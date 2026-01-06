Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 6/1, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các thế hệ đại biểu Quốc hội các nhiệm kỳ dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại đường Bắc Sơn.