, từ đêm 25/8 đến sáng nay, Hà Nội hứng chịu mưa lớn kéo dài, khiến nhiều tuyến đường bị úng ngập, giao thông đi lại khó khăn, hàng loạt phương tiện bị chết máy giữa đường.

7 giờ trước

