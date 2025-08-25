Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Gia cố mái nhà chống bão, 3 người ở Nghệ An bị điện giật thương vong

  • Thứ hai, 25/8/2025 06:24 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lo sợ bão thổi bay mái tôn, ông Nguyễn Văn Sáu và vợ con trèo lên mái nhà để gia cố, không may bị điện giật thương vong.

Tối 24/8, lãnh đạo UBND xã Bích Hào (tỉnh Nghệ An) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn điện giật thương tâm, khiến một người tử vong và hai người bị thương nặng.

Bao so 5 Kajiki anh 1

Người thân, hàng xóm thắp hương tiễn biệt ông Nguyễn Văn Sáu.

Khoảng 17h cùng ngày, ông Nguyễn Văn Sáu (52 tuổi, trú xóm Giang Liên, xã Bích Hào) cùng vợ và con bơm nước vào túi nilon đặt lên mái nhà để gia cố chống bão số 5. Trong lúc làm việc trên mái nhà, cả ba người bất ngờ bị điện giật do đường dây điện rò rỉ.

Phát hiện sự việc, hàng xóm và người thân lập tức ngắt điện, đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông Sáu không qua khỏi, vợ và con ông bị thương nặng đang được điều trị.

Theo chính quyền địa phương, vợ chồng ông Sáu có 7 người con, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Gia đình và người thân đang lo hậu sự cho ông Sáu theo phong tục địa phương.

Theo dự báo, trưa và chiều 25/8, bão số 5 (Kajiki) sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Cấp độ rủi ro thiên tai được nâng lên cấp 4 (rất lớn) tại vùng biển ven bờ và trên đất liền các tỉnh này khi bão đổ bộ.

Từ chiều tối 24/8, vùng biển Nghệ An, bao gồm đảo Hòn Ngư, xuất hiện gió mạnh dần lên cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11; vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-14, giật cấp 16. Sóng biển cao từ 5 tới 7 m, vùng gần tâm bão 8-10 m, biển động dữ dội.

Chính quyền địa phương tiếp tục khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà, chủ động chằng chống nhà cửa và đảm bảo an toàn trong quá trình phòng chống bão.

Trần Lộc/VTC News

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Nghệ An

      Nghệ An
      • Diện tích: 16.493,7 km²
      • Dân số: 2.978.700
      • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 3 thị xã, 17 huyện
      • Vùng: Bắc Trung Bộ
      • Mã điện thoại: 238
      • Biển số xe: 37

    Đọc tiếp

