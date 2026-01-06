Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

  • Thứ ba, 6/1/2026 10:52 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Sáng 6/1, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).

80 nam Quoc hoi anh 1

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Duy Linh.
80 nam Quoc hoi anh 2

Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Nhà Quốc hội. Ảnh: Duy Linh.
80 nam Quoc hoi anh 3

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Duy Linh.
80 nam Quoc hoi anh 4

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Duy Linh.
80 nam Quoc hoi anh 5

Màn trống hội chào mừng các đại biểu về dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Duy Linh.
80 nam Quoc hoi anh 6

Các đại biểu Quốc hội dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Duy Linh.
80 nam Quoc hoi anh 7

Các đại biểu Quốc hội dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Duy Linh.
80 nam Quoc hoi anh 8

Các đại biểu Quốc hội dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Duy Linh.
80 nam Quoc hoi anh 9

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan Không gian triển lãm "80 năm Quốc hội Việt Nam". Ảnh: Duy Linh.
80 nam Quoc hoi anh 10

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan Không gian triển lãm "80 năm Quốc hội Việt Nam". Ảnh: Duy Linh.

80 năm Quốc hội Việt Nam - nơi hội tụ của ý Đảng, lòng dân

Trong suốt chặng đường 80 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.

1 giờ trước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 6/1, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các thế hệ đại biểu Quốc hội các nhiệm kỳ dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại đường Bắc Sơn.

2 giờ trước

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

https://nhandan.vn/anh-cac-dong-chi-lanh-dao-dang-nha-nuoc-du-le-ky-niem-80-nam-ngay-tong-tuyen-cu-dau-tien-bau-quoc-hoi-viet-nam-post935220.html?gidzl=ZiWZRh7tFo2CtYThi-uu8OFP8ssavZeYdTWgQlMyC2JDttmxeBbYSPsABsxsj3ybdj4ZE3891obyjlmp9m

Duy Linh/Nhân Dân

80 năm Quốc hội Tô Lâm Quốc hội đầu tiên Lãnh đạo Đảng Tổng Bí thư Tô Lâm

