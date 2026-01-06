Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

|
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Duy Linh.
|
Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Nhà Quốc hội. Ảnh: Duy Linh.
|
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Duy Linh.
|
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Duy Linh.
|
Màn trống hội chào mừng các đại biểu về dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Duy Linh.
|
Các đại biểu Quốc hội dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Duy Linh.
|
Các đại biểu Quốc hội dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Duy Linh.
|
Các đại biểu Quốc hội dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Duy Linh.
|
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan Không gian triển lãm "80 năm Quốc hội Việt Nam". Ảnh: Duy Linh.
|
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan Không gian triển lãm "80 năm Quốc hội Việt Nam". Ảnh: Duy Linh.
Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.