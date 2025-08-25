Quân khu 4 huy động gần 120.000 cán bộ, chiến sĩ ứng phó bão

Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo các đơn vị huy động gần 120.000 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ cùng hơn 1.200 phương tiện các loại sẵn sàng ứng phó.

Các đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu 4 sẵn sàng cơ động ứng phó với bão số 5.

Sẵn sàng ứng phó bão số 5

Chiều 24/8, Quân khu 4 tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ triển khai công tác phòng, chống cơn bão số 5. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu, chủ trì hội nghị.

Theo đó, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo các đơn vị huy động gần 120.000 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ; hơn 1.200 phương tiện các loại, sẵn sàng ứng phó với bão số 5.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương thông báo, kêu gọi, hướng dẫn hơn 23.300 phương tiện hoạt động trên biển với hơn 77.100 lao động vào bờ neo đậu, tránh trú.

Hiện, lực lượng vũ trang Quân khu 4 đang triển khai phương án di dời người, tài sản ở các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tổ chức 3 đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó cơn bão số 5 và mưa lớn, ngập lụt, lũ quét trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế.

Quân khu 4 phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai công tác ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng điều động lực lượng, phương tiện sơ tán nhân dân ở các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu yêu cầu các cơ quan, đơn vị tạm dừng mọi hoạt động chưa cần thiết. Tiếp tục kiểm tra, chằng chống nhà cửa, kho tàng, bảo đảm an toàn tuyệt đối người, vũ khí trang bị, phương tiện của các cơ quan, đơn vị. Duy trì ứng trực, 100% quân số, sẵn sàng phương án xử trí tốt các tình huống xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão, hoàn lưu bão gây ra.

Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng di dời nhân dân ra khỏi nơi có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất... Chuẩn bị lương thực, thực phẩm sẵn sàng ứng phó với các tình huống.

Công an tỉnh Nghệ An xuất quân ứng phó bão số 5.

Công an Nghệ An xuất quân

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, chiều 24/8, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ xuất quân, tăng cường hàng trăm cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị lên đường hỗ trợ các địa phương vùng ven biển như: Cửa Lò, Quỳnh Mai, Tân Mai, Trung Lộc, Hải Lộc, An Châu, Diễn Châu, Hải Châu, Quỳnh Phú và Quỳnh Anh, nhằm chủ động ứng phó với thiên tai.

Các cán bộ, chiến sĩ sẽ đến các địa phương, tập trung vào các nhiệm vụ như: Chằng chống nhà cửa, hỗ trợ di dời tài sản, cắt tỉa cây cối, ứng phó mưa bão và khắc phục hậu quả sau bão số 5.