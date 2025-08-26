Mưa lớn xuyên đêm, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu trong biển nước

Do ảnh hưởng của bão số 5 , đêm 25/8, Hà Nội có mưa lớn khiến nhiều tuyến đường rơi vào cảnh ngập úng. Sáng 26/8, nhiều tuyến đường giao thông ngập sâu, phương tiện di chuyển cực kỳ khó khăn.

Ghi nhận của PV Tiền Phong, từ 5h sáng 26/8, nhiều tuyến đường ở Hà Nội như: Cầu Giấy, Phạm Hùng, Nguyễn Trãi, Triều Khúc... mênh mông trong biển nước, người dân di chuyển khó khăn.

Lúc 5h40 sáng trên đường Phạm Hùng, lực lượng công nhân thoát nước đã có mặt để hướng dẫn các phương tiện di chuyển, tránh những đoạn ngập sâu.

Trên đường Nguyễn Trãi, một phụ nữ buộc phải quay đầu, đi ngược chiều để né tránh đoạn ngập sâu.

"Mưa to quá, sáng nay đi đường nào cũng ngập", người đàn ông chia sẻ.

Trên nhiều tuyến đường, không ít phương tiện phải leo lên mép vỉa hè để tránh đoạn ngập.

Khu vực phố Triều Khúc chìm trong biển nước, nhiều đoạn ngập sâu cả tuyến đường, lưu thông vô cùng khó khăn.

Theo dự báo, từ ngày 26/8 đến 3/9, Hà Nội nhiều ngày có mưa rào và dông, thời tiết mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất khoảng 24-25 độ C, cao nhất 33-34 độ C.

Những cuốn sách hay về biến đổi khí hậu

“Những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu”, “Băng - Những câu chuyện ly kỳ từ một thế giới đang dần biến mất”, “Thảm họa khí hậu - Chúng ta đã có gì và làm gì để ứng phó?”,... nằm trong số những cuốn sách giúp độc giả có cái nhìn trực diện và bao quát hơn khi nói đến vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu.