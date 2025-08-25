Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cây bật gốc, gãy đổ la liệt trên phố ở Thanh Hóa do bão số 5

  • Thứ hai, 25/8/2025 19:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn kèm theo gió mạnh đã quật ngã, làm bất gốc nhiều cây xanh ở phường trung tâm tỉnh Thanh Hóa.

Cây bật gốc trên đường phố Thanh Hóa do bão số 5 Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn kèm theo gió mạnh đã quật ngã, làm bất gốc nhiều cây xanh ở phường trung tâm tỉnh Thanh Hóa.

Chiều 25/8, do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn kèm theo gió mạnh đã gây ngập lụt cục bộ, gãy đổ cây trên nhiều tuyến phố ở trung tâm tỉnh Thanh Hóa như: Hạc Thành, Phan Chu Trinh, Triệu Quốc Đạt, đại lộ Lê Lợi...

Bao so 5 Kajiki anh 1

Lúc 17h ngày 25/8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa.
Bao so 5 Kajiki anh 2
Bao so 5 Kajiki anh 3
Bao so 5 Kajiki anh 4

Lực lượng chức năng xử lý cây xanh bị đổ gãy chặn ngang đường.
Bao so 5 Kajiki anh 5

Cây xanh đổ làm hư hỏng mái nhà của người dân.
Bao so 5 Kajiki anh 6

Mưa gây ngập lụt khiến nhiều phương tiện tham gia giao thông bị chết máy.
Bao so 5 Kajiki anh 7

Cây bật gốc trên phố.
Bao so 5 Kajiki anh 8

Nhiều phương tiện hư hỏng vì bị cây xanh đổ đè lên.
Bao so 5 Kajiki anh 9
Bao so 5 Kajiki anh 10

Khu vực đường Phan Chu Trinh, phường Hạc Thành ngập nước.
Bao so 5 Kajiki anh 11

Theo ghi nhận, đến cuối ngày 25/8, tại khu vực trung tâm tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa. Hiện chưa có thống kê thiệt hại do ảnh hưởng của mưa bão. Các địa phương, ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó, chủ động với các tình huống mưa gây ngập lụt, sạt lở, lũ quét...

Bão Kajiki đổ bộ đất liền khoảng 16-19h hôm nay

Đầu giờ chiều, bão số 5 Kajiki mạnh cấp 13, trên vùng biển ven bờ Hà Tĩnh - Nghệ An, dự báo sẽ đổ bộ đất liền Nam Thanh Hóa-Hà Tĩnh lúc 16-19h, trọng tâm là Nghệ An.

6 giờ trước

Quân khu 4 huy động gần 120.000 cán bộ, chiến sĩ ứng phó bão

Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo các đơn vị huy động gần 120.000 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ cùng hơn 1.200 phương tiện các loại sẵn sàng ứng phó.

14 giờ trước

Bão số 5 cực mạnh, giật cấp 17, cách Quảng Trị 180 km

Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão số 5 cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17. Dự báo trong 2 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20 km/h.

15 giờ trước

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.

https://tienphong.vn/video-cay-bat-goc-gay-do-la-liet-tren-pho-o-thanh-hoa-do-bao-so-5-post1772510.tpo

Hoàng Lam/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bão số 5 Kajiki Thanh Hóa Bão Bão Kajiki Bão số 5 Bão biển Đông Áp thấp nhiệt đới Bão số 5 Kajiki

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Thanh Hóa

      Thanh Hóa
      • Diện tích: 11.130,2 km²
      • Dân số: 3.712.600 (2016)
      • Vùng: Bắc Trung Bộ
      • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 1 thị xã, 24 huyện
      • Mã điện thoại: 237
      • Biển số xe: 36

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý