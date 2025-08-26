Bão số 5 suy yếu thành áp thấp, miền Bắc và miền Trung vẫn mưa xối xả

Bão số 5 Kajiki đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào, miền Bắc và Trung tiếp tục hứng mưa rất to, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở 10 tỉnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, sáng sớm nay (26/8), bão số 5 Kajiki di chuyển sang khu vực Trung Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 4h ngày 26/8, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/giờ.

Khoảng 16h cùng ngày, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào. Nguồn: NCHMF.

Trong sáng nay, vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn và đảo Hòn Ngư) còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-5 m, biển động mạnh.

Trên đất liền khu vực Thanh Hóa-Nghệ An và vùng ven biển Ninh Bình còn có gió mạnh 6-7, giật cấp 9.

Từ sáng sớm 26/8 đến hết ngày 26/8, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai, Sơn La và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, cục bộ trên 200 mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn, trên 100 mm trong 3 giờ.

Từ sáng sớm 26/8 đến hết ngày 26/8, Hà Nội có mưa to và dông, Đà Nẵng không mưa. TP.HCM có mưa, mưa rào và dông, tập trung vào chiều và tối.

Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ sáng sớm 26/8 đến 27/8, Thượng và Trung Lào mưa to với lượng mưa dao động 100-250 mm, trong đó, Trung Lào có nơi trên 500 mm.

Mưa lớn liên tục trút xuống nhiều giờ ở loạt tỉnh thành miền Bắc, miền Trung. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Tỉnh Xã/Phường Sơn La Đoàn Kết, Gia Phù, Mường Bang, Mường Cơi, Ngọc Chiến, phường Thảo Nguyên, phường Vân Sơn, Phù Yên, Song Khủa, Suối Tọ, Tô Múa, Tường Hạ, Vân Hồ, Xím Vàng, Xuân Nha, Chiềng Hoa, Chiềng Sơn, Lóng Phiêng, Lóng Sập, phường Mộc Châu, phường Mộc Sơn, Tà Xùa, Tân Phong, Tân Yên, Bắc Yên, Chiềng Hặc, Chiềng Lao, Chiềng Mung, Chiềng Sại, Chiềng Sung, Kim Bon, Mai Sơn, Mường La, Pắc Ngà, Phiêng Khoài, Tà Hộc, Tạ Khoa, Yên Châu Phú Thọ An Bình, An Nghĩa, Bao La, Cao Dương, Cao Phong, Cao Sơn, Cự Đồng, Đà Bắc, Đại Đồng, Đào Xá, Đức Nhàn, Dũng Tiến, Hợp Kim, Hương Cần, Khả Cửu, Kim Bôi, Lạc Lương, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Lai Đồng, Liên Sơn, Long Cốc, Lương Sơn, Mai Châu, Mai Hạ, Minh Đài, Minh Hòa, Mường Bi, Mường Động, Mường Hoa, Mường Thàng, Nật Sơn, Ngọc Sơn, Nhân Nghĩa, phường Hòa Bình, phường Kỳ Sơn, phường Tân Hòa, phường Thống Nhất, Pà Cò, Quy Đức, Quyết Thắng, Tam Nông, Tân Lạc, Tân Mai, Tân Pheo, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thịnh Minh, Thu Cúc, Thung Nai, Thượng Cốc, Tiền Phong, Toàn Thắng, Tu Vũ, Văn Miếu, Vân Sơn, Võ Miếu, Xuân Đài, Yên Phú, Yên Sơn, Yên Thủy, Yên Trị, Bản Nguyên, Cẩm Khê, Đồng Lương, Hiền Quan, Hùng Việt, Hy Cương, Lâm Thao, Liên Minh, Mường Vang, phường Nông Trang, phường Thanh Miếu, phường Vân Phú, phường Việt Trì, Phú Khê, Phùng Nguyên, Thổ Tang, Thọ Văn, Thượng Long, Trung Sơn, Vân Bán, Vạn Xuân, Vĩnh Phú, Vĩnh Thành, Vĩnh Tường, Xuân Lũng, Xuân Viên, Yên Lập; Bằng Luân, Bình Nguyên, Bình Phú, Bình Tuyền, Bình Xuyên, Chân Mộng, Chí Đám, Chí Tiên, Đại Đình, Dân Chủ, Đan Thượng, Đông Thành, Hạ Hòa, Hải Lựu, Hiền Lương, Hoàng An, Hoàng Cương, Hội Thịnh, Hợp Lý, Lập Thạch, Liên Châu, Liên Hòa, Nguyệt Đức, phường Âu Cơ, phường Phong Châu, phường Phú Thọ, phường Phúc Yên, phường Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Yên, phường Xuân Hòa, Phú Mỹ, Phù Ninh, Quảng Yên, Sơn Đông, Sơn Lương, Sông Lô, Tam Đảo, Tam Dương, Tam Dương Bắc, Tam Hồng, Tam Sơn, Tây Cốc, Tề Lỗ, Thái Hòa, Thanh Ba, Tiên Lữ, Tiên Lương, Trạm Thản, Văn Lang, Vĩnh An, Vĩnh Chân, Vĩnh Hưng, Xuân Lãng, Yên Kỳ, Yên Lạc, Yên Lãng Lào Cai Hạnh Phúc, phường Cầu Thia, Phình Hồ, Púng Luông, Tà Xi Láng, Trạm Tấu, Tú Lệ, Chấn Thịnh, Gia Hội, Minh Lương, Nghĩa Tâm, phường Nghĩa Lộ, phường Trung Tâm, Sơn Lương, Thượng Bằng La, Văn Chấn, Bản Lầu, Bảo Ái, Cát Thịnh, Chế Tạo, Đông Cuông, Dương Quỳ, Hưng Khánh, Khánh Yên, Khao Mang, Lao Chải, Liên Sơn, Lương Thịnh, Mậu A, Mỏ Vàng, Mù Cang Chải, Nậm Chày, Nậm Có, phường Âu Lâu, phường Nam Cường, phường Sa Pa, phường Văn Phú, phường Yên Bái, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Phong Hải, Quy Mông, Tả Van, Tân Hợp, Trấn Yên, Văn Bàn, Việt Hồng, Xuân Ái Quảng Ninh Đặc khu Vân Đồn, Kỳ Thượng, Lương Minh, phường Mông Dương, Ba Chẽ, Hải Hòa, phường Bãi Cháy, phường Cẩm Phả, phường Cao Xanh, phường Cửa Ông, phường Hà Lầm, phường Hạ Long, phường Hà Tu, phường Hoành Bồ, phường Quang Hanh, phường Tuần Châu, phường Việt Hưng, Thống Nhất, đặc khu Cô Tô, Đầm Hà, Điền Xá, Hải Lạng, Hải Ninh, Hoành Mô, Lục Hồn, phường An Sinh, phường Bình Khê, phường Đông Mai, phường Đông Triều, phường Hoàng Quế, phường Hồng Gai, phường Mạo Khê, phường Uông Bí, phường Vàng Danh, phường Yên Tử, Quảng Đức, Quảng Hà, Quảng La, Tiên Yên Bắc Ninh Dương Hưu, Sơn Động, Tân Sơn, An Lạc, Bắc Lũng, Bảo Đài, Biển Động, Biên Sơn, Đại Sơn, Đèo Gia, Đồng Việt, Hiệp Hòa, Hoàng Vân, Hợp Thịnh, Lạng Giang, Lục Nam, Lục Sơn, Mỹ Thái, Nam Dương, Nghĩa Phương, Ngọc Thiện, Nhã Nam, phường Bắc Giang, phường Cảnh Thụy, phường Đa Mai, phường Nếnh, phường Tân An, phường Tân Tiến, phường Tiền Phong, phường Tự Lạn, phường Vân Hà, phường Việt Yên, phường Yên Dũng, Phúc Hòa, Quang Trung, Sa Lý, Sơn Hải, Tân Dĩnh, Tân Yên, Tây Yên Tử, Tiên Lục, Trường Sơn, Tuấn Đạo, Vân Sơn, Xuân Cẩm, Yên Định Thanh Hoá Bá Thước, Bát Mọt, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cổ Lũng, Công Chính, Điền Lư, Điền Quang, Đồng Lương, Giao An, Hiền Kiệt, Hóa Quỳ, Hồi Xuân, Hợp Tiến, Kiên Thọ, Linh Sơn, Luận Thành, Lương Sơn, Mậu Lâm, Minh Sơn, Mường Lý, Mường Mìn, Nam Xuân, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Ngọc Trạo, Nguyệt Ấn, Như Thanh, Như Xuân, Phú Lệ, Phú Xuân, Pù Luông, Quan Sơn, Quý Lương, Sơn Điện, Tam Lư, Tam Thanh, Tân Thành, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Lập, Thạch Quảng, Thắng Lộc, Thanh Kỳ, Thanh Phong, Thanh Quân, Thành Vinh, Thiên Phủ, Thiết Ống, Thượng Ninh, Thường Xuân, Trung Hạ, Trung Lý, Trung Sơn, Trung Thành, Trường Lâm, Vân Du, Văn Nho, Văn Phú, Vạn Xuân, Xuân Bình, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Thái, Xuân Tín, Yên Khương, Yên Nhân, Yên Phú, Yên Thắng, Yên Thọ, Mường Chanh, Mường Lát, Na Mèo, Nhi Sơn, Pù Nhi, Quang Chiểu, Sơn Thủy, Tam Chung Nghệ An Anh Sơn, Anh Sơn Đông, Bạch Ngọc, Bích Hào, Bình Chuẩn, Cam Phục, Cát Ngạn, Châu Bình, Châu Hồng, Châu Khê, Châu Lộc, Châu Tiến, Con Cuông, Đại Đồng, Đông Hiếu, Giai Xuân, Hạnh Lâm, Hoa Quân, Hùng Chân, Hữu Khuông, Kim Bảng, Lương Sơn, Mậu Thạch, Minh Hợp, Môn Sơn, Mường Chọng, Mường Ham, Mường Lống, Mường Quàng, Nga My, Nghĩa Đàn, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hành, Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, Nhân Hòa, phường Tây Hiếu, phường Thái Hòa, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Sơn Lâm, Tam Đồng, Tam Hợp, Tam Quang, Tam Thái, Tân An, Tân Kỳ, Tân Phú, Thành Bình Thọ, Thông Thụ, Thuần Trung, Tiên Đồng, Tiền Phong, Tri Lễ, Tương Dương, Vạn An, Vân Du, Vĩnh Tường, Xuân Lâm, Yên Hòa, Yên Na, Yên Xuân, Bắc Lý, Bạch Hà, Bình Minh, Chiêu Lưu, Đô Lương, Giai Lạc, Huồi Tụ, Hữu Kiệm, Keng Đu, Lượng Minh, Mường Xén, Na Ngoi, Nậm Cắn, Nghĩa Lâm, Nghĩa Lộc, Nghĩa Mai, Nhôn Mai, Quang Đồng, Thiên Nhẫn, Văn Hiến; Mường Típ, Mỹ Lý, Na Loi Hà Tĩnh Cẩm Duệ, Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Cổ Đạm, Đức Đồng, Đức Minh, Đức Quang, Đức Thọ, Hà Linh, Hồng Lộc, Hương Bình, Hương Đô, Hương Khê, Hương Phố, Hương Sơn, Hương Xuân, Kim Hoa, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Mai Hoa, Mai Phụ, Nghi Xuân, phường Bắc Hồng Lĩnh, phường Hải Ninh, phường Hoành Sơn, phường Nam Hồng Lĩnh, phường Sông Trí, phường Vũng Áng, Phúc Trạch, Sơn Giang, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Tiến, Thạch Khê, Thượng Đức, Trường Lưu, Tứ Mỹ, Tùng Lộc, Vũ Quang, Đồng Lộc, Đức Thịnh, Gia Hanh, Thạch Xuân, Toàn Lưu, Xuân Lộc Quảng Trị Bắc Trạch, Bố Trạch, Dân Hóa, Đồng Lê, Đông Trạch, Hòa Trạch, Kim Điền, Kim Phú, Minh Hóa, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, Phong Nha, Phú Trạch, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tân Gianh, Tân Thành, Trung Thuần, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Tuyên Lâm, Tuyên Phú, Tuyên Sơn; Hoàn Lão, Hướng Lập, Nam Trạch, P. Đồng Sơn, Trường Ninh, Hướng Phùng, Kim Ngân, Lệ Ninh, Thượng Trạch, Trường Phú, Trường Sơn Lạng Sơn Bằng Mạc, Bắc Sơn, Bình Gia, Châu Sơn, Chi Lăng, Chiến Thắng, Điềm He, Đình Lập, Hồng Phong, Hưng Vũ, Hữu Liên, Khuất Xá, Kiên Mộc, Nhân Lý, Nhất Hòa, Quan Sơn, Quý Hòa, Tân Đoàn, Tân Tri, Tân Văn, Thái Bình, Thiện Hòa, Thiện Long, Thiện Thuật, Thống Nhất, Tri Lễ, Vạn Linh, Văn Quan, Vũ Lăng, Xuân Dương, Yên Bình, Yên Phúc