Mưa lớn xuyên đêm, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu trong biển nước

  • Thứ ba, 26/8/2025 07:51 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki, từ đêm 25/8 đến sáng nay, Hà Nội hứng chịu mưa lớn kéo dài, khiến nhiều tuyến đường bị úng ngập, giao thông đi lại khó khăn, hàng loạt phương tiện bị chết máy giữa đường.

Do ảnh hưởng của bão số 5, đêm 25/8, Hà Nội có mưa lớn khiến nhiều tuyến đường rơi vào cảnh ngập úng. Sáng 26/8, nhiều tuyến đường giao thông ngập sâu, phương tiện di chuyển cực kỳ khó khăn.
Ghi nhận của PV Tiền Phong, từ 5h sáng 26/8, nhiều tuyến đường ở Hà Nội như: Cầu Giấy, Phạm Hùng, Nguyễn Trãi, Triều Khúc... mênh mông trong biển nước, người dân di chuyển khó khăn.
Lúc 5h40 sáng trên đường Phạm Hùng, lực lượng công nhân thoát nước đã có mặt để hướng dẫn các phương tiện di chuyển, tránh những đoạn ngập sâu.
Tuyến đường Nguyễn Trãi ngập trong biển nước.
Trên đường Nguyễn Trãi, một phụ nữ buộc phải quay đầu, đi ngược chiều để né tránh đoạn ngập sâu.
"Mưa to quá, sáng nay đi đường nào cũng ngập", người đàn ông chia sẻ.
Trên nhiều tuyến đường, không ít phương tiện phải leo lên mép vỉa hè để tránh đoạn ngập.
Khu vực đường Châu Văn Liêm rẽ Đại lộ Thăng Long lúc 7h.
Khu vực phố Triều Khúc chìm trong biển nước, nhiều đoạn ngập sâu cả tuyến đường, lưu thông vô cùng khó khăn.
Có những đoạn, nước ngập đến nửa bánh xe.
Nước ngập sâu, sóng đánh mạnh khiến nhiều phương tiện chao đảo, thậm chí bị đổ ngã giữa đường.
Hàng loạt phương tiện chết máy trên phố Triều Khúc.

Theo dự báo, từ ngày 26/8 đến 3/9, Hà Nội nhiều ngày có mưa rào và dông, thời tiết mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất khoảng 24-25 độ C, cao nhất 33-34 độ C.

