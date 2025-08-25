Cây bật gốc, gãy đổ la liệt trên phố ở Thanh Hóa do bão số 5

Chiều 25/8, do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn kèm theo gió mạnh đã gây ngập lụt cục bộ, gãy đổ cây trên nhiều tuyến phố ở trung tâm tỉnh Thanh Hóa như: Hạc Thành, Phan Chu Trinh, Triệu Quốc Đạt, đại lộ Lê Lợi...
Lúc 17h ngày 25/8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa.
Lực lượng chức năng xử lý cây xanh bị đổ gãy chặn ngang đường.
Cây xanh đổ làm hư hỏng mái nhà của người dân.
Mưa gây ngập lụt khiến nhiều phương tiện tham gia giao thông bị chết máy.
Cây bật gốc trên phố.
Nhiều phương tiện hư hỏng vì bị cây xanh đổ đè lên.
Khu vực đường Phan Chu Trinh, phường Hạc Thành ngập nước.
Theo ghi nhận, đến cuối ngày 25/8, tại khu vực trung tâm tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa. Hiện chưa có thống kê thiệt hại do ảnh hưởng của mưa bão. Các địa phương, ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó, chủ động với các tình huống mưa gây ngập lụt, sạt lở, lũ quét...
