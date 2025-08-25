Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Quân khu 4 huy động gần 120.000 cán bộ, chiến sĩ ứng phó bão

  • Thứ hai, 25/8/2025 06:35 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo các đơn vị huy động gần 120.000 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ cùng hơn 1.200 phương tiện các loại sẵn sàng ứng phó.

Bao so 5 Kajiki anh 1

Các đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu 4 sẵn sàng cơ động ứng phó với bão số 5.

Sẵn sàng ứng phó bão số 5

Chiều 24/8, Quân khu 4 tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ triển khai công tác phòng, chống cơn bão số 5. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu, chủ trì hội nghị.

Theo đó, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo các đơn vị huy động gần 120.000 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ; hơn 1.200 phương tiện các loại, sẵn sàng ứng phó với bão số 5.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương thông báo, kêu gọi, hướng dẫn hơn 23.300 phương tiện hoạt động trên biển với hơn 77.100 lao động vào bờ neo đậu, tránh trú.

Hiện, lực lượng vũ trang Quân khu 4 đang triển khai phương án di dời người, tài sản ở các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tổ chức 3 đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó cơn bão số 5 và mưa lớn, ngập lụt, lũ quét trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế.

Quân khu 4 phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai công tác ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng điều động lực lượng, phương tiện sơ tán nhân dân ở các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu yêu cầu các cơ quan, đơn vị tạm dừng mọi hoạt động chưa cần thiết. Tiếp tục kiểm tra, chằng chống nhà cửa, kho tàng, bảo đảm an toàn tuyệt đối người, vũ khí trang bị, phương tiện của các cơ quan, đơn vị. Duy trì ứng trực, 100% quân số, sẵn sàng phương án xử trí tốt các tình huống xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão, hoàn lưu bão gây ra.

Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng di dời nhân dân ra khỏi nơi có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất... Chuẩn bị lương thực, thực phẩm sẵn sàng ứng phó với các tình huống.

Bao so 5 Kajiki anh 2

Công an tỉnh Nghệ An xuất quân ứng phó bão số 5.

Công an Nghệ An xuất quân

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, chiều 24/8, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ xuất quân, tăng cường hàng trăm cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị lên đường hỗ trợ các địa phương vùng ven biển như: Cửa Lò, Quỳnh Mai, Tân Mai, Trung Lộc, Hải Lộc, An Châu, Diễn Châu, Hải Châu, Quỳnh Phú và Quỳnh Anh, nhằm chủ động ứng phó với thiên tai.

Các cán bộ, chiến sĩ sẽ đến các địa phương, tập trung vào các nhiệm vụ như: Chằng chống nhà cửa, hỗ trợ di dời tài sản, cắt tỉa cây cối, ứng phó mưa bão và khắc phục hậu quả sau bão số 5.

Bão số 5 cực mạnh, giật cấp 17, cách Quảng Trị 180 km

Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão số 5 cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17. Dự báo trong 2 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20 km/h.

2 giờ trước

Gia cố mái nhà chống bão, 3 người ở Nghệ An bị điện giật thương vong

Lo sợ bão thổi bay mái tôn, ông Nguyễn Văn Sáu và vợ con trèo lên mái nhà để gia cố, không may bị điện giật thương vong.

2 giờ trước

Bão Kajiki cách Quảng Trị 340 km, đạt cấp 14 và có thể mạnh thêm

Bão số 5 Kajiki đã mạnh lên cấp 14, giật cấp 17, cách Quảng Trị khoảng 340 km và dự báo có thể mạnh thêm, khả năng đổ bộ miền Trung vào trưa, chiều mai.

10 giờ trước

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://tienphong.vn/quan-khu-4-huy-dong-gan-120000-can-bo-chien-si-ung-pho-bao-post1772248.tpo

Thu Hiền/Tiền Phong

Bão số 5 Kajiki Bão Bão Kajiki Bão số 5 Bão biển Đông Áp thấp nhiệt đới Bão số 5 Kajiki

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý